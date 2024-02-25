​ Filme pornô: 8 mitos que o entretenimento adulto nos conta

Eu costumo dizer que o pornô é como um filme de super heróis com dinâmicas e cenas de variadas situações que prendem a nossa atenção, nos fazem suspirar e querer ser igual ao ator ou atriz. Mas vale lembrar que não é real, é ficção, fantasioso e se a pessoa levar como verdade tudo do filme ela terá problemas cognitivos, sexuais, emocionais e sociais.