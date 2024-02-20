Evento geek traz dublador de 'Homem de Ferro' e 'O Máskara' para o ES

Evento geek traz o dublador Marco Ribeiro para o ES Crédito: Divulgação

A turma geek capixaba tem um encontro marcado nos próximos dias. Desta sexta-feira (23) a domingo (25), o Geek Universe reúne personagens icônicos do cinema e fãs dos principais heróis e vilões do mundo nerd no Shopping Moxuara, em Cariacica. O destaque fica por conta da participação do dublador Marco Ribeiro, conhecido pelos trabalhos em 'Yusuke Urameshi', 'O Máskara', Woody do 'Toy Story' e 'Homem de Ferro'.

A programação é totalmente gratuita e também contará com concursos de cosplay e de dança, bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo sobre o universo geek, decoração com áreas instagramáveis, estandes e a presença de artistas nacionais e regionais, além de diversas atrações para toda a família.

Na área instagramável o público contará com exposição de vários personagens do cinema, entre eles Baby Yoda Animatronic e backdrop da série Mandalorian; Avengers, com elementos utilizáveis, como luva do Thanos, o martelo do Thor e escudos de Avengers Endgame e backdrop do filme Endgame, entre outros. Além disso, área free play de videogames, máquina de fliperama, swordplay, área com batalha de espadas de espumas e espaço do artista com mercadinho.

E ainda, a presença de obras do cosplayer, Eder Cosmaker, escultor e desenhista famoso por criações de dinossauros em tamanho real. Entre os trabalhos conhecidos do artista estão: o dinossauro do Jurassic Park, Hulk, Homem de Ferro e a mão da Wandinha Addams da série da Netflix.

GEEK UNIVERSE HERÓIS & VILÕES