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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Karla Abad celebra aniversário com happy hour em Vitória; fotos e vídeo

Publicado em
21 mar 2024 às 03:00
Pedro Abad, Karla Abad e Alice Abad
A aniversariante Karla Abad e os filhos Pedro e Alice: em noite de parabéns pra você! Crédito: Cacá Lima

Viva, Karla!

Querida de RR, a corretora de imóveis Karla Abad comemorou idade nova com happy hour badalado nesta terça-feira (19), na Twenty Four Seven, na Praia do Canto. A aniversariante recebeu a família e amigas ao som de Deninho DJ. O bolo foi assinado por Laura Galante e a tábua de frios por José Almeida. Veja as fotos e vídeo de Cacá Lima.

FELICIDADE

A Finlândia foi considerada o país mais feliz do mundo, pelo 7º ano seguido, pelo Relatório Mundial da Felicidade da ONU. O Brasil ficou em 44º no ranking. A confiança, segurança e transparência têm sido essenciais para a satisfação dos finlandeses. Com muitas oportunidades de negócios, o país nórdico também tem atraído cada vez mais brasileiros. Atualmente, cerca de 2,4 mil brasileiros vivem no país mais feliz do mundo.

PÁSCOA 

Hemily Porto, Flavia Sarlo, Tina Artigas, Leticia Martinelli, Taiza Amar, Camila Acassia, Soraia Belizardo
Hemily Porto, Flavia Sarlo, Tina Artigas, Leticia Martinelli, Taiza Amar, Camila Acassia, Soraia Belizardo: celebrando a Páscoa no Iate Clube do ES Crédito: Camilla Baptistin

18 anos de arte

O ano de 2024 significa maioridade para Sandra Matias e Lara Brotas. É que a Matias Brotas arte contemporânea comemora 18 anos e para dar início às comemorações, elas abrem o calendário de exposições 2024 com a mostra "A ambivalência dos limites”, com dois queridos artistas capixabas Sandro Novaes e Thiago Lessa, que juntos vão conectar suas artes e fazer o público imergir, sentir e dialogar com cada trabalho, criando suas próprias histórias. O vernissage para convidados acontece na próxima segunda, dia 25 de março. E a exposição abre ao público no dia 26 e estão todos convidados para o bate-papo às 17h com os artistas e também João Wesley de Souza, que é professor do Centro de Artes da Ufes, e Flávia Dalla Bernardina, diretora artística da Matias Brotas.

Happy hour

A dermatologista  Gabriela Costa celebra os dois anos da sua clínica nesta quinta-feira (210,  no El Gigato  para pacientes e amigas com RP de Kaiky Plaster.

VINHO E PIZZA

Cinco sentidos

Juliany Pelissari e Mariana Comério prometem surpreender as convidadas nesta quinta (21) com o evento “Experiência Os Cinco Sentidos”. A proposta é que as participantes passem por experiências sensoriais no Buddha Spa, além de contar com palestras sobre saúde integrativa, saúde mental e imagem pessoal, capitaneadas por Mariana, Iara Quaresma e Wanessa Surdine. 

Spa

Prédio com SPA na Praia do Canto Livia Giacomin, André Pretti, Thiago Sirtoli e Renan Machado, sócios na Mivita, comemoram a conclusão de mais um empreendimento. A empresa está entregando o Stage Praia do Canto, um prédio sofisticado com apartamentos de dois quartos e uma estrutura que inclui área de lazer, espaço gourmet, academia, sauna e um SPA, que promete proporcionar momentos relaxantes e exclusivos aos seus moradores.

HAPPY HOUR

Fabiano Pereira com sua Karine e Lívia e Thiago Simões
Fabiano Pereira com sua Karine e Lívia e Thiago Simões: festa no Iate Clube do ES Crédito: Camilla Baptistin

Rumo aos 120 anos

É possível chegar com saúde aos 120 anos? Está no ar o segundo episódio do podcast Bem Envelhecer, uma parceria da MedSênior com a Rede Gazeta. Nele, os médicos Roni Mukamal e Thiago Maia conversam com a jornalista Naiara Arpini e respondem a seguinte indagação: é possível chegar com saúde aos 120 anos? Para isso, lançam mão de pesquisas científicas sobre as chamadas blue zones, regiões do planeta caracterizadas pela longevidade de suas comunidades. Além de uma série de dicas sobre os hábitos que levam a uma vida longa, eles recebem como convidado o beneficiário Deomar Bittencourt Pereira Junior, 80 anos, um apaixonado pela vida, que compartilha sua sabedoria e suas histórias de superação.

Negócios capixabas em alta

O Grupo Lamoia é presença confirmada na 34° edição da SRE Trade Show, um dos maiores eventos do varejo alimentício das Américas, que acontece nesta semana, no Rio de Janeiro. Organizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), a SRE Trade Show reúne cerca de 500 marcas expositoras, de mais de 16 diferentes países, sendo o mais inovador do segmento. O estande do Grupo Lamoia reproduz o ambiente da sorveteria Luigi, marca do grupo que já está presente em outros estados como Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, e tem crescido em pontos de vendas para outras regiões do País. O grupo capixaba também irá aproveitar a feira para apresentar a linha de produtos da Açaí Natuzon.

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