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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Ceribelli encanta convidados do Pedra Azul Summit; veja fotos

Publicado em
27 out 2023 às 20:48
Dan Stulbach, Teco Medina, o governador Renato Casagrande e Virginia Casagrande, Café Lindenberg, José Godoy e Marcello Moraes
Dan Stulbach, Teco Medina, o governador Renato Casagrande e Virginia Casagrande, Renata Ceribelli, Café Lindenberg, José Godoy e Marcello Moraes: "Fim de Expediente" ao vivo de Pedra Azul para todo o Brasil Crédito: Arthur Louzada
Uma das repórteres mais carismáticas e queridas pelo público do "Fantástico", que celebra 50 anos no ar na Rede Globo,  Renata Ceribelli encantou os convidados do Pedra Azul Summit 2023, que reúne os maiores líderes políticos e empresariais do ES, numa promoção da Rede Gazeta. A jornalista foi entrevistada pelo trio Dan Stulbach, Zé Godoy e Teco Medina no programa "Fim do Expediente", que foi transmitido ao vivo da Pedra Azul para todo o Brasil. 
Ceribelli falou sobre suas experiências profissionais, curiosidades de bastidores, de suas viagens pelo mundo e elogiou Vitória, capital do ES, que fez bonito no quadro "Medida Certa". "A Capital do Espírito Santo foi um marco no quadro que tratava de emagrecimento. O resultado do público foi bom demais", disse. 
A jornalista também falou sobre seu quadro no "Fantástico" e podcast "Prazer, Renata", que fala sobre o prazer feminino. O programa foi acompanhado pelo governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virgínia Casagrande. 
Marcello Moraes, Patricia Rego e Café Lindenberg
Marcello Moraes, a diretora de afiliadas da Rede Globo Patricia Rego e Café Lindenberg Crédito: Cloves Louzada
Dan Stulbach, Teco Medina, Renata Ceribelli e José Godoy
Dan Stulbach, Teco Medina, Renata Ceribelli e José Godoy Crédito: Arthur Louzada
Alecsandro Casassi, Pedro Scarpi e e Marilza Almeida, Sandra Kwak, Carlos André de Oliveira, Rose Favalessa e Carolina Bento
Alecsandro Casassi, Pedro Scarpi e Marilza Almeida, Sandra Kwak, Carlos André de Oliveira, Rose Favalessa e Carolina Bento Crédito: Cloves Louzada
Breno Peixoto e Juliana Peixoto
Breno Peixoto e Juliana Peixoto Crédito: Cloves Louzada
Patricia Rego e Giovanna Destri
Patricia Rego e Giovanna Destri Crédito: Cloves Louzada
Alvaro Duboc, Leo de Castro e Luiz Wagner Chieppe
Alvaro Duboc, Leo de Castro e Luiz Wagner Chieppe Crédito: Cloves Louzada
Eugênio Riccas e Milene
Eugênio Riccas e Milene Godoy Crédito: Cloves Louzada
Rimaldo Sá e Otacílio Pedrinha
Rimaldo Sá e Otacílio Pedrinha Crédito: Cloves Louzada
Wagner Chieppe, Bartira Almeida, Carlos Aguiar, Gilson e Aline Pereira
Wagner Chieppe, Bartira Almeida, Carlos Aguiar, Gilson e Aline Pereira Crédito: Cloves Louzada
Mariana e Claudio Farina
Mariana e Claudio Farina Crédito: Cloves Louzada
Fabricio e Juliana Tristão, Bianca e Jorge Nicchio
Fabricio e Juliana Tristão, Bianca e Jorge Nicchio Crédito: Cloves Louzada
Gerson Camarotti, Leticia Gonçalves e João Gualberto
Gerson Camarotti, Leticia Gonçalves e João Gualberto Crédito: Cloves Louzada
Gabriel Moura e Bruna Moura
Gabriel Moura e Bruna Moura Crédito: Arthur Louzada
Fernando Zardini e Eduardo Dala Mura
Fernando Zardini e Eduardo Dala Mura Crédito: Cloves Louzada

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