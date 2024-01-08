Barões da Pisadinha agitam Festa do Tomate em Venda Nova do Imigrante

De 26 a 28 de janeiro, a comunidade de Alto Caxixe, distrito da zona rural de Venda Nova do Imigrante, se prepara para receber a 37ª edição da Festa do Tomate. Realizada no Centro de Eventos Zaudino Gagno, o popular "Tomatão", a festividade está garantida e contará com shows, diversão e gastronomia.
A abertura oficial ocorrerá na sexta-feira (26), a partir das 16h com uma programação repleta de atividades. Um dos destaques fica com a eleição da rainha e princesas da Festa do Tomate 2024 às 21h30, seguido pelo show de Filipe Fantin às 23h. Já no sábado, a festança será comandada com shows de Taianna (22h), Barões da Pisadinha (0h) e Fernanda Pádua (02h). E não acaba por aí. O domingão também conta com show de Henrique Daré e entrega da premiação da Copa Garoto Show de Motocross.
Os valores da entrada promocional no sábado são: R$ 50 (1º lote), R$ 60 (2º lote) e bilheteria: R$ 70. Na sexta e no domingo, a entrada no “Tomatão” é gratuita. Confira abaixo programação completa:
SERVIÇO
37ª FESTA DO TOMATE - VENDA NOVA DO IMIGRANTE
20h- Abertura dos portões
21h- Abertura oficial da 37ª Festa do Tomate
21h30- Eleição da rainha e princesas da Festa do Tomate 2024
23h- Show com Filipe Fantin
01h- Encerramento
- Participação das realezas dos anos anteriores
10h- Santa Missa em Ação de Graças aos Produtores Rurais e às Colheitas
- Música ao vivo com Leandro e Seus Teclados
- Almoço típico e confraternização dos agricultores
11h- Início da Copa Garoto Show de Motocross
13h- Exposição e avaliação dos frutos que participarão do concurso
14h- Rodada de Negócios com os lojistas expositores
15h- Entrega da premiação do Concurso de Qualidade “Tomate de Mesa 2024-
Categorias Campo Aberto e Estufa
- 1º lugar de cada categoria- R$ 5.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu
- 2º lugar de cada categoria- R$ 3.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu
- 3º lugar de cada categoria- R$ 2.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu
16h- Sorteios totalizando R$ 50 mil (apenas para os produtores rurais da região)
- 1º prêmio R$ 15 mil/ 2º prêmio R$ 25 mil/ 10 sorteios de R$ 1.000,00
18h- Pausa técnica
21h- Abertura dos portões
22h- Show com Taianna
0h- Show com Barões da Pisadinha
02h- Show com Fernanda Pádua
03h- Encerramento
11h- Almoço típico com música ao vivo Leandro e Seus Teclados
15h- Show com Henrique Daré
15h30- Entrega da premiação da Copa Garoto Show de Motocross
16h30- Sorteio fechado- 1º prêmio R$ 50 mil, 2º prêmio Chevrolet S10 0km
18h30- Show com Musical Prateado
20h- Show de encerramento com Maylon Meira
22h- Encerramento
- Sexta-feira (26 de janeiro)
20h- Abertura dos portões
21h- Abertura oficial da 37ª Festa do Tomate
21h30- Eleição da rainha e princesas da Festa do Tomate 2024
23h- Show com Filipe Fantin
01h- Encerramento
- Sábado (27 de janeiro)
- Participação das realezas dos anos anteriores
10h- Santa Missa em Ação de Graças aos Produtores Rurais e às Colheitas
- Música ao vivo com Leandro e Seus Teclados
- Almoço típico e confraternização dos agricultores
11h- Início da Copa Garoto Show de Motocross
13h- Exposição e avaliação dos frutos que participarão do concurso
14h- Rodada de Negócios com os lojistas expositores
15h- Entrega da premiação do Concurso de Qualidade “Tomate de Mesa 2024-
Categorias Campo Aberto e Estufa
- 1º lugar de cada categoria- R$ 5.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu
- 2º lugar de cada categoria- R$ 3.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu
- 3º lugar de cada categoria- R$ 2.000,00 + Certificado de Qualidade e Troféu
16h- Sorteios totalizando R$ 50 mil (apenas para os produtores rurais da região)
- 1º prêmio R$ 15 mil/ 2º prêmio R$ 25 mil/ 10 sorteios de R$ 1.000,00
18h- Pausa técnica
21h- Abertura dos portões
22h- Show com Taianna
0h- Show com Barões da Pisadinha
02h- Show com Fernanda Pádua
03h- Encerramento
- Domingo (28 de janeiro)
11h- Almoço típico com música ao vivo Leandro e Seus Teclados
15h- Show com Henrique Daré
15h30- Entrega da premiação da Copa Garoto Show de Motocross
16h30- Sorteio fechado- 1º prêmio R$ 50 mil, 2º prêmio Chevrolet S10 0km
18h30- Show com Musical Prateado
20h- Show de encerramento com Maylon Meira
22h- Encerramento