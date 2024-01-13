Ana Castela encanta público no P12 Guarapari em show repleto de hits

Ana Castela encantou o público com sucessos como "Pipoco", "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e a nova "Dia de Fluxo" Crédito: Monique Janutt

O P12 Guarapari foi palco de uma noite inesquecível com Ana Castela, que se destacou como a principal atração, conquistando um público diversificado, incluindo famílias que lotaram a casa de shows nesta sexta (12). Ana Castela presenteou os presentes com uma seleção de hits que incluíram músicas como "Pipoco", "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e a nova "Dia de Fluxo", canção com participação de Ludmilla. Os inúmeros fãs foram ao delírio.

A cantora, que foi recebida com entusiasmo pelo público capixaba, expressou sua felicidade em estar no P12 Guarapari. "Estar aqui é ver que o pessoal me queria aqui. Então fiz muito modão, muita coisa boa. Estar aqui é muito importante e de uma imensa felicidade mesmo. O pessoal do Espírito Santo me tratou muito bem, me abraçou demais", compartilhou a sertaneja, revelando o carinho e receptividade que sentiu dos fãs.

Nos bastidores, Ana recebeu uma calorosa visita de fãs em seu camarim e foi solícita com todos, demonstrando sua proximidade com o público que a acompanha com tanto carinho.

Além de seus sucessos no universo sertanejo, Castela celebrou a presença de sua música "Agradeço", atualmente no TOP Gospel do Spotify. Sobre essa conquista, destacou a importância de expressar gratidão. "É bom fazer algo. Deus faz tanto por nós. Isso é pouco pro tanto que ele faz pela gente. Então a gente lançou uma música pra agradecer por tudo que ele fez por mim, minha equipe e família. E isso é pouco pro tanto que tenho que agradecer a Ele", compartilhou a artista, evidenciando a conexão espiritual presente em sua música.

NOITE DA P12 TEVE AINDA GUSTAVO MIOTO E KVSH

A noite no P12 Guarapari foi marcada não apenas pelo talento musical de Ana Castela, mas também pela atmosfera acolhedora e festiva que ela proporcionou ao público. Na sequência, Gustavo Mioto chegou para enaltecer o amor.

O show do paulista, marcado por sucessos como "Impressionando os Anjos" e "Solteiro Não Trai", ganhou um toque especial quando Ana Castela, namorada de Gustavo Mioto, subiu ao palco para uma performance conjunta de "Fronteira". A sintonia entre os dois encantou o público, tornando a noite ainda mais memorável.

Quando questionado sobre os projetos para 2024, Gustavo Mioto revelou seus planos. "A gente tem que terminar a miototerapia, vai até abril ou maio. Depois tenho alguns projetos paralelos, aqueles que a gente faz sem vontade da gravadora, não tem? É este.

KVSH fechou a noite de sexta (12) da P12 Guarapari Crédito: Monique Janutt

Quem fechou a noite foi KVSH. O mineiro se apresentou pela segunda vez na casa - a primeira foi no réveillon de 2022 para 2023 - com um set eletrizante. "Mais uma vez a casa está maravilhosa, está cada dia mais lindo", disse KVSH, que falou da sua relação com o ES.