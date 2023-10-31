Simone Rizk celebra Halloween com amigos em Vitória; veja fotos

Querida de RR, Simone Rizk é uma apaixonada pelo Halloween. Para celebrar a noite das bruxas, SR recebeu amigos na noite desta segunda-feira (30), em seu apê totalmente decorado com o tema, na Praia do Canto. O Dj Renato Vervloet ferveu a festa em plena segundona. E a cake designer Michellix assinou o bolo temático. O menu ficou a cargo de Samia Sassine, do Mimos do Líbano, e da chef Bia Brunow, que preparou um caldo de abóbora com camarões bem no clima da festa. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.