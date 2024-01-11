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Folia

Cariacica divulga lista de blocos de rua do Carnaval 2024

Com uma programação que se estende de 26 de janeiro a 25 de fevereiro, blocos de rua prometem muita diversão, marchinha e confete
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 12:14

Carnaval de rua em Cariacica, Espírito Santo
Carnaval de rua em Cariacica, Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
A época mais animada do ano chegou. E claro, os foliões já anseiam pelas programações gratuitas das prefeituras da Grande Vitória. Nesta quarta (10), Cariacica divulgou a lista com os blocos que possuem autorização para desfilar pelas ruas da cidade.
Ao, todo, serão 11 blocos entre 26 de janeiro até o dia 25 de fevereiro, das 9h às 11h30, e das 16h às 20 horas. Confira a programação e se atente às regras da festança:

REGRAS

  • Os organizadores deverão respeitar o percurso determinado;
  • Os horários de concentração, dispersão (até uma hora depois do término) e de parada de som (minutos antes do término);
  • O número de público e componentes, (caso haja público extra, a equipe de segurança formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito irá avaliar a participação).

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS

  • Bloco Vai dar o Que Falar
    26/1 - 16h às 20 horas
    Público estimado: 1,5 mil pessoas
    Percurso: sairá da Pracinha Azul, em Cruzeiro do Sul, passando pela rua Especial, João Bucch, Canopus e de volta para a praça.

  • Bloco Em Cima da Hora
    27/1 - 16h às 20 horas
    Público estimado: 5 mil pessoas
    Percurso: Rua Rosilva, em Itanguá, passando pela Clarício Alves, Ribeiro e Rua Vila Velha, em Nova Brasília. 

  • Bloco Bora Lá
    28/1 - 16h às 20 horas
    Público estimado: mil pessoas
    Percurso: Rua Itabapoana, em Itacibá, seguindo pela rua Adélio, Cleto Trancoso Pinheiro, Itaguaçu e de volta para a Itabapoana.

  • Bloco 705
    3/2 - 16h às 20 horas
    Público estimado: 5 mil pessoas
    Percurso: concentração na praça de Nova Brasília.

  • Bloco Carnapiralto pelas Ruas
    3/2 - 16h às 20 horas
    Público estimado: 500 pessoas
    Percurso: rua Demóstenes, em Alto Lage, rua Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli.

  • Bloco das Virgens
    4/2 - 16h às 20 horas
    Público estimado: 3 mil pessoas
    Percurso: concentração na rua Vicente Santório Fantini, em Piranema. 

  • Bloco Seu Boneco
    4/2 - 16h às 20 horas
    Público estimado: 500 pessoas
    Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus.

  • Bloco Piradinho do Caps
    8/2 - 9h às 11h30
    Público estimado: 100 pessoas 
    Percurso: alameda Élcio Álvares, em Tucum, avenida Governador José Sette, até a praça do Conjunto Santana.

  • Bloco Lambe Sal
    11/2 - 16h às 20 horas
    Público estimado: 2 mil pessoas
    Percurso: concentração na praça Nova Brasília até o ponto final do ônibus.

  • Bloco Eva e Adão
    25/2 - 16h às 20 horas 
    Público estimado: 700 pessoas
    Percurso: rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, em frente ao Bar do Alagoano.

  • Bloco do GM
    25/2 - 16h às 20 horas
    Percurso: rua Blumenau, em Bela Vista, ao lado da quadra.

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