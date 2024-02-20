Evento geek traz dublador de 'Homem de Ferro' e 'O Máskara' para o ES

A turma geek capixaba tem um encontro marcado nos próximos dias. Desta sexta-feira (23) a domingo (25), o Geek Universe reúne personagens icônicos do cinema e fãs dos principais heróis e vilões do mundo nerd no Shopping Moxuara, em Cariacica. O destaque fica por conta da participação do dublador Marco Ribeiro, conhecido pelos trabalhos em 'Yusuke Urameshi', 'O Máskara', Woody do 'Toy Story' e 'Homem de Ferro'.
A programação é totalmente gratuita e também contará com concursos de cosplay e de dança, bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo sobre o universo geek, decoração com áreas instagramáveis, estandes e a presença de artistas nacionais e regionais, além de diversas atrações para toda a família.
Na área instagramável o público contará com exposição de vários personagens do cinema, entre eles Baby Yoda Animatronic e backdrop da série Mandalorian; Avengers, com elementos utilizáveis, como luva do Thanos, o martelo do Thor e escudos de Avengers Endgame e backdrop do filme Endgame, entre outros. Além disso, área free play de videogames, máquina de fliperama, swordplay, área com batalha de espadas de espumas e espaço do artista com mercadinho.
E ainda, a presença de obras do cosplayer, Eder Cosmaker, escultor e desenhista famoso por criações de dinossauros em tamanho real. Entre os trabalhos conhecidos do artista estão: o dinossauro do Jurassic Park, Hulk, Homem de Ferro e a mão da Wandinha Addams da série da Netflix.
GEEK UNIVERSE HERÓIS & VILÕES
- Data: 23 a 25 de fevereiro
- Horário: das 14h às 22h
- Local: na varanda do Shopping Moxuara, no piso L4. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica
- ATRAÇÕES:
- Just Dance: das 14h às 15h30
- Random Play Dance: das 15h30 às 17h30
- Ensaio Cosplay: das 17h30 às 18h30
- Just Dance: das 18h30 às 20h
- Quiz + interação no palco: das 20h às 21h
- Karaokê: das 21h às 22h
- Just Dance: 14h às 14h30
- Kpop: 14h30 às 16h
- Hulk Booster: das 16h às 16h30
- Bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo: das 16h30 às 17h
- Cosplay: das 17h às 18h
- Karaokê: das 18h às 19h
- Just Dance: das 19h às 19h30
- Banda Lady Seel: das 19h30 às 21h
- Just Dance: das 21h às 22h
- Just Dance: das 14h às 15h
- Artistas capixabas: das 15h às 15h30
- Bate-papo com Marco Ribeiro - dublador, locutor e palestrante: das 15h30 às 16h30
- Cosplay: das 17h às 19h
- Just Dance: das 19h às 19h30
- Show da Akaband: das 19h30 às 21h
- Karaokê e Just Dance: das 21h às 22h