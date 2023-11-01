Roberta Furtado celebra 50 anos com festa em Vitória

O Espírito Santo foi destaque no Prêmio IEL de Talentos, edição nacional 2023, realizado em São Paulo na última semana. A FAESA conquistou o 2º lugar Na categoria Educação Inovadora no Ensino Superior, disputada com instituições de todo o Brasil. Centro Universitário participou do Prêmio com o projeto "Núcleo de Estágio da FAESA em conexão com o mercado: uma jornada inovadora na seleção de talentos”. "A FAESA valoriza práticas inovadoras na qualificação de seus estudantes e o Prêmio IEL comprovou que, durante o estágio, os estudantes vivenciam experiências profissionais qualificadas e alinhadas às suas áreas de atuação”, destaca Marciane Jahring, supervisora do Núcleo de Estagio e Emprego da FAESA.