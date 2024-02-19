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Exposição em Vitória celebra os 150 anos da Imigração Italiana no ES

Evento acontece a partir desta quarta-feira (21), em Vitória, e também vai homenagear o ex-governador Gerson Camata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 15:39

Assembleia Legislativa comemora chegada italiana ao Espírito Santo e homenageará o ex-governador Gerson Camata
Assembleia Legislativa comemora chegada italiana e homenageará Gerson Camata Crédito: Reprodução/Ales
É tempo de celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo. A Assembleia Legislativa do ES e o Instituto Sincades inauguram na quarta (21) a exposição "Camata - A Voz da Imigração Italiana", que homenageará a chegada de imigrantes italianos ao Estado.
O evento também vai homenagear o ex-governador Gerson Camata, um dos líderes capixabas com raízes na Imigração Italiana. Além dele, serão retratados imigrantes italianos que participaram ativamente no desenvolvimento do Espírito Santo. A exposição imersiva contará com uma viagem visual pela “Linha do Tempo da Imigração Italiana”, que irá destacar os principais marcos e eventos ligados ao movimento no Brasil.
A mostra pretende proporcionar uma oportunidade de reflexão sobre o passado, celebração do presente e inspiração para o futuro, no ano que se completam 150 anos da imigração italiana no Brasil, além de fortalecer os laços entre as comunidades capixabas e italianas. Confira a programação abaixo:

SERVIÇO

Exposição "Camata - A Voz da Imigração Italiana"
  • Data: a partir desta quarta-feira (21)
  • Local: Assembleia Legislativa do Espírito Santo - Térreo -  Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá, Vitória
  • Horário: 19h
  • Entrada: Gratuita e aberta ao público

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