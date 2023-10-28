"Você tem que descobrir o seu prazer", diz Renata Ceribelli

Renata Ceribelli está em alta nas redes e na TV. A jornalista, que revelou ter comprado seu primeiro vibrador após os 40 anos, segue fazendo sucesso com o seu podcast "Prazer, Renata", que virou quadro no Fantástico nas últimas semanas. Nele, ela discute sobre a descoberta do prazer sexual pelas mulheres e o autoconhecimento sempre com participações especiais de representantes de três gerações.
Após participação no Pedra Azul Summit, evento da Rede Gazeta que reúne líderes políticos e empresariais do Espírito Santo, nesta sexta (27), a jornalista comentou a importância das mulheres terem o conhecimento do próprio corpo. "Você tem que descobrir o seu prazer. Se você não coloca isso como uma coisa importante na sua vida, não tem brinquedo que vai resolver", disse.
Por sinal, o quadro "Prazer, Renata" ainda terá mais dois episódios a serem exibidos no programa dominical da TV Globo. Confira abaixo o bate-papo rápido com Renata, que ainda fala da educação sexual e como o assunto sexo ainda é tratado.