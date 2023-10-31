Veja quem prestigiou a festa de Halloween do Iate Clube do ES

O Iate Clube de Vitória se transformou em um cenário digno dos clássicos filmes de terror com a presença de personagens icônicos na noite da sexta-feira (27). A aguardada festa de Halloween promovida pelo ICES surpreendeu, contando com a animação da banda Dona Fran e a participação dos associados que capricharam na produção. Os convidados foram recepcionados por Regan MacNeil e Padre Dyer do famoso filme "O Exorcista", além da Samara de "O Chamado". O Comodoro Fabiano Pereira e sua Karina, anfitriões da noite, surpreenderam a todos com suas fantasias de "The Witcher" e Wandinha. A atmosfera estava aterrorizante, com o espaço decorado sob a supervisão de Karina Machado e Consuelo Fidelis, diretoras sociais do clube. Confira os cliques de Bruno Lira.