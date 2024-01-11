Cariacica divulga lista de blocos de rua do Carnaval 2024

A época mais animada do ano chegou. E claro, os foliões já anseiam pelas programações gratuitas das prefeituras da Grande Vitória. Nesta quarta (10), Cariacica divulgou a lista com os blocos que possuem autorização para desfilar pelas ruas da cidade.
Ao, todo, serão 11 blocos entre 26 de janeiro até o dia 25 de fevereiro, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas. Confira a programação e se atente às regras da festança:
REGRAS
- Os organizadores deverão respeitar o percurso determinado;
- Os horários de concentração, dispersão (até uma hora depois do término) e de parada de som (minutos antes do término);
- O número de público e componentes, (caso haja público extra, a equipe de segurança formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito irá avaliar a participação).
PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS
- Bloco Vai dar o Que Falar
26/1 - 16h às 20 horas
Público estimado: 1,5 mil pessoas
Percurso: sairá da Pracinha Azul, em Cruzeiro do Sul, passando pela rua Especial, João Bucch, Canopus e de volta para a praça.
- Bloco Em Cima da Hora
27/1 - 16h às 20 horas
Público estimado: 5 mil pessoas
Percurso: Rua Rosilva, em Itanguá, passando pela Clarício Alves, Ribeiro e Rua Vila Velha, em Nova Brasília.
- Bloco Bora Lá
28/1 - 16h às 20 horas
Público estimado: mil pessoas
Percurso: Rua Itabapoana, em Itacibá, seguindo pela rua Adélio, Cleto Trancoso Pinheiro, Itaguaçu e de volta para a Itabapoana.
- Bloco 705
3/2 - 16h às 20 horas
Público estimado: 5 mil pessoas
Percurso: concentração na praça de Nova Brasília.
- Bloco Carnapiralto pelas Ruas
3/2 - 16h às 20 horas
Público estimado: 500 pessoas
Percurso: rua Demóstenes, em Alto Lage, rua Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli.
- Bloco das Virgens
4/2 - 16h às 20 horas
Público estimado: 3 mil pessoas
Percurso: concentração na rua Vicente Santório Fantini, em Piranema.
- Bloco Seu Boneco
4/2 - 16h às 20 horas
Público estimado: 500 pessoas
Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus.
- Bloco Piradinho do Caps
8/2 - 9h às 11h30
Público estimado: 100 pessoas
Percurso: alameda Élcio Álvares, em Tucum, avenida Governador José Sette, até a praça do Conjunto Santana.
- Bloco Lambe Sal
11/2 - 16h às 20 horas
Público estimado: 2 mil pessoas
Percurso: concentração na praça Nova Brasília até o ponto final do ônibus.
- Bloco Eva e Adão
25/2 - 16h às 20 horas
Público estimado: 700 pessoas
Percurso: rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, em frente ao Bar do Alagoano.
- Bloco do GM
25/2 - 16h às 20 horas
Percurso: rua Blumenau, em Bela Vista, ao lado da quadra.