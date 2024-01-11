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Cultura

Orquestra Instrumental Nordestina percorre o ES com entrada gratuita; veja

“Uma Orquestra pela Estrada” percorre neste mês de janeiro os municípios de Vitória, Vila Velha e Serra, com apresentações gratuitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 10:00

Orquestra Santo Antônio (OSA) percorrerá a Grande Vitória
Orquestra Santo Antônio (OSA) percorrerá a Grande Vitória Crédito: Jailson/Divulgação
Que tal unir música nordestina com uma orquestra de jovens que rodam o Brasil inteiro com suas apresentações? É o intuito da turnê "Uma Osquestra pela Estrada", que difunde a cultura nordestina através de espetáculos produzidos por jovens e adolescentes do semiárido baiano. 
Além de percorrer cidades mineiras como Governador Valadares e Ipatinga, o espetáculo também passará por Vitória, Vila Velha e Serra. O repertório é variado e segue com clássicos de Dominguinhos e Luiz Gonzaga aos compositores contemporâneos Luciano Calazans e Ricardo Herz.
Após os concertos, serão ofertadas oficinas com objetivo do público conhecer os instrumentos de uma Orquestra. Toda a programação é gratuita. Confira a programação completa:

SERVIÇO

TURNÊ UMA ORQUESTRA PELA ESTRADA
  • VITÓRIA
Local: Jardim Botânico Vale Vitória
Data: 13/01/2024
Horário: 14h - Concerto | 15h Oficina
  • VILA VELHA
 Local: Parque Cultural - Casa do Governador 
Data: 14/01/2024
Horário: 10h - Concerto | 11h Oficina
  • SERRA 
Local: Estação Cidadania e Cultura
Data: 15/01/2024
Horário: 17h - Concerto | 18h Oficina

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