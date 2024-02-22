Festival de Cinema de Vitória já tem mais de 750 filmes inscritos

Mostra acontece de 20 a 25 de julho, com sessões gratuitas no Sesc Glória, em Vitória. Crédito: Sergio Cardoso

Para os amantes de um bom filme, o 31º Festival de Cinema de Vitória vem aí! A mostra, que acontece de 20 a 25 de julho, com exibições gratuitas no Sesc Glória, está com as inscrições abertas até o dia 4 de março. As inscrições são gratuitas e mais de 750 produções já se inscreveram para participar da seleção.

As inscrições para a seleção de curtas e longas a serem exibidos nas mostras competitivas do festival devem ser enviadas até às 23h59 (horário de Brasília), do dia 4 de março de 2024. As produções podem ser realizadas a partir de 1º de janeiro de 2023, de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe.

O regulamento completo sobre o processo de inscrição pode ser acessado no site do próprio festival . Possíveis dúvidas podem ser tiradas através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (27) 98129-2627, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas.

MOSTRAS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Os filmes escolhidos serão distribuídos em 12 janelas competitivas de exibição. Entre elas, estão a 28ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 14ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que apresenta um panorama do cinema autoral nacional de longa-metragem; a 14ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 13ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 13ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; e a 11ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

Também participante do evento, a 9ª Mostra Mulheres no Cinema é uma janela para a exibição de filmes dirigidos exclusivamente por mulheres, que aborda questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras; e a 9ª Mostra Cinema e Negritude, exibe filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros, que tratam da pluralidade de narrativas que atravessam a população negra.