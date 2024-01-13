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Rainha do sertanejo

Ana Castela encanta público no P12 Guarapari em show repleto de hits

Artista presenteou fãs na noite de sexta (12) com sucessos que incluíram músicas como "Pipoco", "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e a nova "Dia de Fluxo", canção com participação de Ludmilla
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 13:52

Ana Castela encantou o público com sucessos como
Ana Castela encantou o público com sucessos como "Pipoco", "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e a nova "Dia de Fluxo" Crédito: Monique Janutt
O P12 Guarapari foi palco de uma noite inesquecível com Ana Castela, que se destacou como a principal atração, conquistando um público diversificado, incluindo famílias que lotaram a casa de shows nesta sexta (12). Ana Castela presenteou os presentes com uma seleção de hits que incluíram músicas como "Pipoco", "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e a nova "Dia de Fluxo", canção com participação de Ludmilla. Os inúmeros fãs foram ao delírio.
A cantora, que foi recebida com entusiasmo pelo público capixaba, expressou sua felicidade em estar no P12 Guarapari. "Estar aqui é ver que o pessoal me queria aqui. Então fiz muito modão, muita coisa boa. Estar aqui é muito importante e de uma imensa felicidade mesmo. O pessoal do Espírito Santo me tratou muito bem, me abraçou demais", compartilhou a sertaneja, revelando o carinho e receptividade que sentiu dos fãs.
Nos bastidores, Ana recebeu uma calorosa visita de fãs em seu camarim e foi solícita com todos, demonstrando sua proximidade com o público que a acompanha com tanto carinho.
Além de seus sucessos no universo sertanejo, Castela celebrou a presença de sua música "Agradeço", atualmente no TOP Gospel do Spotify. Sobre essa conquista, destacou a importância de expressar gratidão. "É bom fazer algo. Deus faz tanto por nós. Isso é pouco pro tanto que ele faz pela gente. Então a gente lançou uma música pra agradecer por tudo que ele fez por mim, minha equipe e família. E isso é pouco pro tanto que tenho que agradecer a Ele", compartilhou a artista, evidenciando a conexão espiritual presente em sua música.

NOITE DA P12 TEVE AINDA GUSTAVO MIOTO E KVSH

A noite no P12 Guarapari foi marcada não apenas pelo talento musical de Ana Castela, mas também pela atmosfera acolhedora e festiva que ela proporcionou ao público. Na sequência, Gustavo Mioto chegou para enaltecer o amor.
O show do paulista, marcado por sucessos como "Impressionando os Anjos" e "Solteiro Não Trai", ganhou um toque especial quando Ana Castela, namorada de Gustavo Mioto, subiu ao palco para uma performance conjunta de "Fronteira". A sintonia entre os dois encantou o público, tornando a noite ainda mais memorável.
Quando questionado sobre os projetos para 2024, Gustavo Mioto revelou seus planos. "A gente tem que terminar a miototerapia, vai até abril ou maio. Depois tenho alguns projetos paralelos, aqueles que a gente faz sem vontade da gravadora, não tem? É este.
KVSH fechou a noite de sexta (12) da P12 Guarapari
KVSH fechou a noite de sexta (12) da P12 Guarapari Crédito: Monique Janutt
Quem fechou a noite foi KVSH. O mineiro se apresentou pela segunda vez na casa - a primeira foi no réveillon de 2022 para 2023 - com um set eletrizante. "Mais uma vez a casa está maravilhosa, está cada dia mais lindo", disse KVSH, que falou da sua relação com o ES.
"Brinco que o sonho de todo mineiro é ser capixaba. Eu, pelo menos, cresci vindo para Guarapari, Praia do Morro, Enseada Azul, Meaípe. É muito bom estar vindo para cá. Além de trazer boas lembranças, eu sou muito feliz pela recepção que o povo capixaba tem comigo".

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