Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Valdecir e Geise Torezani celebram casamento com festão em Vitória

30 out 2023 às 03:00
Valdecir Torezani e Geise Torezani
Valdecir Torezani e Geise Torezani: sim-sim na Catedral de Vitória e festa no Le Buffet Master Crédito: KD Imagem
Um dos maiores festeiros do Espírito Santo, o empresário Valdecir Torezani fez história com seu sim-sim com Geise.  Depois de mais de 15 anos juntos, o casal reuniu 800 convidados para oficializar a união na Catedral de Vitória, nesta sexta-feira (27). O festão, no Le Buffet Master, contou com showzão de Alexandre Pires, um pedido da noiva. 
Valdecir causou ao vestir um terno assinado por Ivan Aguilar, com paletó laranja, calça verde, colete azul, camisa bege, gravata vermelha e sapato preto. A noiva escolheu um modelo clássico by Paula Boulanger, com tiara e brincos de Oswaldo Moscon. 
O festão teve decoração da Conceito, com bolo de Júnior Vieira e  produção audiovisual  da One Nice Experience. A  Estilo Tendas construiu uma estrutura que fechou a rua do cerimonial. A produção e o cerimonial foram de Stella Miranda. 
Alexandre Pires anima o casamento de Valdecir e Geise Torezani
Alexandre Pires animou o casamento de Valdecir e Geise Torezani Crédito: Monica Zorzanelli
Valdecir Torezani e Geise Torezani
Valdecir Torezani e Geise Torezani e família Crédito: KD Imagem
Aryane, Valtair, Lucas e Luiza Torezani
Aryane, Valtair, Lucas e Luiza Torezani Crédito: Mônica Zorzanelli
Valdecir Torezani e o filho Junior Torezani
Valdecir Torezani e o filho Junior Torezani Crédito: KD Imagem
Rúbia Galvão e Karina Mazzini, Lili e Ricardo Vieira
Rúbia Galvão e Karina Mazzini, Lili e Ricardo Vieira Crédito: Mônica Zorzanelli
Cesinha e Adriana Saade, Chico Lins e José Luiz Kfuri
Cesinha e Adriana Saade, Chico Lins e José Luiz Kfuri Crédito: Mônica Zorzanelli
Kamilla e Antônio Benjamin
Kamilla e Antônio Benjamin Crédito: Mônica Zorzanelli
João Coser e Eliana Coser
Andressa Barcelos e Arnaldinho Borgo Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcos Murad e Camila Baptista
Marcos Murad e Camila Baptista Crédito: Mônica Zorzanelli
Guilherme e Denise Gazzinelli
Guilherme e Denise Gazzinelli Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcela Pagani e Frede Ceciliano
Marcela Pagani e Frede Ceciliano Crédito: Mônica Zorzanelli

Casamento de Valdecir e Geisi Torezani

