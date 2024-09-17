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Sexo

Já ouviu falar em borboleta paraguaia? Conheça posição sexual que viralizou

Existem duas versões dessa posição: a versão clássica, pensada para casais héteros, e a inclusiva, para casais do mesmo sexo

Públicado em 

17 set 2024 às 20:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Sexo, posição sexual, mulher de costas
A borboleta paraguaia viralizou na internet nos últimos dias Crédito: Shutterstock
Para quem está precisando inovar no repertório sexual e ainda um bom reforço no treino de pernas, está aí uma posição que vai unir o útil ao agradável: a borboleta paraguaia. Afinal, experimentar novos movimentos no sexo também é uma forma de aumentar o desejo, conexão com o próprio corpo e com o(a) parceiro(a).
E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma posição para agradar somente o outro. É, na verdade, uma posição pensada no prazer feminino, no exalar da sensualidade e no campo da percepção corporal. É uma forma da mulher encaixar a vulva e friccionar o clitóris ao mesmo tempo que é penetrada.
O assunto viralizou nas redes sociais nos últimos dias e tem até vídeos na internet ensinando a tal borboleta. Existem duas versões dessa posição: a versão clássica, que foi pensada para casais héteros, e a inclusiva, para casais do mesmo sexo. Vou explicar abaixo.

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Posição clássica:

O homem fica deitado de barriga para cima e a mulher fica de cócoras e de costas para ele, sendo penetrada na vagina.

Posição inclusiva:

Homem ou mulher deitado(a) de barriga para cima e homem ou mulher de cócoras em cima de costas penetrado(a) na vagina ou ânus com membro peniano, dedos ou prótese.

E como funciona na prática?

Uma pessoa fica deitada. De cócoras, a outra pessoa vai rebolar para frente e para trás a pélvis enquanto as pernas fazem um movimento de bater as asas. O bater as asas com as pernas vai fazer o movimento ser mais prazeroso pois no fechar as pernas aperta a pelves e no abrir relaxa.
@andreallvesoficial

Quando a posição mais famoso daqui precisa ser reprisada, tome borboleta paraguaia com dica extra!

♬ Cinematic Music - dN. Chandrawinata

Dicas:

  • Coloque uma música para embalar o momento e te ajudar a rebolar mais
  • O pompoarismo nesse momento vai levar o seu prazer em outro nível
  • Um vibrador também é uma ótima pedida, principalmente no clitóris ou saco escrotal
  • Variar com um esfregão corpo a corpo e beijo na boca vai esquentar mais
  • Vendar ou amarrar quem está deitado é bem mais excitante
Não tem dificuldade: se não ficar de cócoras, fique de joelhos ou coloque almofadas nos joelhos. Se jogue na brincadeira e faça a borboleta voar do seu jeito com muito prazer e criatividade sexual.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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