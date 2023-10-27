Renata Ceribelli encanta convidados do Pedra Azul Summit; veja fotos

Dan Stulbach, Teco Medina, o governador Renato Casagrande e Virginia Casagrande, Renata Ceribelli, Café Lindenberg, José Godoy e Marcello Moraes: "Fim de Expediente" ao vivo de Pedra Azul para todo o Brasil

Ceribelli falou sobre suas experiências profissionais, curiosidades de bastidores, de suas viagens pelo mundo e elogiou Vitória, capital do ES, que fez bonito no quadro "Medida Certa". "A Capital do Espírito Santo foi um marco no quadro que tratava de emagrecimento. O resultado do público foi bom demais", disse.