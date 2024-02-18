"Podem esperar surpresas", diz vocalista do Sorriso Maroto sobre show no ES

Falta pouco mais de um mês para o grupo Sorriso Maroto desembarcar no Espírito Santo com a aclamada turnê "As Antigas". Os capixabas poderão curtir clássicos, como "Ainda Gosto de Você" e "Amanhã, Sinais", no dia 30 de março, na Praça do Papa, em Vitória. A capital do Estado foi a segunda cidade anunciada para sediar o evento em 2024.
HZ, sabendo que muitos fãs estão ansiosos para o grande dia, conversou com o vocalista Bruno Cardoso. Ele deu mais detalhes da apresentação em terras capixabas. De acordo com o artista, serão quatro horas de muita música e nostalgia. Já estamos loucos (no bom sentido, claro!) para conferir.
"Estamos muito felizes em levar 'As Antigas' para o público capixaba que sempre recebe a gente tão bem. Acreditamos que será uma experiência única. Os fãs que curtem desde lá do comecinho podem esperar em muitas surpresas no repertório"
Além de Vitória, a turnê - que começou na última sexta-feira (16) no Rio de Janeiro - vai passar por outras 16 cidades. Os ingressos em Vix custam entre R$ 255 (6º lote, área premium, meia entrada) e R$ 510 (6º lote, área premium, inteira). Confira abaixo a entrevista completa com Bruno Cardoso:
São 25 anos de carreira. Como é para vocês, que mantêm a mesma formação até hoje, conseguir se consolidar no mercado?
O Sorriso Maroto sempre buscou inovação, trazendo novidades para nossos fãs e para atrair novos públicos. Gostamos de sempre trabalhar composições novas para enriquecer nosso repertório. Cada um de nós entende seu papel na banda, sua importância. Isso nos mantém unidos por tanto tempo. Nos respeitamos muito e colocamos sempre o bem da banda em primeiro lugar, apesar de serem 5 opiniões diferentes. Todas as decisões, os lançamentos e as escolhas de repertório são feitas pelo bem da banda e não dos interesses individuais
O projeto "As Antigas" nasceu em 2022. Os capixabas estavam ansiosos para conferir. Por que demoraram tanto para vir aqui?
Quando a turnê começou era para ser poucas datas, um show comemorativo mesmo. Esse ano conseguimos essa data em Vitória e estamos muito felizes de levar o "As Antigas" para o público capixaba que sempre recebe a gente tão bem.
No show vocês passeiam por clássicos que levaram o nome do grupo para todo o Brasil. Tem alguma canção que os capixabas mais gostam?
Acho que são os clássicos mesmo, as mais antigas e tradicionais da banda, as que mexem com o coração das pessoas e emocionam a gente no palco também, como “Sinais”, “Clichê”, “1 Metro e 65”, “Ainda Gosto de Você” e “Futuro Prometido”. Os fãs que curtem desde lá do comecinho podem esperar muitas surpresas e nostalgia no repertório.
Será que os fãs capixabas podem esperar alguma surpresa no show?
Além das quatro horas de show, temos algumas ativações bem legais durante o evento, locais instagrameáveis e totens interativos, onde os fãs podem se divertir. Ficamos muito felizes em incluir o Espírito Santo nessa turnê e acreditamos que será uma experiência única.
Vocês têm alguma história no Espírito Santo memorável?
A gente tem o Espírito Santo num lugar muito especial. Nossos fãs capixabas sempre nos receberam com muito carinho e com uma energia maravilhosa. O Estado foi um dos primeiros que visitamos e cantamos, depois do Rio de Janeiro. Naquela época a gente estava inseguro e curioso para saber se o público conhecia nosso trabalho. Quando chegamos para o show, a galera sabia tudo, o disco todo, e não só as músicas que tocavam no rádio. E desde então nos sentimos em casa sempre que vamos ao Espírito Santo.
SERVIÇO
- Sorriso Maroto - "As Antigas"
- Quando: 30 de março (sábado)
- Onde: Praça do Papa, Vitória
- Ingressos: R$ 255 (6º lote, área premium, meia entrada) e R$ 510 (6º lote, área premium, inteira)
- Pontos de venda: site Ingresse