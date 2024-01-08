Vital 2024 será em agosto e terá shows de Léo Santana e Durval Lelys

Primeira noite do Vital 2023, que aconteceu nos dia 15 e 16 de sembro, no Sambão do Povo Crédito: Instagram/@vemvital

Atenção, foliões! O Vital tem uma nova data em 2024. Após o retorno do carnaval fora de época dos capixabas, em 2022, o festival de axé entrou para o calendário oficial de Vitória. Mas a novidade deste ano é que o evento acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo. Nos últimos anos, a festa aconteceu no mês de setembro.

Segundo a organização do Vital, o motivo da mudança foi para não conflitar com os dias do Rock in Rio - marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A nova data também foi confirmada pelos artistas Tomate e Jammil, neste fim de semana, durante suas apresentações na Praia de Camburi, em Vitória. “Estou confirmado no Vital neste ano”, garantiu Tomate.

Durval Lelys levou seus maiores sucessos para o Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada

Quem também fará a festa em agosto são os cantores Léo Santana e Durval Lelys - ambos estiveram presentes na edição de 2023. No ano passado, a maior micareta do Espírito Santo entregou tudo que prometeu: diversão, música e experiências. Cerca de 46 mil foliões passaram pelo Sambão do Povo, em Vitória, nos dias 15 (sexta) e 16 (sábado) de setembro.

Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada