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Cultura nerd

Evento geek traz dublador de 'Homem de Ferro' e 'O Máskara' para o ES

Geek Universe tem temática de Heróis e Vilões e acontece de sexta (23) a domingo (25), no Shopping Moxuara, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 12:10

Evento geek traz dublador de Homem de Ferro e Yusuke Urameshi para o ES
Evento geek traz o dublador Marco Ribeiro para o ES Crédito: Divulgação
A turma geek capixaba tem um encontro marcado nos próximos dias. Desta sexta-feira (23) a domingo (25), o Geek Universe reúne personagens icônicos do cinema e fãs dos principais heróis e vilões do mundo nerd no Shopping Moxuara, em Cariacica. O destaque fica por conta da participação do dublador Marco Ribeiro, conhecido pelos trabalhos em 'Yusuke Urameshi', 'O Máskara', Woody do 'Toy Story' e 'Homem de Ferro'.
A programação é totalmente gratuita e também contará com concursos de cosplay e de dança, bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo sobre o universo geek, decoração com áreas instagramáveis, estandes e a presença de artistas nacionais e regionais, além de diversas atrações para toda a família.
Na área instagramável o público contará com exposição de vários personagens do cinema, entre eles Baby Yoda Animatronic e backdrop da série Mandalorian; Avengers, com elementos utilizáveis, como luva do Thanos, o martelo do Thor e escudos de Avengers Endgame e backdrop do filme Endgame, entre outros. Além disso, área free play de videogames, máquina de fliperama, swordplay, área com batalha de espadas de espumas e espaço do artista com mercadinho.
E ainda, a presença de obras do cosplayer, Eder Cosmaker, escultor e desenhista famoso por criações de dinossauros em tamanho real. Entre os trabalhos conhecidos do artista estão: o dinossauro do Jurassic Park, Hulk, Homem de Ferro e a mão da Wandinha Addams da série da Netflix.

GEEK UNIVERSE HERÓIS & VILÕES

  • Data: 23 a 25 de fevereiro
  • Horário: das 14h às 22h
  • Local: na varanda do Shopping Moxuara, no piso L4. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica

  • ATRAÇÕES:
Sexta-feira (23)
  • Just Dance: das 14h às 15h30
  • Random Play Dance: das 15h30 às 17h30
  • Ensaio Cosplay: das 17h30 às 18h30
  • Just Dance: das 18h30 às 20h
  • Quiz + interação no palco: das 20h às 21h
  • Karaokê: das 21h às 22h

Sábado (24)
  • Just Dance: 14h às 14h30
  • Kpop: 14h30 às 16h
  • Hulk Booster: das 16h às 16h30
  • Bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo: das 16h30 às 17h
  • Cosplay: das 17h às 18h
  • Karaokê: das 18h às 19h
  • Just Dance: das 19h às 19h30
  • Banda Lady Seel: das 19h30 às 21h
  • Just Dance: das 21h às 22h

Domingo (25)
  • Just Dance: das 14h às 15h
  • Artistas capixabas: das 15h às 15h30
  • Bate-papo com Marco Ribeiro - dublador, locutor e palestrante: das 15h30 às 16h30
  • Cosplay: das 17h às 19h
  • Just Dance: das 19h às 19h30
  • Show da Akaband: das 19h30 às 21h
  • Karaokê e Just Dance: das 21h às 22h

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