Tierry faz show de graça na Serra neste fim de semana; confira horário e local

O cantor Tierry se apresenta em Nova Almeida, na Serra Crédito: Instagram/@tierry

Os amantes de Tierry que se preparem! O baiano vai trazer hits como "Hackearem-me", "Rita", "Lá Ele" e "Cabeça Branca" para a Festa de São Sebastião e São Benedito de Nova Almeida (Serra), que rola de quinta (18) a sábado (20) no balneário.

O show do artista será no sábado (20), às 22 horas, em palco montado em frente à Igreja dos Reis Magos. O melhor desse babado todo é: os espetáculos têm entrada 0800, ou seja, grátis.

Oi? Não conhece os hits do cantor, que chegou a participar da Dança dos Famosos, de Luciano Huck, fazendo parceria com a professora capixaba Karla Bruno Assis? Dê uma conferida em "Rita" que você vai lembrar logo do cara...

Além do show do "Rei do Piseiro", a festa contará com festejos em homenagem a São Sebastião e São Benedito, missas, apresentações de bandas de congo e shows artistas locais. Confira a programação completa:

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E SÃO BENEDITO