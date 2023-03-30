Ele não quer transar: o que fazer quando a libido do homem está baixa?

Ninguém pensa que homem pode sofrer por falta de libido (seja por cansaço, dor de cabeça e outras infinidades de hipóteses), mas é bastante comum Crédito: Shutterstock

Crescemos ouvindo que o homem é um ser "transante". Frases como "ele é o pegador”, “tem necessidades”, “se não tiver em casa, vai procurar na rua” são ditas como desculpas até mesmo por mulheres para quando eles pulam a cerca - o que não tem desculpa -e nos trazem a crença de que o homem sempre tem tesão, definindo tradicionalmente e erroneamente a masculinidade. E quando a mulher entra em uma relação que o homem não é exatamente como foi pré-conceituado? Na maioria das vezes, ela se sente culpada e, muitas vezes, acaba se achando não desejável.

Recebo esse tipo de queixa frequentemente no consultório e nas redes sociais. A preocupação pela falta de interesse sexual por parte do homem é crescente. Na verdade, a exposição dessa queixa é crescente. Não é algo novo, é algo verbalizado hoje com um pouco mais de facilidade. Olhem esse relato:

Preciso de ajuda Sirleide. Sou casada há 5 anos. Tenho 33 anos e ele 40. Temos um filho e quase não transamos mais. No começo da relação, o sexo era bem frequente, fazíamos todos os dias e hoje acontece uma ou duas vezes no mês porque procuro muito. Não sei mais o que fazer. Trabalhamos juntos e já descartei a hipótese de traição. Acho que ele não tem mais desejo por mim.

Na nossa sociedade, foi bem normalizada a questão da mulher não ter desejo. Ela não querer transar por estar cansada ou com dor de cabeça. Quando o cenário muda, ninguém pensa que esse homem pode sofrer por falta de libido, seja por cansaço, dor de cabeça e outras infinidades de hipóteses. Por esse homem ser taxado de “ser transante” e agora ele não quer transar mais, é comum achar que ele deve estar com outra pessoa ou não tem mais atração pela parceira.

Sim, homem também tem falta de libido por questões hormonais, remédios, estresse, distúrbios emocionais, autoestima, ansiedades, depressão, etc. Muitas vezes, a pressão pelo sexo automatizado dificulta mais a situação.

Na situação do relato acima temos duas questões: a falta de desejo do marido; e a mulher que não se sente mais desejada. Entender que o homem é uma pessoa como qualquer outra e que o desejo dele sofre interferências biológicas, fisiológicas e sociais é o primeiro passo. Em seguida, é preciso diálogo para descobrir possíveis causas e traçar soluções juntos.

Para a mulher que não se sente desejada - e precisa disso na sua identidade para se sentir mulher -, seria interessante rever algumas questões, pois é um movimento que desperta a insegurança e é insaciável.

O que fazer quando ele não quer transar?