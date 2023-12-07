Confira a agenda de ensaios das escolas de samba do Carnaval de Vitória

Carnaval de Vitória Crédito: Arquivo/AG

Está na hora de esquentar os tamborins para o Carnaval 2024. Tanto para os integrantes das agremiações, quanto para os foliões, um dos momentos aguardados dessa época do ano são os tradicionais ensaios. E é claro que HZ não perdeu tempo e já correu atrás da programação de todas as escolas do Grupo Especial. Confira:

MUG

Nesta quinta-feira (07), acontece o primeiro ensaio de rua da Mocidade Unida da Glória (MUG). Com início previsto às 20h, o percurso começa na Praça Engenheiro Siqueira, em direção à quadra da MUG, na Rua Mourisco. No domingo (10), dando continuidade a agenda de encontros com co-irmãs, acontece o “Show da MUG Recebe: Boa Vista”, às 19h, na quadra da MUG, com ingressos vendidos a R$ 10 na bilheteria.

BOA VISTA

Na sexta-feira (08), a Independente de Boa Vista apresenta seus novos musos, musas e demais destaques. O evento está marcado para começar às 21h, na quadra da escola, em Itaquari, Cariacica. A entrada é gratuita, e, claro, os foliões estão convidados para a festa - que contará com todo o swing da bateria Águia Furiosa.

Foto do Minidesfile das Boa Vista no ES Crédito: Divulgação Andriel Tolentino

UNIDOS DA PIEDADE

Já no sábado (09), às 16h, a Unidos da Piedade prepara mais uma edição de seu Samba do Chapéu do Lado com participação de Bruna Medeiros e o grupo Olhar de Sedução, apresentação da Bateria Feminina Georgina's do Ritmo e ainda presença confirmada dos segmentos na quadra da escola.

JUCUTUQUARA

A Unidos de Jucutuquara apresenta, neste sábado (9), seu “Ensaio de rua da Nação”, a partir das 17h, na rua Alberto Torres - também conhecida como "Rua do estádio do Ifes". A entrada é gratuita. Em janeiro, a programação de ensaios acontece aos domingos, às 19h, no Anchietinha. No sábado (13), haverá ensaio técnico no Sambão do Povo, a partir das 21h. Já no dia 20, a agremiação preparou um ensaio de rua, às 18h, Av. Paulino Muller.

A Unidos de Jucutuquara é a atual vice-campeã do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

NOVO IMPÉRIO

Na Novo Império, os ensaios acontecem todas as quintas, a partir das 20h, na quadra da escola, no bairro Caratoíra, em Vitória. Com a presença de segmentos da escola, o objetivo é deixar o samba-enredo de 2024 na ponta da língua, treinar as bossas da bateria, afinar o canto da comunidade e as coreografias.

CHEGOU O QUE FALTAVA

Com o tema "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena", a Chegou O Que Faltava está vindo com o tudo para o Carnaval 2024. Para aumentar as expectativas e deixar tudo alinhado, os foliões podem acompanhar os ensaios da escola todas às segundas-feiras, na praça Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória, a partir das 20h.

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