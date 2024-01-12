Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Cacique de Ramos e Arlindinho agitam pré-carnaval no Centro de Vitória
Gratuito

Cacique de Ramos e Arlindinho agitam pré-carnaval no Centro de Vitória

A segunda edição da Mostra “Samba Que Eu Quero Ver” rola entre os dias 16 e 20 de janeiro, com atrações para todas as idades. Veja a programação
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 12:20

Cacique de Ramos e Arlindinho se apresentam no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
A folia só aumenta. Com o tema “O Samba é a Vida da Cidade”, a segunda edição da Mostra Cultural de Bamba Capixaba vai agitar o Centro de Vitória com mais de 40 horas de evento. De 16 a 20 de janeiro, o público poderá desfrutar de shows como o do pagodeiro Arlindinho e o  tradicional bloco carioca Cacique de Ramos, e claro, totalmente gratuito.
Além dos shows, a programação também conta com 3 oficinas, 2 rodas de conversa, 4 sessões de cinema - totalizando 11 filmes -, palestras e exposições artísticas, tudo 0800. A oficina de bateria de escola de samba para crianças também estará presente, com intuito de incluir e reverenciar o samba em todas as idades e com programação diversa. Confira abaixo:

SERVIÇO

  • TERÇA-FEIRA | 16 de janeiro 
Local das atividades: HUB ES+ no Centro de Vitória
  • 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
  • 18h às 20h - Roda de Conversa 1 - Um negócio chamado carnaval : inovação, criatividade e estratégia de mercado, com Wallace Palhares (Liga RJ), João Filipe Moyses (Liga ES) e Patrick Rocha (Diretor administrativo Mocidade Unida da Glória)
  • 18h às 20h - Oficina de Samba no Pé, com Vini Sayos

  • QUARTA-FEIRA | 17 de janeiro
Local das atividades: HUB ES+ no Centro de Vitória
  • 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
  • 18h às 20h - Abertura da Mostra e SESSÃO 1 com a exibição de dois filmes
  • 20h às 21h - Show de Veloso Quarteto - Samba Jazz
  • 21h30 às 23h - Show de Pura Raiz

  • QUINTA-FEIRA | 18 de janeiro
Local das atividades: HUB ES+ no Centro de Vitória
  • 10h às 12h - SESSÃO 2 - Infanto-Juvenil
  • 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
  • 14h às 15h30- SESSÃO 3 - Infanto-Juvenil
  • 18h às 20h - SESSÃO 4 
  • 18h - Abertura da Exposição Artística “Correria” de JV ABREU

  • SEXTA-FEIRA | 19 de janeiro
Local da atividade: HUB ES+ no Centro de Vitória
  • 13h às 17h - Oficina de cobertura audiovisual Carnaval que Eu Quero Ver, com André Felix
  • 18h às 20h - Roda de Conversa 2: Carnaval e identidade: o papel dos blocos de rua e a ocupação da cidade, com Edson Bomfim (Bloco Coisa de Negres), Walter Pereira (Cacique de Ramos), Rayane Loiola (Bloco AfroKizomba) e Marcus Vinicius (Historiador e mediador) 
  • Local das atividades: Praça Getúlio Vargas no Centro de Vitória
  • 18h - Show Já Gamei
  • 19h30 - Dj Karolla
  • 20h - Homenagem Nei Lopes e Deborah Sabará
  • 20h30 - Dos Santos + Kleber Simpatia + Nei Lopes
  • 22h - Dj Karolla
  • 22h30 - Cacique de Ramos

  • SÁBADO | 20 de janeiro
Local da atividade: HUB ES+ no Centro de Vitória
  • 9h às 10h30 - Palestra Samba e carnaval: encontros e desencontros, com Nei Lopes
Local da atividade: Praça Costa Pereira (em frente ao HUB ES+)
  • 10h às 12h - Oficina de bateria mirim - Sambinha que Eu Quero Ver, com Glaydson Santos (percussionista)
  • 10h30 às 11h30 - Cortejo das Madalenas do Jucu saindo do Hub ES+ para a Praça Getúlio Vargas 
  • Local: Praça Getúlio Vargas
  • 12h - Mulembá
  • 13h30 - DJ Negana
  • 14h - Rainhas do Samba e Mulheres Sambistas ES
  • 15h30 - DJ Negana
  • 16h - Clube do Samba
  • 17h30 - DJ Negana
  • 18h - Arlindinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Cultura Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados