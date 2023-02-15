Fetiches geram fortunas às famosas no Onlyfans

Key Alves revelou que ganha muita grana com fotos dos seus pés Crédito: Reprodução TV Globo

Você já ouviu falar em Olynfans? Plataforma em que as pessoas vendem fotos e conteúdos? Pois bem, não vim aqui fazer propaganda mas sim falar de um caso inusitado que esta acontecendo lá dentro. Como especialista em sexualidade, não poderia deixar de estudar esse comportamento.

A rede social de conteúdo adulto “Onlyfans” tem dado o que falar entre as influencers que compartilham fotos, vídeos e textos com seus seguidores, com pedidos (fetiches) cada vez mais diferentes. Por se tratar de uma plataforma adulto e restrita a assinantes, as pessoas se sentem livres para expor intimidades. Mas o que vem chamando a atenção tem sido os pedidos, cada vez mais ousados e um pouco diferente do que se é esperado.

Cada pessoa tem um gatilho de desejo, algo que estimula e ativa o prazer sexual de forma mais intensa. Chamamos de fetiche a atração ou excitação sob certos objetos, partes específicas do corpo, sensações com apetrechos, como por exemplo o bumbum. A fantasia acontece em torno do objeto de desejo.

Engana-se quem pensa que os seguidores da rede ficam nas tradicionais fotos de corpos semi-nus, acredito que a proposta inicial era até essa, mas acabou virando um canal de fetichismo com pedidos que vão desde a fotos de pés a vídeos de pessoas urinando, e não pense você que o objeto de desejo é a vulva ou o pênis se aliviando e sim a urina em si.

A sister Key Alves, do BBB 23 revelou em rede nacional que seus pés fazem sucesso na plataforma e fatura um dinheiro bom com isso. Os podos (pessoas que tem o fetiche de podolatria) pedem como querem as fotos ou vídeos, como por exemplo a cor do esmalte, posição ou ate mesmo lambendo o pé.

Nubia Oliver que também esta na plataforma produzindo conteúdo adulto disse que os pedidos mais frequentes são de lingeries e meias usadas.

"Ultimamente o pedido mais inusitado que recebi foi uma foto da minha língua. Ele não queria rosto, não queria corpo, nada, apenas minha língua, e logo depois ele também pediu um vídeo, pagou super bem", conta Nubia em entrevista ao site QUEM.

Pode soar até engraçado mas a situação pede um pouco mais de seriedade e acima de tudo respeito. Não vamos tratar aqui como desejos bizarros pois pode dar a entender como algo errado e dentro da sexualidade não há certo ou errado. Existe saudável ou não, mas vamos estudar cada caso.

Eis a pergunta que não quer calar – Porque uma pessoa tem desejo por objetos ou situações estranhas? Mas essa é uma resposta que vou colocar na próxima edição explicando as variações do desejo sexual.

Enquanto isso, deixo vocês com outros casos de propostas que as famosas receberam:

Jaque Khury depilando axilas

A ex-BBB e influenciadora Jaque Khury revelou ao Na Telinha que ganha R$ 80 mil por mês só com as assinaturas. A renda aumenta com os pedidos. Fotos de sua boca saem por R$ 500 cada. Mas o pedido mais incomum que ela recebeu foi de um fã que pagou por um vídeo dela depilando as axilas.

"Ganhei gorjeta de R$ 2,6 mil e nem pelo eu tenho, porque diz depilação a laser. Tem gente que gosta de pé, tem um gringo que adora a minha boca e pede foto dela e paga muito bem", expôs ao site.

A ex-BBB e influenciadora Jaque Khury também está no Onlyfans Crédito: Instagram/@Jaquekhury

Juli Figueiró e a vida de caminhoneira

A representante do Rio Grande do Sul no Miss Bumbum Brasil Juli Figueiró mostra como é sua profissão no volante. Além dos nudes, ela mostra os bastidores de como tomar banho na estrada e atende aos pedidos dos fãs. Ao Uol, ela disse que ganha uma boa renda com os conteúdos vendidos.

A ex-Miss Bumbum Rio Grande do Sul, Juli Figueiró ganha alto no Onlyfans ao revelar bastidores da profissão de forma picante Crédito: Instagram/@julifigueiro

Dainty Wilder e o fluido corporal

Ao Daily Star, a modelo australiana Dainty Wilder revelou que ganha uma grana vendendo frascos com fluido corporal. A jovem fatura mil dólares com o cada frasco e junto vai o vídeo de como ela faz a retirada e preenchimento do mesmo. O faturamento chega a R$ 5 milhões.

A modelo Dainty Wilder vende seus conteúdos e produtos extras no Onlyfans Crédito: Reprodução/Instagram

Bailey e os gases

Também ao Daily Star, a norte-americana Bailey conta que se popularizou na plataforma com seus vídeos e a venda de potes com seus peidos. Na publicação, ela contou que fatura até R$ 50 por minuto com o Onlyfans.