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Sexo

Conheça 5 posições que aumentam o prazer sexual da mulher

A auto sedução influencia na excitação feminina e isso tem a ver com o papel que ela ocupa no sexo e como se enxerga nele

Públicado em 

02 fev 2023 às 21:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Colunista dá dica de posições sexuais capazes de aumentar o prazer feminino
A erotização do ambiente aumenta o tesão e estimula o contato físico dos pontos erógenos da mulher Crédito: Shutterstock
Não é novidade que existem posições capazes de favorecer o atrito da vulva da mulher com o corpo do parceiro. Isso gera mais prazer sexual, como as posições em que ela está por cima comandando o ritmo e a fricção. Dessa forma, muitas mulheres chegam ao orgasmo com mais facilidade.
Preciso salientar, porém, que para essa posição - e também para outras - serem realmente prazerosas, é preciso ter uma conexão erótica da mulher com ela mesma, ou seja: não adianta sentar e friccionar o clitóris, ou mesmo penetrar algo na vagina, se a cabeça estiver nas contas para pagar, tarefas dos filhos ou mesmo na autoestima baixa.
O que estou ressaltando é que não é a posição sexual que vai fazer a mulher ter prazer, mas o "conjunto da obra", como seduzir a si mesmo, erotismo e contato físico, por exemplo. 

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A auto sedução influencia na excitação da mulher, e isso tem a ver com o papel que ela ocupa no sexo e como se enxerga nele. A erotização do ambiente aumenta o tesão e estimula o contato físico dos pontos erógenos da mulher.
Por muito tempo a repressão nos fez acreditar que não deveríamos ser ativas sexualmente e que a mulher tímida e comportada é a mais desejada, mas, na verdade, ela é limitada. Sua expressão de prazer é inexistente.
No ranking das posições 5 posições preferidas - que sincroniza esse tríplice de desejo -, tornando a mulher poderosa e prazerosa, podemos ressaltar: 
  • CAVALGADA: Montada no parceiro, com atrito físico do clitóris, vulva na pélvis e com penetração, a mulher tem a liberdade de ritmo, expressão e atitude, se sentindo uma própria amazona. Minha dica é deixar as mãos livres para se tocar.
  • SENTADA NO TRONO: Como uma rainha, a mulher senta no colo do parceiro e, de costas para ele, arqueando e empinando o corpo, pode chegar ao prazer. A falta de contato físico nessa posição pode facilitar a liberdade de expressão, possibilitando com que ela rebole mais.  
  • DE4: Essa posição trabalha a profundidade da penetração. A mulher se sente domada, sensual e ousada. Minha dica é estimular a vulva com a mão.
  • ORAL POR CIMA: Sentada no rosto do parceiro, a mulher tem a autonomia de interação e a escolha da melhor sensação física. Essa posição vai deixar a pessoa babando por você, pois demonstra desejo e ousadia.
  • LAGARTIXA NA PAREDE: Já ouviu aquela expressão "me joga na parede e me faz lagartixa"? Pois bem, algumas mulheres desejam ser domadas e encurraladas. Colada a parede - ou no box do banheiro - e em pé, o parceiro se encaixa por trás, tocando em todo o corpo feminino. Consiga um tamborim que possibilite uma perna ficar mais alta, proporcionando mais profundidade na posição.
Em tempo: experimente cada posição sugerida e descubra qual lhe dá mais prazer. A auto sedução também significa liberdade de expressão, se auto imaginar e internalizar a posição de sedutora como fonte de desejo.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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