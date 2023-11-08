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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carnaval do ES desperta curiosidade de moradores de 18 países

Publicado em
08 nov 2023 às 03:00
MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
Faltando três meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, já é possível aquecer os tamborins escutando os sambas-enredo pelos celulares em aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer. Moradores de 18 países, incluindo o Brasil, já deram “play” nas composições das agremiações. Entre eles, estão o Japão, Uruguai, Argentina, Itália, Espanha, Peru, França, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia, Polônia e Alemanha. Estão presentes no EP os sambas de todas as escolas do Grupo Especial. A ordem das sete composições das agremiações respeita a colocação alcançada no Carnaval de 2023: Mocidade Unida da Glória (MUG), Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Novo Império e Pega no Samba, vencedora do Grupo A, que, em 2024, desfila junto à elite do samba.

NA BACUTIA

Isabela Bussade , Jackie Campos , Maria Bussade e Sylviene Cani em festa da avó Myrtes Bussade no Alto da Bacutia
Isabela Bussade,  Jackie Campos, Maria Bussade e Sylviene Cani Guaitolini: festa de Myrtes Bussade, no Alto da Bacutia, em Guarapari Crédito: Divulgação

Moda masculina

A Outlast, multimarcas presente na Praia do Canto e no Shopping Praia da Costa, comemora 15 anos de muita moda masculina. Carol e Ricardo Lobato, à frente da operação, promovem um brinde nesta quinta-feira, dia 09, na loja da Chapot Presvot. Quem assina o RP é Dudu Altoé.

Campeonato de Blends de Café

Eduarda Buaiz comemora a participação do Café Numero Um na final do 1º Campeonato ABIC de Blends de Café, realizado em homenagem aos 50 anos da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). O líder de Operações da empresa, Jovelino Maier Cypriano, está na final do campeonato que tem o objetivo de promover e fomentar o conhecimento em torno da criação de blends de café, um saber essencial para o trabalho de pequenas a grandes torrefações do país, além de valorizar o trabalho de classificadores, degustadores e mestres de torra autores de blends que encantam os apreciadores. Nas fases classificatórias, Jovelino se destacou nos desafios de entregar o blend perfeito na categoria superior, de cafés especiais.

Fórum IEL de Gestão

Cris Samorini, presidente da Findes, e Max Alves, superintendente do IEL-ES, vão receber empresários, executivos e gestores de Recursos Humanos das indústrias locais para o Fórum IEL de Gestão, que acontece dia 29 de novembro, no Le Buffet, Vitória. O foco: debater sobre as perspectivas e desafios em pessoas e organizações. Na ocasião, será lançado o Anuário IEL das 200 maiores e melhores empresas do Espírito Santo.

PARA MÉDICOS

Outback Lovers

Terence Rangel e Mardonio Castro, sócios-proprietários dos restaurantes Outback Steakhouse de Vitória e Vila Velha, respectivamente, celebram o retorno da famosa ação “Canecas do Outback”, que presenteia os clientes com a icônica caneca congelada do restaurante, em modelos exclusivos para colecionar. Para participar, basta ir até um restaurante Outback e pedir uma Jr. Ribs, a meia costela de porco ao molho barbecue da casa, e uma bebida, sendo chopp ou refrigerante refil guaraná. Para quem não consome proteína animal, há também a opção de substituir a Jr. Ribs pela Royal Plant Barbecue, sua versão 100% vegetal. A ação é válida por tempo limitado, enquanto durarem os estoques e somente nas unidades físicas dos restaurantes Outback de todo Brasil.

Propriedades compartilhadas

O crescimento do mercado de multipropriedades no país está atraindo a atenção de marcas hoteleiras internacionais. No Estado, a Invite já é referência em empreendimentos que carregam o conceito do smart living, com projetos entregues em Campos de Jordão e Búzios, e novos lançamentos para o próximo ano. Membra do conselho executivo da Invite, Paula Rody comemora a larga experiência da empresa e as parcerias já consolidadas com redes internacionais como Best Werstern e Accor. Além de atrair interessados em uma segunda moradia ou em um espaço para as férias, o formato smart living vem ganhando a atenção de investidores, impulsionando novos projetos para 2024.

A passarela é dos pequenos

Na manhã deste sábado (11), a loja Alphabeto Vitória completa 15 anos de história e, para comemorar, as empresárias Ingmar Zanetti Panteleao e Margareth Soares realizarão um desfile pra lá de fofo. A passarela estará sob o comando dos pequeninos e alguns dos modelos confirmados são Lucas e Miguel, ao lado da mamãe Renata Cani e a princesa Alice com a mamãe Melyssa Viana. O evento será na Duge Casa Boutique, uma das residências mais charmosas da Praia do Canto.

Apê decorado

 Camila Menezes está na reta final dos preparativos para o lançamento do apartamento decorado do Alameda 25. Assinado pela arquiteta Mariana Teixeira, o decorado busca apresentar os diferenciais do projeto da Empar Incorporadora, na Mata da Praia, integrando espaços e mostrando ao cliente a dinâmica de uma vida mais prática, com tudo ao alcance do morador, evidenciando a flexibilidade que a planta oferece.

Gostinho de afeto

O Sul capixaba vai ficar mais doce a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Os empreendedores Rodrigo Bachetti, Camila Queiroz Bachetti, Jayanna Bachetti e Mirella Rezende vão inaugurar uma unidade da Casa de Bolos, com receitas deliciosas e fresquinhas, direto do caderninho da vovó.

HAPPY HOUR

Alessandra Guidoni, Luciene Bertolani e Laís de Sá
Alessandra Guidoni, Luciene Bertolani e Laís de Sá: encontro com CasaCor ES Crédito: Patricia Majone

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