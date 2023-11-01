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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Roberta Furtado celebra 50 anos com festa em Vitória

Publicado em
01 nov 2023 às 03:00
Julia e Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas
Julia, a aniversariante Roberta Furtado e Luiz Paulo Vellozo Lucas: celebrando em família! Crédito: Thuanny Louzada

Roberta 5.0

Roberta Furtado cinquentou com festa neste sábado (28), em sua casa, em Fradinhos. Recebeu a família e amigos ao lado da filha Júlia e do marido Luiz Paulo Vellozo Lucas. A pista, animada da tarde até a noite, contou com roda de samba e participação do Mestre Penha, da GRES Portela (RJ), axé com  o cantor Tstinha e DJ Larissa Tantan nas picapes. Veja as fotos de Thuanny Louzada.

LANÇAMENTO DE LIVRO

O empresário Leandro Vieira recebeu no Bendito as advogadas Jeane Martins e Renata Schimidt
O empresário Leandro Vieira recebeu no Bendito as advogadas Jeane Martins e Renata Schimidt para o lançamento do livro “Constitucionalismo Feminista: Narrativas de Mulheres Juristas”, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

SHOW

A empresária Rachel Pires ao lado do cantor Péricles
A empresária Rachel Pires ao lado do cantor Péricles, no camarim do show do artista, no último dia 28 de outubro, em Vila Velha. Rachel foi responsável pelo cenário do camarim com painel e estampas das almofadas personalizadas, by Nuvem Sublimação. Crédito: Divulgação

Live

Para quem quer saber mais sobre Mastopexia, o cirurgião plástico, Dr. Ariosto Santos, vai esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto – Mastopexia com e sem prótese por meio da Live, em seu Instagram, na terça-feira (07), às 19h.

Prêmio nacional

O Espírito Santo foi destaque no Prêmio IEL de Talentos, edição nacional 2023, realizado em São Paulo na última semana. A FAESA conquistou o 2º lugar Na categoria Educação Inovadora no Ensino Superior, disputada com instituições de todo o Brasil. Centro Universitário participou do Prêmio com o projeto "Núcleo de Estágio da FAESA em conexão com o mercado: uma jornada inovadora na seleção de talentos”. "A FAESA valoriza práticas inovadoras na qualificação de seus estudantes e o Prêmio IEL comprovou que, durante o estágio, os estudantes vivenciam experiências profissionais qualificadas e alinhadas às suas áreas de atuação”, destaca Marciane Jahring, supervisora do Núcleo de Estagio e Emprego da FAESA.

NOS EUA

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