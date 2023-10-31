Veja quem prestigiou a festa de Halloween do Iate Clube do ES

Wanderson Lamoia, diretor-presidente dos Sorvetes Lamoia – que inclui as marcas Paletitas, Luigi, Real Gelato e Açaí Natuzon – comanda nesta sexta, dia 3, a convenção de vendas de sua equipe, já de olho em 2024. Além de apresentar resultados, traçar novas metas e fazer premiações, o evento, que acontece no auditório do Ifes em Piúma, será um momento de integração e aprendizado, com participações pra lá de especiais. Ninguém menos do que o Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope e co-roteirista dos filmes Tropa de Elite, e o humorista Diogo Portugal, marcam presença na convenção.