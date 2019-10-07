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Prazer aumentado

6 brinquedos sexuais para apimentar a relação no sexo

Problema de casal se resolve na cama? Não sabemos, mas que existem brinquedinhos eróticos que podem melhorar (e muito!) a vida a dois - ou a de solteiro, também - isso sim; e decidimos listar seis deles aqui!

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 08:56

Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

07 out 2019 às 08:56
6 brinquedos para apimentar a relação no sexo Crédito: Reprodução/ Instagram @platanomelon
Sexo é descontração, movimento, e acima de tudo prazer. E nesse universo, desde que agrade a quem participa, o prazer é limitado, por isso, os acessórios e brinquedos sexuais passam cada dia mais a serem bem vindos na relação, podendo ajudar até mesmo nas disfunções sexuais. Mas, ainda cercados de tabus, nem sempre o parceiro(a) pode curtir os novos elementos na hora H.
A sexóloga Virgínia Pelles explica que ainda tudo o que se refere a sexualidade na sociedade é visto como tabu. “Falar de sexo é um tabu, e aí, quando vamos para a prática esse tabu é maior ainda”, avalia ela.
Sobre os brinquedos e acessórios sexuais, Virgínia esclarece que os mais censurados são, principalmente, aqueles que tem características do pênis. Porém, ela explica que apesar de ser algo ainda desafiador, o diálogo é o primeiro passo para incluir novos acessórios na relação sexual. “A iniciativa deve partir de quem tem esse interesse, mas chegar já apresentando pode assustar o outro. Por isso, o ideal é ter uma primeira conversa, já que esse diálogo faz com que a gente entenda que o sexo também é energia”, pontua a sexóloga.
Ela explica ainda que além de novas sensações, os brinquedos e cosméticos sexuais podem funcionar como técnicas auxiliares para tratar as disfunções sexuais. “Existem materiais próprios e adequados que ajudam na disfunção erétil, anéis que ajudam a sentir a vulva mais apertada. E até mesmo para o sexo anal existem as bolinhas ou joias anais que facilitam e ajudam na penetração”, exemplifica a profissional.
A também sexóloga Elaine Pessini aponta que para que nunca utilizou nada, o ideal é começar com os cosméticos sexuais nas ‘preliminares’, com os óleos de massagem ou gel para sexo oral. E depois, inserir aos poucos os brinquedos e acessórios. E para dar asas a imaginação, a profissional elencou 6 deles, que estão fazendo sucesso no mercado - seja para se ‘divertir’ sozinho(a) ou acompanhado(a):
Acessórios sexuais: saiba como incluir na relação Crédito: Divulgação
ÓLEO PARA MASSAGEM TÂNTRICA
Elaine explica que hoje os óleos e gel para o sexo possuem uma infinidade de sabores e sensações. E entre as novidades, segundo ela, o que está “virando febre” é o óleo para massagem tântrica: “esse óleo vem com instruções de como fazer a massagem em homens e mulheres. E além de prazerosa, essa massagem milenar auxilia nas disfunções sexuais”.
Acessórios sexuais: saiba como incluir na relação Crédito: Divulgação
EGG
Esse produto é importado do japão, e funciona como um ovo de silicone para masturbação.
Acessórios sexuais: saiba como incluir na relação Crédito: Divulgação
VIBRADOR BULLET
Esse acessório se trata de uma cápsula vibratória. “Ele é bem pequeno, fácil de levar pra qualquer lugar, e existem alguns com até 20 intensidades de vibração diferentes”, explica Elaine.
Acessórios sexuais: saiba como incluir na relação Crédito: Divulgação
VIBRADOR RABITT
Esse produto é um vibrador com formato de coelhinho na ponta, sendo um estimulador clitoriano.
Acessórios sexuais: saiba como incluir na relação Crédito: Divulgação
CALCINHA VIBRATÓRIA
Essa calcinha possui um controle remoto que funciona a distância, e varia de intensidade. “É super interessante para brincar com o parceiro ou a parceira”, complementa Elaine.
Acessórios sexuais: saiba como incluir na relação Crédito: Divulgação
FETICHISMO
“Esses são para quem gosta de algo mais intenso, existem kits que vem com mordaças, algemas, chicotes, coleiras, vendas e entre outros acessórios nesse teor fetichista”, finaliza a sexóloga.

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