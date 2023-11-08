Carnaval do ES desperta curiosidade de moradores de 18 países

Faltando três meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, já é possível aquecer os tamborins escutando os sambas-enredo pelos celulares em aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer. Moradores de 18 países, incluindo o Brasil, já deram “play” nas composições das agremiações. Entre eles, estão o Japão, Uruguai, Argentina, Itália, Espanha, Peru, França, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia, Polônia e Alemanha. Estão presentes no EP os sambas de todas as escolas do Grupo Especial. A ordem das sete composições das agremiações respeita a colocação alcançada no Carnaval de 2023: Mocidade Unida da Glória (MUG), Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Novo Império e Pega no Samba, vencedora do Grupo A, que, em 2024, desfila junto à elite do samba.