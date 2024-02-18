"Podem esperar surpresas", diz vocalista do Sorriso Maroto sobre show no ES

A gente tem o Espírito Santo num lugar muito especial. Nossos fãs capixabas sempre nos receberam com muito carinho e com uma energia maravilhosa. O Estado foi um dos primeiros que visitamos e cantamos, depois do Rio de Janeiro. Naquela época a gente estava inseguro e curioso para saber se o público conhecia nosso trabalho. Quando chegamos para o show, a galera sabia tudo, o disco todo, e não só as músicas que tocavam no rádio. E desde então nos sentimos em casa sempre que vamos ao Espírito Santo.