Sorriso Maroto traz 'As Antigas' ao ES; venda de ingressos começa quarta (17)

Ingressos para o show do Sorriso Maroto em Vitória começam a ser vendidos nesta quarta (17) Crédito: Instagram@ sorrisomaroto

Os fãs do Sorriso Maroto estão contando as horas para a vinda dos pagodeiros ao Espírito Santo. A apresentação, para quem ainda não sabe, acontece em 30 de março, na Praça do Papa, em Vitória.

A venda de ingressos começa nesta quarta (17), a partir das 12h, pelo site ingresse.com. A organização não divulgou o preço dos bilhetes, mas corra para garantir o seu, pois a disputa por um deles será bem acirrada.

Vix é a segunda cidade do Brasil a receber a turnê "Sorriso Maroto As antigas", que tem estreia no Rio de Janeiro, em 16 de março. No cardápio do show, as lendárias "Me Olha nos Olhos", "Futuro Prometido", "Ela" e "Coração Deserto".

Em 2023, o Sorriso Maroto anunciou algumas datas da ação. A banda viajou o Brasil levando uma festa especial, só com sucessos antigos. Este ano, o quinteto retoma a turnê que teve ingressos esgotados em várias cidades brasileiras.

A festa é uma experiência única, que vai além dos palcos e inclui karaokê, tirolesa, totens interativos e outras ações para os fãs. "Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso próprio festival", brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda. O grupo garante que o público das cidades por onde a festa passar podem esperar uma experiência completa com o Sorriso em um show de quase quatro horas de duração.

Segundo o cantor, o projeto estava guardado a sete chaves desde 2018, data em que fariam 20 anos de carreira. "Como fiquei doente, os planos foram adiados, mas esses cinco anos de espera serviram para amadurecermos essa ideia", conta.

SOLIDARIEDADE

Em 2023, o Sorriso Maroto decidiu assumir a responsabilidade de estar ainda mais alinhado com as boas práticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e solidariedade. O carro chefe desse compromisso social é o programa "Espalhando Sorrisos", um projeto que promove inclusão social através do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade.

Será doado 5 reais de cada ingresso dos shows da turnê "Sorriso Maroto – As Antigas" e, com o valor total, o projeto vai custear um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos.

SHOW DO SORRISO MAROTO EM VITÓRIA