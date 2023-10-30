Valdecir e Geise Torezani celebram casamento com festão em Vitória

Um dos maiores festeiros do Espírito Santo, o empresário Valdecir Torezani fez história com seu sim-sim com Geise. Depois de mais de 15 anos juntos, o casal reuniu 800 convidados para oficializar a união na Catedral de Vitória, nesta sexta-feira (27). O festão, no Le Buffet Master, contou com showzão de Alexandre Pires, um pedido da noiva.
Valdecir causou ao vestir um terno assinado por Ivan Aguilar, com paletó laranja, calça verde, colete azul, camisa bege, gravata vermelha e sapato preto. A noiva escolheu um modelo clássico by Paula Boulanger, com tiara e brincos de Oswaldo Moscon.
O festão teve decoração da Conceito, com bolo de Júnior Vieira e produção audiovisual da One Nice Experience. A Estilo Tendas construiu uma estrutura que fechou a rua do cerimonial. A produção e o cerimonial foram de Stella Miranda.