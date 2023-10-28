"Você tem que descobrir o seu prazer", diz Renata Ceribelli

Após participação no Pedra Azul Summit, evento da Rede Gazeta que reúne líderes políticos e empresariais do Espírito Santo, nesta sexta (27), a jornalista comentou a importância das mulheres terem o conhecimento do próprio corpo. "Você tem que descobrir o seu prazer. Se você não coloca isso como uma coisa importante na sua vida, não tem brinquedo que vai resolver", disse.