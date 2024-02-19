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Cultura

4 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em março

Cada novo lançamento é uma oportunidade de explorar mundos fascinantes e emocionantes narrativas
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Os lançamentos de março prometem surpreender os telespectadores  Crédito: Reprodução digital | Legendary Pictures e Warner Bros
O mês de março promete ser emocionante para os amantes do cinema, com uma variedade de estreias para diferentes públicos e gostos. Desde aguardadas produções de ação e aventura até temas envolventes. Entre as novidades, destacam-se produções que exploram épicas batalhas, como “Godzilla vs Kong: O Novo Império”, e intrigantes mistérios, como “O Homem dos Sonhos”.
A seguir, confira 4 produções que prometem encantar e cativar o público, oferecendo uma experiência cinematográfica inesquecível.

1. Godzilla vs Kong: O Novo Império (14/03)

Imagem Edicase Brasil
Em ‘Godzilla vs Kong: O Novo Império’, os Titãs enfrentam uma ameaça mortal enquanto exploram segredos antigos Crédito: Reprodução digital | Legendary Pictures e Warner Bros.
Tanto o incrível Kong quanto o poderoso Godzilla unem suas forças para enfrentar uma ameaça mortal, oculta no mundo dos humanos. Ela coloca em risco não apenas a existência dos dois gigantes, mas também a nossa própria. Ao adentrar os mistérios da Ilha da Caveira e as profundezas da Terra Oca, o filme conduz o telespectador por uma jornada fascinante , explorando a antiga batalha entre Titãs, que moldou esses seres extraordinários e os conectou à humanidade.

2. Kung Fu Panda 4 (21/03)

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Po passa por grandes desafios como líder espiritual em ‘Kung Fu Panda 4’  Crédito: Reprodução digital | DreamWorks Animation
Após três aventuras desafiadoras, arriscando a própria vida para derrotar os mais temíveis vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro (Jack Black), é honrado com o título de Líder Espiritual do Vale da Paz. No entanto, essa escolha não é isenta de problemas. Colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em uma posição de tamanha responsabilidade já é desafiador por si só.
Além disso, antes de assumir essa honrada posição, ele enfrenta a tarefa de encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro. O indivíduo aparentemente adequado para o papel é Zhen (Awkwafina), uma raposa talentosa, porém relutante em ser treinada. Enquanto Po se debate com esses desafios, ele também precisa lidar com a Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira malévola que busca trazer de volta todos os vilões derrotados pelo Grande Dragão Guerreiro do reino espiritual.

3. Ghostbusters: Apocalipse de Gelo (28/03)

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Em ‘Ghostbusters: Apocalipse de Gelo’, a família Spengler e os caça-fantasmas originais unem forças contra uma ameaça sobrenatural  Crédito: Reprodução digital | Sony Pictures
Na tão aguardada sequência da franquia Ghostbusters, a família Spengler retorna às suas raízes na famosa estação de bombeiros em Nova York, onde tudo começou. Determinados a elevar a caça aos fantasmas a patamares inéditos, eles se unem aos destemidos caça-fantasmas originais, que mantêm um laboratório ultrassecreto de pesquisa. Contudo, quando a descoberta de um antigo artefato desencadeia uma força do mal avassaladora, as gerações de Ghostbusters são compelidas a unir forças.

5. O Homem dos Sonhos (28/03)

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Em ‘O Homem dos Sonhos’, Nicolas Cage se torna protagonista dos sonhos de milhões de pessoas  Crédito: Reprodução digital | A24 Films
“O Homem dos Sonhos” é uma comédia que segue a história de Paul Matthews, interpretado por Nicolas Cage. Ele é um pai de família infeliz que, de repente, se encontra como protagonista nos sonhos de milhões de estranhos. No entanto, o que começa como uma curiosidade rapidamente se transforma em um pesadelo monumental. Paul se vê diante das consequências inesperadas de seu repentino estrelato.

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