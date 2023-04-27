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Sexo

Vibradores: 5 novidades do mercado para apimentar a relação sexual do casal

HZ esteve na Intimi Expor, uma das maiores feiras do mercado erótico nacional, e traz o que tem de novo em acessórios para a hora H

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 21:00

Publicado em 

26 abr 2023 às 21:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Vibradores: 5 novidades do mercado para apimentar a relação sexual do casal
Vibradores: 5 novidades do mercado para apimentar a relação sexual do casal Crédito: Divulgação
Engana-se quem pensa que vibrador é só para mulheres ou para as pessoas usarem em seu momento solo. Na verdade, todos os vibradores podem ser usados a dois. Porém, existem tipos específicos de aparelhos que vão trabalhar mais a interação e conexão do casal, e é sobre esses que vamos falar.
Sabemos que as mulheres são as que mais aceitam de bom grado o uso de acessórios e muitos homens ainda tem tabus quanto ao uso de vibradores - alguns chegam a encarar o brinquedo como rival. Como resolver esta questão na cama?
  • Tenham um a conversa franca sobre o desejo de apimentar a relação e entender o porquê do outro ser resistente ao uso do vibrador. Afinal, é importante que ambos se sintam confortáveis com a presença do produto na hora H. 

  • Escolham juntos o vibrador

  • Dica: procure um formato que, a princípio, não vá competir com o membro do parceiro
Neste mês, estive na Intimi Expor, que é uma feira do mercado erótico em São Paulo, e pude acompanhar de perto os lançamentos e novidades do setor. Assim, separei cinco novidades do mundo dos vibradores para você usar com sua parceria (o).

01

Anel Peniano com estimulador de clitóris

O anel é colocado no pênis e auxilia na circulação e firmeza do membro. Durante a penetração, ele tem contato com a vulva e clitóris. Ótimo para potencializar o orgasmo de ambos. Preço: R$ 198,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

02

Varinha mágica com aquecimento

Esse vibrador é ótimo para trabalhar todo o corpo com uma massagem vibrante e também a penetração. Preço: R$ 99,68 na Amazon (COMPRE AQUI)

03

Rosa estimuladora

O produto em formato de rosa tem um toque romântico e anatomicamente mais aceito nos casais. Ele faz uma sucção no clitóris e seu caule vibrante pode ser enrolado ao pênis. Preço: R$ 125 na Amazon (COMPRE AQUI)

04

Vibrador para calcinha com aplicativo

Trazendo mais divertimento para o casal e trabalhando as preliminares, a mulher vai colocar no fundo da calcinha enquanto o parceiro controla a vibração e intensidade  através de um aplicativo de celular. Preço: R$ 281,90 na Amazon (COMPRE AQUI)

05

Vibrador de sucção

O modelo é antigo entre os casais, mas com mais modos de vibrações e estímulo sugador de clitóris. Uma parte encaixa no canal vaginal, junto com a penetração, e a outra parte fica no clitóris com ondas de vibrações e sucções. Preço: R$ 91,35 na Amazon (COMPRE AQUI)
Não podemos esquecer que é importante usar lubrificantes, ter uma boa higienização dos produtos, consentimentos de ambas as partes e muito desejo para acontecer a conexão, a conversa e a troca.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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