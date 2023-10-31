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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Simone Rizk celebra Halloween com amigos em Vitória; veja fotos

Publicado em
31 out 2023 às 12:03
Simone Rizk e Michelix
Simone Rizk e  a cake designer Michelle Zucolotto: noite de Halloween na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Happy Halloween! 

Querida de RR, Simone Rizk é uma apaixonada pelo Halloween. Para celebrar a noite das bruxas, SR recebeu amigos na noite desta segunda-feira (30), em seu apê totalmente decorado com o tema, na Praia do Canto. O Dj Renato Vervloet ferveu a festa em plena segundona. E a cake designer Michellix assinou o bolo temático. O menu ficou a cargo de Samia Sassine, do Mimos do Líbano, e da chef Bia Brunow, que preparou um caldo de abóbora com camarões bem no clima da festa. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Maita Mota e Luciana Almeida
Maita Mota e Luciana Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli
Bárbara Verzola e Rodrigo Gabriel
Bárbara Verzola e Rodrigo Gabriel Crédito: Mônica Zorzanelli
STella Miranda e Zeller Bernardino
STella Miranda e Zeller Bernardino Crédito: Mônica Zorzanelli
Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos
Mônica Zorzanelli e Alexandre Vasconcellos Crédito: Mônica Zorzanelli
Michelly Alves e Barbara Chein
Michelly Alves e Barbara Chein Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana Almeida e Maria Sanz
Luciana Almeida e Maria Sanz Crédito: Mônica Zorzanelli

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