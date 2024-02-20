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Cultura

Orquestra Sinfônica do ES recebe maestro britânico no Sesc Glória

Apresentações, que contarão com regência de Neil Thomson, acontecem quarta (21) e quinta (22). Ingressos estão à venda pela internet e na bilheteria do teatro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 14:39

Nascido em Londres, Neil Thomson está à frente da Filarmônica de Goiás
Nascido em Londres, Neil Thomson está à frente da Filarmônica de Goiás Crédito: Rafaella Pessoa
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta nesta quarta (21) e quinta (22) as séries "Pré-Estreia" e "Concertos Sinfônicos", sempre às 20h, no palco do Sesc Glória, em Vitória. Nos dois espetáculos, a regência será do maestro britânico Neil Thomson, regente titular e diretor artístico da Orquestra Filarmônica de Goiás.
No repertório, a célebre "Pavana", de Gabriel Fauré, a suíte "Le Tombeau de Couperin", de Maurice Ravel, e "Variações sobre um tema de Haydn", de Johannes Brahms.
Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Sesc Glória e também on-line. Fique atento aos valores: R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento).
Nascido em Londres, Neil Thomson estudou violino na Royal Academy of Music e regência com Norman Del Mar na Royal College of Music (RCM). De 1992 a 2006, atuou como professor no Royal College, sendo o maestro mais jovem a ocupar esse cargo. Foi nomeado membro honorário da RCM, em 1994, pelos serviços prestados à instituição.
Thomson está envolvido na gravação de álbuns de música brasileira para a Naxos Records, que faz parte da série Naxos "Brasil em Concerto". Além disso, é chefe de regência no Los Angeles Conducting Workshop e na Dresden Dirigierakademie.
* Com informações da Secult/ES

OSES EM SÉRIES PRÉ-ESTREIA E CONCERTOS SINFÔNICOS 

  • QUANDO: Quarta (21) e quinta (22), às 20h
  • ONDE: Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível). À venda na bilheteria do teatro ou pela internet via site lets.events

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