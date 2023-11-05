Clube da Esquina e Paula Toller animam a noite em Vitória; veja fotos

Foram três espetáculos em uma só noite: Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini em uma grande celebração ao Clube da Esquina e à música de Minas, celebrada pelos quatro cantos do mundo, na sexta-feira (27). No sábado (28) foi dela: Paula Toller. Aos 61 anos, a eterna Kid Abelha mostrou em sua turnê Amorosa que está melhor do que nunca e cantou seus principais sucessos ao lado de Liminha com seu violão envenenado, Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria). Veja quem prestigiou os espetáculos no Espaço Patrick Ribeiro.