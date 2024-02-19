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Cultura

Prêmio da Música Capixaba 2024: inscrições seguem até dia 29; veja como participar

Inscrições serão realizadas pelos próprios profissionais e as indicações destinadas ao público. Formulários poderão ser encontrados na página oficial do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 13:46

Afronta MC ganhou na categoria
Afronta MC ganhou na categoria "Artista Solo ou Duo" na edição do prêmio, em 2022 Crédito: Cláudio Postay
O Prêmio da Música Capixaba inicia o ciclo de 2024 com a abertura da etapa de indicações e inscrições para as 26 categorias competitivas da premiação, que apresenta os destaques técnicos e artísticos, bem como os produtos musicais que se sobressaíram no ano de 2023. As inscrições e indicações poderão ser feitas até 29 de fevereiro pelo site do Prêmio da Música Capixaba.
As inscrições deverão ser realizadas pelos próprios profissionais e responsáveis pelas carreiras artísticas, já as indicações são destinadas ao público. Todos os formulários poderão ser encontrados na página oficial disponibilizada na web.
A premiação segue em constante aperfeiçoamento em busca de elevar a participação do público capixaba e de todo o ecossistema musical do Espírito Santo. A abordagem dupla - inscrições diretas dos profissionais e indicações do público - visa enriquecer o alcance e a representatividade da premiação, reconhecendo tanto os talentos estabelecidos quanto às revelações artísticas e técnicas no cenário musical do Espírito Santo.

NOVIDADES

A novidade entre as categorias é o retorno de Show ao Vivo, que precisará ser comprovada mediante registro audiovisual, e a adição da categoria técnica Intérprete de Libras de Show Musical, que visa alcançar o profissional que tem essa função técnica, social e de interpretação artística, que hoje engloba o serviço de show musical ao vivo.
Na primeira etapa do Prêmio acontecem as indicações e inscrições por categoria, seguidas por pesquisa ativa e levantamento de informações complementares para avaliação. Na segunda etapa a curadoria artística e técnica acessa todo o material disponibilizado, e cada curador cria um ranking para cada uma das categorias propostas.
Esse ranking é unificado por categoria, dele saem três finalistas direto para a premiação além dos 10 melhores que irão direto para a etapa de Voto Popular, onde será definido mais um finalista. Na última etapa do prêmio, os quatro finalistas se reúnem em cerimônia com transmissão ao vivo para conhecermos os vencedores de cada categoria.

INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA

  • COMO SE INSCREVER: Ficha de inscrição, regulamento e categorias de votação podem ser acessados pelo site oficial do festival
  • ATÉ QUANTO: As inscrições serão aceitas até 29 de fevereiro. Informações: (27) 3376-1674 

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