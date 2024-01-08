Barões da Pisadinha agitam Festa do Tomate em Venda Nova do Imigrante

37ª FESTA DO TOMATE - VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Sexta-feira (26 de janeiro)

16h- palestra/apresentação dos frutos que participarão do concurso

20h- Abertura dos portões

21h- Abertura oficial da 37ª Festa do Tomate

21h30- Eleição da rainha e princesas da Festa do Tomate 2024

23h- Show com Filipe Fantin

01h- Encerramento

Sábado (27 de janeiro)

8h30- Tratorada/Encontro dos agricultores no centro de eventos

- Participação das realezas dos anos anteriores

10h- Santa Missa em Ação de Graças aos Produtores Rurais e às Colheitas

- Música ao vivo com Leandro e Seus Teclados

- Almoço típico e confraternização dos agricultores

11h- Início da Copa Garoto Show de Motocross

13h- Exposição e avaliação dos frutos que participarão do concurso

14h- Rodada de Negócios com os lojistas expositores

15h- Entrega da premiação do Concurso de Qualidade “Tomate de Mesa 2024-

Categorias Campo Aberto e Estufa

- 1º lugar de cada categoria- R$ 5.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu

- 2º lugar de cada categoria- R$ 3.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu

- 3º lugar de cada categoria- R$ 2.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu

16h- Sorteios totalizando R$ 50 mil (apenas para os produtores rurais da região)

- 1º prêmio R$ 15 mil/ 2º prêmio R$ 25 mil/ 10 sorteios de R$ 1.000,00

18h- Pausa técnica

21h- Abertura dos portões

22h- Show com Taianna

0h- Show com Barões da Pisadinha

02h- Show com Fernanda Pádua

03h- Encerramento

Domingo (28 de janeiro)

8h- Reinício da Copa Garoto Show de Motocross

11h- Almoço típico com música ao vivo Leandro e Seus Teclados

15h- Show com Henrique Daré

15h30- Entrega da premiação da Copa Garoto Show de Motocross

16h30- Sorteio fechado- 1º prêmio R$ 50 mil, 2º prêmio Chevrolet S10 0km

18h30- Show com Musical Prateado

20h- Show de encerramento com Maylon Meira

22h- Encerramento