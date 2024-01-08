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Mudanças

Vital 2024 será em agosto e terá shows de Léo Santana e Durval Lelys

Segundo a organização do Vital, o motivo da mudança foi para não conflitar com os dias do Rock in Rio. Veja mais detalhes do evento
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 16:56

Primeira noite do Vital 2023, que aconteceu nos dia 15 e 16 de sembro, no Sambão do Povo
Primeira noite do Vital 2023, que aconteceu nos dia 15 e 16 de sembro, no Sambão do Povo Crédito: Instagram/@vemvital
Atenção, foliões! O Vital tem uma nova data em 2024. Após o retorno do carnaval fora de época dos capixabas, em 2022, o festival de axé entrou para o calendário oficial de Vitória. Mas a novidade deste ano é que o evento acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo. Nos últimos anos, a festa aconteceu no mês de setembro.
Segundo a organização do Vital, o motivo da mudança foi para não conflitar com os dias do Rock in Rio - marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A nova data também foi confirmada pelos artistas Tomate e Jammil, neste fim de semana, durante suas apresentações na Praia de Camburi, em Vitória. “Estou confirmado no Vital neste ano”, garantiu Tomate.
Durval Lelys levou seus maiores sucessos para o Vital 2023
Durval Lelys levou seus maiores sucessos para o Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada
Quem também fará a festa em agosto são os cantores Léo Santana e Durval Lelys - ambos estiveram presentes na edição de 2023. No ano passado, a maior micareta do Espírito Santo entregou tudo que prometeu: diversão, música e experiências. Cerca de 46 mil foliões passaram pelo Sambão do Povo, em Vitória, nos dias 15 (sexta) e 16 (sábado) de setembro.
A festa foi marcada por muita música boa nos camarotes, além dos shows de Léo Santana, Banda Eva, Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Xanddy Harmonia, Tomate, entre outros. Um dos destaques do evento foi o ex-vocalista do Chiclete Com Banana, que conversou com HZ antes do show e relembrou alguns momentos marcantes das edições do Vital no início dos anos 2000.
Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023
Bell Marques no primeiro dia do Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada
“Lembro de várias histórias, entre elas uma gravação de um CD fantástico, em algum Vital passado, que tem o coro emblemático ‘lê, lê, lelelelê”. E a outra coisa é que uma vez eu estava em cima do trio elétrico e alguém aqui do Espírito Santo, um fã chamado Fábio, veio com uma frase escrito ‘Sou chicleteiro’. Achei aquele nome fantástico, demos o nome do CD de ‘Sou Chicleteiro’ e depois virou uma marca muito forte", contou Bell em 2023.

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