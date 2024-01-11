Orquestra Instrumental Nordestina percorre o ES com entrada gratuita; veja

Orquestra Santo Antônio (OSA) percorrerá a Grande Vitória Crédito: Jailson/Divulgação

Que tal unir música nordestina com uma orquestra de jovens que rodam o Brasil inteiro com suas apresentações? É o intuito da turnê "Uma Osquestra pela Estrada", que difunde a cultura nordestina através de espetáculos produzidos por jovens e adolescentes do semiárido baiano.

Além de percorrer cidades mineiras como Governador Valadares e Ipatinga, o espetáculo também passará por Vitória, Vila Velha e Serra. O repertório é variado e segue com clássicos de Dominguinhos e Luiz Gonzaga aos compositores contemporâneos Luciano Calazans e Ricardo Herz.

Após os concertos, serão ofertadas oficinas com objetivo do público conhecer os instrumentos de uma Orquestra. Toda a programação é gratuita. Confira a programação completa:

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