Renata Ceribelli encanta convidados do Pedra Azul Summit; veja fotos

Uma das repórteres mais carismáticas e queridas pelo público do "Fantástico", que celebra 50 anos no ar na Rede Globo, Renata Ceribelli encantou os convidados do Pedra Azul Summit 2023,
que reúne os maiores líderes políticos e empresariais do ES, numa promoção da Rede Gazeta. A jornalista foi entrevistada pelo trio Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina no programa "Fim do Expediente", que foi transmitido ao vivo da Pedra Azul para todo o Brasil.
Ceribelli falou sobre suas experiências profissionais, curiosidades de bastidores, de suas viagens pelo mundo e elogiou Vitória, capital do ES, que fez bonito no quadro "Medida Certa". "A Capital do Espírito Santo foi um marco no quadro que tratava de emagrecimento. O resultado do público foi bom demais", disse.
A jornalista também falou sobre seu quadro no "Fantástico" e podcast "Prazer, Renata"
, que fala sobre o prazer feminino. O programa foi acompanhado pelo governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virgínia Casagrande.