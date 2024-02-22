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Cultura

Festival de Cinema de Vitória já tem mais de 750 filmes inscritos

Inscrições para o 31° Festival de Cinema vão até o dia 4 de março. Serão exibidos curtas e longas-metragens de todo o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 11:24

Sesc Glória, no Centro de Vitória
Mostra acontece de 20 a 25 de julho, com sessões gratuitas no Sesc Glória, em Vitória. Crédito: Sergio Cardoso
Para os amantes de um bom filme, o 31º Festival de Cinema de Vitória vem aí! A mostra, que acontece de 20 a 25 de julho, com exibições gratuitas no Sesc Glória, está com as inscrições abertas até o dia 4 de março. As inscrições são gratuitas e mais de 750 produções já se inscreveram para participar da seleção.
As inscrições para a seleção de curtas e longas a serem exibidos nas mostras competitivas do festival devem ser enviadas até às 23h59 (horário de Brasília), do dia 4 de março de 2024. As produções podem ser realizadas a partir de 1º de janeiro de 2023, de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe.
O regulamento completo sobre o processo de inscrição pode ser acessado no site do próprio festival. Possíveis dúvidas podem ser tiradas através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 98129-2627, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas.

MOSTRAS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Os filmes escolhidos serão distribuídos em 12 janelas competitivas de exibição. Entre elas, estão a 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que apresenta um panorama do cinema autoral nacional de longa-metragem; a 14ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 13ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 13ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; e a 11ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.
Também participante do evento, a 9ª Mostra Mulheres no Cinema é uma janela para a exibição de filmes dirigidos exclusivamente por mulheres, que aborda questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras; e a 9ª Mostra Cinema e Negritude, exibe filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros, que tratam da pluralidade de narrativas que atravessam a população negra.
A 8ª Mostra Nacional de Videoclipes, também presente na seleção do FCV, apresenta produções do gênero experimental, que fundem música e audiovisual; a 7ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental abre espaço para o debate sobre sustentabilidade e questões ambientais. Fechando as janelas de exibição, a 6ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico, que traz o universo fantástico e de horror para o evento.

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