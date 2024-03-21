Karla Abad celebra aniversário com happy hour em Vitória; fotos e vídeo

O ano de 2024 significa maioridade para Sandra Matias e Lara Brotas. É que a Matias Brotas arte contemporânea comemora 18 anos e para dar início às comemorações, elas abrem o calendário de exposições 2024 com a mostra "A ambivalência dos limites”, com dois queridos artistas capixabas Sandro Novaes e Thiago Lessa, que juntos vão conectar suas artes e fazer o público imergir, sentir e dialogar com cada trabalho, criando suas próprias histórias. O vernissage para convidados acontece na próxima segunda, dia 25 de março. E a exposição abre ao público no dia 26 e estão todos convidados para o bate-papo às 17h com os artistas e também João Wesley de Souza, que é professor do Centro de Artes da Ufes, e Flávia Dalla Bernardina, diretora artística da Matias Brotas.