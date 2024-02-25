​ Filme pornô: 8 mitos que o entretenimento adulto nos conta

Assistir um filme erótico como forma lúdica para trabalhar a imaginação sexual e esquentar o clima é uma boa opção, desde que não seja visto como algo verídico tudo que se passa ali. Sabemos que muitas pessoas, principalmente os homens, recorrem a esse tipo de estímulo visual e acabam levando uma educação sexual errônea, pois acreditam fielmente que o sexo precisa ser daquela forma. Ou que para ser bom tem que ter toda a dinâmica ditada pelo filme.
Eu costumo dizer que o pornô é como um filme de super heróis com dinâmicas e cenas de variadas situações que prendem a nossa atenção, nos fazem suspirar e querer ser igual ao ator ou atriz. Mas vale lembrar que não é real, é ficção, fantasioso e se a pessoa levar como verdade tudo do filme ela terá problemas cognitivos, sexuais, emocionais e sociais.
Adotar como referência o sexo performático, que na maior parte só traz padrões de corpos e belezas, adoece as pessoas e acaba com os relacionamentos.
Veja alguns mitos expostos nos vídeos pornô.
- Pessoas sempre excitadas. O homem sempre aparece com o membro ereto e não perde ereção em momento algum. A mulher sempre com muito desejo e muito lubrificada. Na realidade sofremos interferências biológicas, psicológicas e sociais e o corpo não responder assim, pode ocasionar ansiedade, briga do casal e preocupação do trabalho.
- Ejaculação abundante. Tanto em homens como em mulheres é exibido o líquido ir parar no teto ou esguichar como um chafariz. Não se iludem, no filme o líquido é falso ou xixi. Pode acontecer? Pode, mas não é sempre ou não é todo mundo que consegue, porque questões hormonais e psicológicas interferem.
- Gritos no orgasmo. Na real podem acontecer de ter gritos ou gemidos mais audíveis, mas não são todas as pessoas que comunicam as sensações de prazer dessa forma. E vale ressaltar que gritos não demonstram mais ou menos prazer.
- Orgasmo simultâneo. Seria ótimo toda relação sexual terminar com uma linda e romântica gozada conjunta, mas não é tão fácil assim, como acontece no filme. Pode acontecer da mulher demorar mais tempo para gozar, de gozar três vezes antes do parceiro, de não ter orgasmo e mesmo assim ser muito prazeroso. A perseguição orgástica pode gerar uma disfunção sexual.
- Sem preliminares. Você já reparou que nos filmes pornôs nunca tem preliminares? Sexo oral é sexo e não conta como preliminar. Os atores sempre aparecem transando, não tem namoro, cantadas, troca de olhares, sedução, carinho, é direto ao ponto e na vida real precisamos do estímulos das preliminares para o corpo se excitar.
- Horas transando. No filme ninguém esta cansado do trabalho, da rotina, de cuidar da casa ou dos filhos. Um estudo de 2005, feito por pesquisadores da Universidade de Utrecht, na Holanda, mostra que o tempo médio de uma transa é entre cinco minutos e 24 minutos. E tudo bem se a sua transa demora mais tempo que isso, cada pessoa tem o seu próprio ritmo.
- Transar menstruada. Já viu um filme assim? Praticamente não tem, é um tabu até na indústria pornográfica, mas não tem nada de sujo ou impróprio. Vai de cada um(a) se gosta de transar menstruada ou não.
- Sexo anal. No filme é o buraco mais fácil e escorregadio que tem, não mostra os tubos de lubrificantes usados para a cena. O ânus não tem lubrificação própria. E não é toda pessoa que gosta do estímulo anal e tudo bem.