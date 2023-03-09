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Sexo

Lubrificação é sinônimo de tesão?

A resposta é não! Vem entender um pouco do assunto que ganhou as redes sociais com a polêmica defesa do jogador Daniel Alves no caso de estupro

Publicado em 09 de Março de 2023 às 17:44

Publicado em 

09 mar 2023 às 17:44
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Lubrificação, rosa, flor, vagina
A lubrificação pode se formar até como sistema de proteção do corpo Crédito: Shutterstock
A internet segue bem movimentada desde o início do mês com o caso do jogador Daniel Alves. Acusado de estuprar uma mulher de 23 anos na Espanha, o lateral-direito da Seleção Brasileira na Copa do Catar usou o argumento de que o ato teria sido consentido uma vez que a vítima estaria lubrificada durante o sexo. O argumento sobre lubrificação e consentimento me chamou a atenção e, então, vi a necessidade de esclarecer as dúvidas e trazer à luz dos nossos olhos informações relevantes sobre o processo em nosso corpo.
Sobre os líquidos presentes no aparelho vaginal, é importante lembrar que toda mulher saudável produz uma lubrificação, uma mucosa transparente que sai do canal vaginal. No colo do útero também existe uma mucosa como as produzidas pelas glândulas de Bartolini e skene nas paredes vaginais. Assim entendemos que o corpo em si sozinho já produz líquidos.
Geralmente quando o corpo está excitado a lubrificação acontece mais fluida, devido ao aquecimento corpóreo, mas esse fato não é via de regra. Uma coisa é lubrificação e outra é excitação. Respondendo à pergunta inicial da nossa coluna: lubrificação não é sinônimo de tesão. 
Uma boa defesa sobre o assunto também foi dado pela médica e ex-BBB Marcela Mc Gowan: "Lubrificação não é, e nunca vai ser, sinônimo de consentimento. É uma resposta fisiológica do nosso corpo […] A lubrificação não é um marcador de tesão, de vontade nem de consentimento […] O seu corpo, sendo estimulado, vai reagir de diferentes maneiras. Essa lubrificação pode acontecer simplesmente por proteção do canal vaginal […] Além disso, fases do ciclo menstrual podem aumentar a secreção vaginal e parecer uma lubrificação”, disse ela num vídeo.
Assim, repito que o corpo da mulher pode produzir lubrificação e ela não estar mental ou psicologicamente excitada. Então, em um ato não consentido, como o exposto no caso do jogador Daniel Alves, o corpo da mulher pode ter uma lubrificação e não estar com desejo. 
Alguns sinais do corpo podem ser mal interpretados, como a leitura equivocada da vagina molhada. Até mesmo para prevenção da dor, o corpo reage com o líquido.
Não se pode esquecer que sexo não consentido é crime até mesmo dentro de relações afetivas e casamentos. A comunicação clara e respeitosa em conjunto com a sintonia com a sua parceria é o melhor caminho para identificar o tesão.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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