Orquestra Instrumental Nordestina percorre o ES com entrada gratuita; veja

Que tal unir música nordestina com uma orquestra de jovens que rodam o Brasil inteiro com suas apresentações? É o intuito da turnê "Uma Osquestra pela Estrada", que difunde a cultura nordestina através de espetáculos produzidos por jovens e adolescentes do semiárido baiano.
Além de percorrer cidades mineiras como Governador Valadares e Ipatinga, o espetáculo também passará por Vitória, Vila Velha e Serra. O repertório é variado e segue com clássicos de Dominguinhos e Luiz Gonzaga aos compositores contemporâneos Luciano Calazans e Ricardo Herz.
Após os concertos, serão ofertadas oficinas com objetivo do público conhecer os instrumentos de uma Orquestra. Toda a programação é gratuita. Confira a programação completa:
SERVIÇO
TURNÊ UMA ORQUESTRA PELA ESTRADA
Data: 13/01/2024
Horário: 14h - Concerto | 15h Oficina
Data: 14/01/2024
Horário: 10h - Concerto | 11h Oficina
Data: 15/01/2024
Horário: 17h - Concerto | 18h Oficina
- VITÓRIA
Data: 13/01/2024
Horário: 14h - Concerto | 15h Oficina
- VILA VELHA
Data: 14/01/2024
Horário: 10h - Concerto | 11h Oficina
- SERRA
Data: 15/01/2024
Horário: 17h - Concerto | 18h Oficina