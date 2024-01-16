Tierry faz show de graça na Serra neste fim de semana; confira horário e local

Os amantes de Tierry que se preparem! O baiano vai trazer hits como "Hackearem-me", "Rita", "Lá Ele" e "Cabeça Branca" para a Festa de São Sebastião e São Benedito de Nova Almeida (Serra), que rola de quinta (18) a sábado (20) no balneário.
O show do artista será no sábado (20), às 22 horas, em palco montado em frente à Igreja dos Reis Magos. O melhor desse babado todo é: os espetáculos têm entrada 0800, ou seja, grátis.
Oi? Não conhece os hits do cantor, que chegou a participar da Dança dos Famosos, de Luciano Huck, fazendo parceria com a professora capixaba Karla Bruno Assis? Dê uma conferida em "Rita" que você vai lembrar logo do cara...
Além do show do "Rei do Piseiro", a festa contará com festejos em homenagem a São Sebastião e São Benedito, missas, apresentações de bandas de congo e shows artistas locais. Confira a programação completa:
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO
- Data: quinta (18), sexta (19) e sábado (20)
- Local: praça em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida. Entrada franca
- Quinta-feira (18)
19 horas - Missa Campal com Padre André Paiva
22 horas - Show com Diego Santana
- Sexta-feira (19)
18 horas - Escondida do Mastro
19 horas - Missa Campal com o Padre André Paiva
21 horas - Show com a Banda Recongo
22h30 - Show com a Banda Cheiro da Cor
- Sábado (20)
5 horas - Alvorada com queima de fogos e congada
16 horas - Missa no palco da Igreja dos Reis Magos
18 horas - Cortejo das bandas de Congo
20h30 - Show com Dalzy Sales
21h10 - Fincada do Mastro
21h30 - Show pirotécnico
22 horas – Show com Tierry