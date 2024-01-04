Ex-cobrador faz sucesso com miniaturas de ônibus e até Transcol com tela de LED

William de Oliveira faz sucesso nas redes sociais com reproduções de "busões" Crédito: Reprodução/Instagram/@wp_minibus

Se tem um meio de transporte que faz parte da vida de muita gente certamente é o ônibus. E se para a maioria das pessoas esse automóvel é apenas um meio de locomoção, para outras, ele é uma verdadeira paixão. Exemplo disso é o capixaba William de Oliveira, de 32 anos, que fabrica manualmente miniaturas de “busões” da Grande Vitória.

Morador de Flexal 1, em Cariacica, William tem feito sucesso nas redes sociais com as suas mini reproduções do veículo. Entre os principais modelos, o nosso Transcol é um destaque - com direito até a letreiro de LED indicando a linha e uma versão elétrica do automóvel. Quer mais? Ainda é possível encontrar ônibus de viações famosas.

Claro que por trás dessa criatividade existe uma história de vida curiosa. Apaixonado por ônibus desde criança, William também trabalhou como cobrador por sete anos. Com a pandemia, seu emprego acabou sendo extinto e, assim como muitas pessoas, ele precisou se reinventar. Foi então que o capixaba decidiu dar asas a um velho sonho: construir miniaturas.

Antes da pandemia eu já elaborava alguns projetos de miniaturas como hobby. E depois que os ônibus começaram a rodar sem os cobradores, acabei ficando em casa. Foi nesse tempo que eu decidi tirar meus projetos do papel. Comecei com alguns protótipos, fui aperfeiçoando e depois divulguei para os meus amigos. Para a minha surpresa, fez o maior sucesso!

William já fez vários modelos de ônibus Crédito: Reprodução/Instagram

Todas as peças são compradas separadamente. Entre os materiais necessários para construir uma miniatura estão papelão paraná (cor madeira), rodas de resina, adesivo vinil e verniz acampamento. “Eu sou bem minimalista, sempre estou ajustando alguma coisa. Miniaturas muita gente faz, mas tento focar em versões diferentes”, complementa.

Ao todo, William já fabricou mais de 300 miniônibus - sendo 99 somente em 2023. E se antes era apenas um hobby, hoje o ex-cobrador comercializa as miniaturas. O preço varia de acordo com o tamanho do objeto, que vai de R$ 140 (30cm) a R$ 450 (70cm). Para construir cada modelo, o capixaba revela que demora cerca de um dia, mas geralmente costuma trabalhar por lotes.

William de Oliveira faz sucesso nas redes sociais com reproduções de "busões" Crédito: Reprodução/Instagram/@wp_minibus

Faço muito modelo urbano, não é só Transcol (risos). Também tem modelo de ônibus antigo. Cada demanda leva um tempo diferente, até porque eu dependo de fornecedor, mas geralmente preciso de um dia até finalizar. Na maioria das vezes eu faço vários de uma vez

William revelou ainda que seus clientes são diversos e vão desde colecionadores até pessoas que possuem memória afetiva com esse automóvel queridinho. “Tenho vários tipos de clientes, na verdade, muitos têm algum tipo de história com os ônibus. Digo que o importante mesmo é gostar de miniaturas”, finalizou.