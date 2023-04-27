Vibradores: 5 novidades do mercado para apimentar a relação sexual do casal

- Tenham um a conversa franca sobre o desejo de apimentar a relação e entender o porquê do outro ser resistente ao uso do vibrador. Afinal, é importante que ambos se sintam confortáveis com a presença do produto na hora H.
- Escolham juntos o vibrador
- Dica: procure um formato que, a princípio, não vá competir com o membro do parceiro
01
Anel Peniano com estimulador de clitóris
02
Varinha mágica com aquecimento
03
Rosa estimuladora
04
Vibrador para calcinha com aplicativo
05
Vibrador de sucção
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