Cospe ou engole? Saiba algumas informações sobre engolir sêmen

Médica explica as principais dúvidas sobre engolir sêmen Crédito: Shutterstock

A atriz Deborah Secco revelou que não costuma cuspir, na hora que o parceiro ejacula, durante o sexo oral. E a revelação foi assunto de debate pelos espectadores, trazendo a tona os tabus e os preconceitos da prática. “Eu nunca cuspi e te digo mais, às vezes ele goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que têm gosto de éter, mas outros que são gostosinhos”, disse.

A atriz participou de uma entrevista no "Surubaum", programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e confessou nunca ter cuspido o sêmen no sexo oral, diferente de Giovanna que nunca engoliu. O assunto gerou dúvidas quanto as questões de saúde e do comportamento sobre a prática. Diante deste cenário fui consultar a ginecologista Hallyza Rodrigues, especializada em saúde vaginal. “O sêmen é um liquido expelido durante a ejaculação do homem, que contém espermatozoides, fluidos da próstata, das vesículas seminais e das glândulas bulbouretrais”.

Sobre os riscos de engolir o sêmen, a médica alerta sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST's). “Quando a secreção entra em contato com a mucosa da boca pode haver contaminação do vírus HIV, por exemplo, mesmo se a secreção não for engolida", afirma a ginecologista.

Então a questão do risco não está na escolha de engolir ou não, mas no ato do sexo oral. É como a história de chupar a bala com papel. Fazer sexo oral com preservativo é para evitar esses incidentes.

Tem alguns mitos quanto a prática de engolir o sêmen, como a pessoa poder engravidar, engordar, ou mesmo que ele substitui o whey protein. Pasmem! Ouço diariamente esses questionamentos no meu dia a dia.

Falamos dos riscos das relações sexuais sem preservativo, principalmente em nova parceria, que não se tem o mínimo de conhecimento da saúde do outro. Mas eu te digo que também existem benefícios para o ato oral. Sabemos que o ato de engolir o líquido está mais na fantasia do desejo – não são todas as pessoas que têm – e a permissão para realizá-la traz mais conexão e intimidade para o casal.