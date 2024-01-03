Verão 2024: Vitória terá shows de Xanddy Harmonia, Frejat e Banda Eva de graça

Banda Eva, Frejat e Xanddy Harmonia participam do Verão de Vitória Crédito: Rodrigo Gavini/Vitor Jubini/Arthur Louzada

A música vai ditar o ritmo do Verão de 2024 de Vitória. A capital capixaba contará com um complexo esportivo, cultural e gastronômico montado na Praia de Camburi, com previsão de inauguração para sexta-feira (5), com show de Casaca e Tomate, uma das nove atrações nacionais confirmadas. O programa foi revelado em entrevista coletiva concedida pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Com programação totalmente gratuita (o que é melhor!), a arena - instalada na altura do antigo Hotel Aruan, entre os quiosques 4 e 5, em Jardim da Penha - vai ferver com shows de Tomate, Jammil, Frejat, Alexandre Peixe, Banda Eva, Xanddy Harmonia e Padre Anderson Gomes, só para citar alguns convidados. Confira programação completa no fim do texto.

Claro que não acabou, bebê! Em um esquenta para os desfiles das escolas de samba de Vitória , a arena contará, entre os dias 26 e 28 deste mês, com programação totalmente voltada para o samba e o pagode.

No cardápio, performances de Xande de Pilares e presença das agremiações Pega no Samba, Novo Império, Piedade, Chegou o que Faltava e Unidos de Jucutuquara. Se prepara para cair na folia!

Conforme anunciado na tarde desta quarta (3), a Arena de Verão contará com espaço para práticas esportivas, praça de alimentação com 12 estandes, e salas com serviços públicos oferecidos pela PMV (com atendimentos do Procon, Sine e uma feira voltada exclusivamente para mulheres empreendedoras), banheiros e espaços adaptados para pessoas com deficiência.

20 atividades esportivas, representando 19 modalidades (tem até hockey!), além de 32 shows. Os serviços e atrações voltadas para o esporte, com seus respectivos horários, podem ser consultados no site oficial da Serão, representando 19 modalidades (tem até hockey!), além de. Os serviços e atrações voltadas para o esporte, com seus respectivos horários, podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Vitória

A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) preparou uma ação especial para divulgar as belezas de Vitória. Um estande trará informações apresentando pontos turísticos, com um material gráfico destacando atrações da Cidade Sol.



Não deixe de conferir - no mesmo local - um espaço interativo que conta com óculos de realidade virtual, que proporcionam uma imersão trazendo imagens em 360 graus dos principais pontos turísticos de Vix.

TRÂNSITO E SEGURANÇA NA ARENA VERÃO 2024

Ainda de acordo com informações repassadas pela Prefeitura de Vitória, a Guarda Civil Municipal reforçará o patrulhamento na região durante os eventos e também manterá equipes em pontos-base.

A Guarda de Vitória vai alterar o trânsito na Avenida Dante Michelini, em Camburi. O bolsão 3 de estacionamento na orla, em frente ao antigo Hotel Aruan, será interditado todas as quintas-feiras e reaberto somente as segundas-feiras para permitir atividades operacionais.

Os motoristas devem observar, ainda, que a faixa de rolamento 3, próximo ao calçadão, da Avenida Dante Michelini, sentido Centro-Jardim Camburi, será interditada nos dias de shows da Arena, assim como o quiosque 3 e quiosque 4, das 18h a 1h. Assim, o trânsito ficará em duas pistas no momento dos shows.

CONFIRA A CULTURA PROGRAMAÇÃO DA ARENA DE VERÃO DE VITÓRIA