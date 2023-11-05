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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Clube da Esquina e Paula Toller animam a noite em Vitória; veja fotos

Publicado em
05 nov 2023 às 03:00
Gustavo Sipolatti e Valquiria Sipolatti, Patrick Ribeiro, Nilson Paulin e Marjorie Paulin
Gustavo Sipolatti e Valquiria Sipolatti, Patrick Ribeiro, Nilson Paulin e Marjorie Paulin Crédito: Samuel Guilherme/Vitor Carvalho

Música

Foram três espetáculos em uma só noite: Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini em uma grande celebração ao Clube da Esquina e à música de Minas, celebrada pelos quatro cantos do mundo, na sexta-feira (27). No sábado (28) foi dela: Paula Toller. Aos 61 anos, a eterna Kid Abelha mostrou em sua turnê Amorosa que está melhor do que nunca e cantou seus principais sucessos ao lado de Liminha com seu violão envenenado, Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria). Veja quem prestigiou os espetáculos no Espaço Patrick Ribeiro.

ENCONTRO DÉCOR

COMEMORAÇÃO

As empresárias Lorena Avelar e Letícia Salgado entre Jaqueline Dallapiculla, Suyene Santos, Douglas Duarte, Flávia Marques, Rhay Falcão e Hêmille França
As empresárias Lorena Avelar e Letícia Salgado entre Jaqueline Dallapiculla, Suyene Santos, Douglas Duarte, Flávia Marques, Rhay Falcão e Hêmille França comemorando os 5 anos do restaurante Casa Graviola e o início do Projeto Vida Leve Crédito: Divulgação

Nota máxima

A Multivix está em clima de comemoração. O curso de Direito da instituição conquistou a nota máxima, 5, no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) - a avaliação mais importante do Ministério da Educação dos cursos de ensino superior brasileiros.

Empreendedorismo

Os advogados Eduardo Sarlo e Guilherme Machado, sócios do escritório Sarlo & Machado, irão participar como palestrantes no quadro "Desvendando o jogo", da também advogada Erica Neves. O encontro tratará de empreendedorismo e está marcado para às 18h30 do próximo dia 8 de novembro, na cobertura do Edifício Light Tower, na rua Aleixo Netto, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. 

Frejat no ES

Frejat é a grande atração musical confirmada para o XXIV Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi), maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina, tendo a EDP como anfitriã e realizado pela Abradee, de terça-feira (07) a sexta-feira (10). Com repertório autoral, o cantor sobe ao palco na quinta (09), no Ilha Buffet Álvares Cabral, e comanda o jantar que vai premiar os vencedores do Rodeio Nacional de Eletricistas e das Melhores Práticas.

VISITA INTERNACIONAL

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