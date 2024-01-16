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Festa

Tierry faz show de graça na Serra neste fim de semana; confira horário e local

Cantor faz parte da programação da tradicional Festa de São Sebastião e São Benedito, que rola em Nova Almeida, de quinta (18) a sábado (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 11:57

O cantor Tierry
O cantor Tierry se apresenta em Nova Almeida, na Serra Crédito: Instagram/@tierry
Os amantes de Tierry que se preparem! O baiano vai trazer hits como "Hackearem-me", "Rita", "Lá Ele" e "Cabeça Branca" para a Festa de São Sebastião e São Benedito de Nova Almeida (Serra), que rola de quinta (18) a sábado (20) no balneário.
O show do artista será no sábado (20), às 22 horas, em palco montado em frente à Igreja dos Reis Magos. O melhor desse babado todo é: os espetáculos têm entrada 0800, ou seja, grátis. 
Oi? Não conhece os hits do cantor, que chegou a participar da Dança dos Famosos, de Luciano Huck, fazendo parceria com a professora capixaba Karla Bruno Assis? Dê uma conferida em "Rita" que você vai lembrar logo do cara... 
Além do show do "Rei do Piseiro", a festa contará com festejos em homenagem a São Sebastião e São Benedito, missas, apresentações de bandas de congo e shows artistas locais. Confira a programação completa:

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO

  • Data: quinta (18), sexta (19) e sábado (20)
  • Local: praça em frente à Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida. Entrada franca
Programação

  • Quinta-feira (18)
    19 horas - Missa Campal com Padre André Paiva
    22 horas  - Show com Diego Santana

  • Sexta-feira (19)
    18 horas  - Escondida do Mastro
    19 horas - Missa Campal com o Padre André Paiva
    21 horas - Show com a Banda Recongo
    22h30 - Show com a Banda Cheiro da Cor

  • Sábado (20)
    5 horas - Alvorada com queima de fogos e congada
    16 horas - Missa no palco da Igreja dos Reis Magos
    18 horas - Cortejo das bandas de Congo
    20h30  - Show com Dalzy Sales
    21h10 - Fincada do Mastro
    21h30 - Show pirotécnico
    22 horas – Show com Tierry

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