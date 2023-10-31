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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a festa de Halloween do Iate Clube do ES

Publicado em
31 out 2023 às 03:00
Fabiano Pereira e Karina Machado entre os personagens de O Exorcista
Fabiano Pereira e Karina Machado entre os personagens de O Exorcista: na Noite das Bruxas do Iate Clube do ES Crédito: Bruno Lira

Noite das Bruxas

O Iate Clube de Vitória se transformou em um cenário digno dos clássicos filmes de terror com a presença de personagens icônicos na noite da sexta-feira (27). A aguardada festa de Halloween promovida pelo ICES surpreendeu, contando com a animação da banda Dona Fran e a participação dos associados que capricharam na produção. Os convidados foram recepcionados por Regan MacNeil e Padre Dyer do famoso filme "O Exorcista", além da Samara de "O Chamado". O Comodoro Fabiano Pereira e sua Karina, anfitriões da noite, surpreenderam a todos com suas fantasias de "The Witcher" e Wandinha. A atmosfera estava aterrorizante, com o espaço decorado sob a supervisão de Karina Machado e Consuelo Fidelis, diretoras sociais do clube. Confira os cliques de Bruno Lira.

CONFRATERNIZAÇÃO

⬆️Pamela Silva e Gabriela Iamonde
Pamela Silva e Gabriela Iamonde: encontro com clientes e amigos na CasaCor ES Crédito: Cacá Lima

Hora de planejar, aprender e integrar

Wanderson Lamoia, diretor-presidente dos Sorvetes Lamoia – que inclui as marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon – comanda nesta sexta, dia 3, a convenção de vendas de sua equipe, já de olho em 2024. Além de apresentar resultados, traçar novas metas e fazer premiações, o evento, que acontece no auditório do Ifes em Piúma, será um momento de integração e aprendizado, com participações pra lá de especiais. Ninguém menos do que o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope e co-roteirista dos filmes Tropa de Elite, e o humorista Diogo Portugal, marcam presença na convenção.

Na CasaCor ES

Danilo Urbano, CEO da Marelli ES, convida os amantes de design e arquitetura para um evento especial. Nesta terça-feira (31), às 16 horas, no Café Coworking Marelli, localizado na CASACOR ES, ocorrerá um bate-papo imperdível. Daniel Dias, head de marketing da Marelli a nível nacional, estará presente para compartilhar insights e discutir sobre a nova tendência mundial de multidisciplinaridade dos espaços corporativos.

Sessão solene

Na terça-feira (31), às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Vitória, será realizada a sessão solene para celebrar os 25 anos do curso de Odontologia da FAESA. Na ocasião, serão homenageadas várias personalidades, entre elas o Dr. Antário Alexandre Theodoro (in memoriam) e a Profa. Waldeth Nunes Theodoro (in memoriam), fundadores do Centro Universitário, ex-professores e atuais, alunos, egressos, parceiros, além do reitor Alexandre Nunes Theodoro, o superintendente Guilherme Nunes Theodoro e a pró-reitora Carla Letícia Alvarenga Leite, que é cirurgiã-dentista e começou sua trajetória profissional na FAESA pelo curso de Odontologia. A sessão foi proposta pelo vereador Leonardo Monjardim.

Clube de Investimentos

Thiago Carneiro, da Escola São Domingos, e Luiz Alberto Caser, da Valor Investimentos,  se reuniram para criar o pioneiro "Clube de Investimentos ESD". O grupo formado por cerca 50 alunos do Ensino Médio, que se reúne para debater finanças e  investimentos.

CONCERTO

Eugênio Fonseca e Ana Angélica Motta no concerto do Coral Jovem Vale Música em homenagem à Tropicália
Eugênio Fonseca e Ana Angélica Motta: no concerto do Coral Jovem Vale Música em homenagem à Tropicália Crédito: Gabriel Lordêllo

BODAS DE RUBI

Mônica e Evandro Pretti
Mônica e Evandro Pretti comemoraram 45 anos de casados no dia 14 de outubro, com celebração do Padre Gustavo Cola, na Capela do Salesiano , em Vitória, seguido de almoço em família Crédito: Divulgação

Novembro Azul

Para encerrar a campanha Outubro Rosa e iniciar Novembro Azul, Elias Kuster promove no dia 05 de novembro a “Caminhada Quem Se Cuida Voa Mais Longe”. A concentração acontece às 6h30 da manhã, na subida do Morro do Moreno.

Para médicos

Nos dias 2, 3 e 4 de novembro, médicos terão a oportunidade de participar de um evento exclusivo que promete transformar a abordagem médica no campo do equilíbrio hormonal. Esta imersão de três dias, realizada no Sheraton Vitória Hotel, vai oferecer uma programação abrangente, combinando ciência e prática para proporcionar aos médicos uma compreensão mais profunda e atualizada das terapias hormonais. O Dr. Newton Pinheiro, referência em Implantes Hormonais, e a Dra. Mariana Mattedi, especialista em Terapias Injetáveis, são dois dos mentores de renome que guiarão os participantes através deste evento transformador.

Em São Paulo

Andy Bonella está em São Paulo para uma agenda envolvendo marcas nacionais e agências da capital. O agente de modelos à frente da Andy Models aproveita para visitar alguns nomes de seu casting, como Vitor Badiani, Gaia e Wan Sarafim. A top model internacional Beatriz Schwan também está na cidade.

Moda

Nesta terça-feira (31), acontece o lançamento da parceria de Brenda Riva com a designer de joias Alice Mendes na coleção pensada na Valsa das Flores, do Balé Quebra Nozes de Tchaikovsky. São 8 peças em prata, ouro, topázio e ametista e granada. O evento será na Vith Shoes, na Praia do Canto. 

ANIVERSÁRIO

Junior Marca com as irmãs Cristiane, Luciana e Erika, recebe em sua casa nova na Ilha do Boi para comemorar seus 40 anos.
Junior Marba com as irmãs Cristiane, Luciana e Erika: celebrando 40 anos, na Ilha do Boi Crédito: Camilla Baptistin

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