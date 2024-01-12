Cacique de Ramos e Arlindinho agitam pré-carnaval no Centro de Vitória

A folia só aumenta. Com o tema “O Samba é a Vida da Cidade”, a segunda edição da Mostra Cultural de Bamba Capixaba vai agitar o Centro de Vitória com mais de 40 horas de evento. De 16 a 20 de janeiro, o público poderá desfrutar de shows como o do pagodeiro Arlindinho e o tradicional bloco carioca Cacique de Ramos, e claro, totalmente gratuito.
Além dos shows, a programação também conta com 3 oficinas, 2 rodas de conversa, 4 sessões de cinema - totalizando 11 filmes -, palestras e exposições artísticas, tudo 0800. A oficina de bateria de escola de samba para crianças também estará presente, com intuito de incluir e reverenciar o samba em todas as idades e com programação diversa. Confira abaixo:
SERVIÇO
- TERÇA-FEIRA | 16 de janeiro
- 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
- 18h às 20h - Roda de Conversa 1 - Um negócio chamado carnaval : inovação, criatividade e estratégia de mercado, com Wallace Palhares (Liga RJ), João Filipe Moyses (Liga ES) e Patrick Rocha (Diretor administrativo Mocidade Unida da Glória)
- 18h às 20h - Oficina de Samba no Pé, com Vini Sayos
- QUARTA-FEIRA | 17 de janeiro
- 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
- 18h às 20h - Abertura da Mostra e SESSÃO 1 com a exibição de dois filmes
- 20h às 21h - Show de Veloso Quarteto - Samba Jazz
- 21h30 às 23h - Show de Pura Raiz
- QUINTA-FEIRA | 18 de janeiro
- 10h às 12h - SESSÃO 2 - Infanto-Juvenil
- 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
- 14h às 15h30- SESSÃO 3 - Infanto-Juvenil
- 18h às 20h - SESSÃO 4
- 18h - Abertura da Exposição Artística “Correria” de JV ABREU
- SEXTA-FEIRA | 19 de janeiro
- 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
- 18h às 20h - Roda de Conversa 2: Carnaval e identidade: o papel dos blocos de rua e a ocupação da cidade, com Edson Bomfim (Bloco Coisa de Negres), Walter Pereira (Cacique de Ramos), Rayane Loiola (Bloco AfroKizomba) e Marcus Vinicius (Historiador e mediador)
- Local das atividades: Praça Getúlio Vargas no Centro de Vitória
- 18h - Show Já Gamei
- 19h30 - Dj Karolla
- 20h - Homenagem Nei Lopes e Deborah Sabará
- 20h30 - Dos Santos + Kleber Simpatia + Nei Lopes
- 22h - Dj Karolla
- 22h30 - Cacique de Ramos
- SÁBADO | 20 de janeiro
- 9h às 10h30 - Palestra Samba e carnaval: encontros e desencontros, com Nei Lopes
- 10h às 12h - Oficina de bateria mirim - Sambinha que Eu Quero Ver, com Glaydson Santos (percussionista)
- 10h30 às 11h30 - Cortejo das Madalenas do Jucu saindo do Hub ES+ para a Praça Getúlio Vargas
- Local: Praça Getúlio Vargas
- 12h - Mulembá
- 13h30 - DJ Negana
- 14h - Rainhas do Samba e Mulheres Sambistas ES
- 15h30 - DJ Negana
- 16h - Clube do Samba
- 17h30 - DJ Negana
- 18h - Arlindinho