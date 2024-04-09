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Sexo

Cospe ou engole? Saiba algumas informações sobre engolir sêmen

A atriz Deborah Secco revelou que não costuma cuspir. Ginecologista explica as principais dúvidas sobre engolir sêmen

Públicado em 

09 abr 2024 às 19:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

sexo oral
Médica explica as principais dúvidas sobre engolir sêmen Crédito: Shutterstock
A atriz Deborah Secco revelou que não costuma cuspir, na hora que o parceiro ejacula, durante o sexo oral. E a revelação foi assunto de debate pelos espectadores, trazendo a tona os tabus e os preconceitos da prática. “Eu nunca cuspi e te digo mais, às vezes ele goza na barriga e eu vou lamber. Tem uns que têm gosto de éter, mas outros que são gostosinhos”, disse.
A atriz participou de uma entrevista no  "Surubaum", programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e confessou nunca ter cuspido o sêmen no sexo oral, diferente de Giovanna que nunca engoliu. O assunto gerou dúvidas quanto as questões de saúde e do comportamento sobre a prática. Diante deste cenário fui consultar a ginecologista Hallyza Rodrigues, especializada em saúde vaginal. “O sêmen é um liquido expelido durante a ejaculação do homem, que contém espermatozoides, fluidos da próstata, das vesículas seminais e das glândulas bulbouretrais”.

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Sobre os riscos de engolir o sêmen, a médica alerta sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST's). “Quando a secreção entra em contato com a mucosa da boca pode haver contaminação do vírus HIV, por exemplo, mesmo se a secreção não for engolida", afirma a ginecologista.
Então a questão do risco não está na escolha de engolir ou não, mas no ato do sexo oral. É como a história de chupar a bala com papel. Fazer sexo oral com preservativo é para evitar esses incidentes.
Tem alguns mitos quanto a prática de engolir o sêmen, como a pessoa poder engravidar, engordar, ou mesmo que ele substitui o whey protein. Pasmem! Ouço diariamente esses questionamentos no meu dia a dia.
Falamos dos riscos das relações sexuais sem preservativo, principalmente em nova parceria, que não se tem o mínimo de conhecimento da saúde do outro. Mas eu te digo que também existem benefícios para o ato oral. Sabemos que o ato de engolir o líquido está mais na fantasia do desejo – não são todas as pessoas que têm – e a permissão para realizá-la traz mais conexão e intimidade para o casal.
Para aqueles que querem testar e possuem problemas quanto ao cheiro ou gosto, existem formas de mudar esse painel com uma preparação de alimentação adequada, higiene, consultas regulares ao médico e até produtos de sex shop. E se o bloqueio for por conta de tabus, crenças limitantes, vale uma consulta ao especialista.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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