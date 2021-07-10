Luxúria!

Como "Sex/Life": 5 dicas de filmes e séries na Netflix para apimentar a relação

Na lista preparada pelo "Divirta-se", há o polêmico "365 Dias" e também a série "Elite"

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 12:00

Isaac Ribeiro

Série
Série "Sex/Life", da Netflix Crédito: Amanda Matlovich/Netflix
Uma vida conjugal combinada com um sexo nada empolgante e as lembranças quentes do relacionamento com um ex-namorado. Pode ser o resumo da vida de qualquer pessoa, não é? Neste caso, o texto é só uma apresentação da série "Sex/Life", fenômeno de audiência (e de bafafá) da Netflix.  E a polêmica cena de nudez frontal de Brad Simons (Adam Demons) é apenas a cereja do bolo!
Inspirado no sucesso no streaming, o "Divirta-se" reuniu uma lista com cinco filmes e séries do catálogo para apimentar a relação. Se não temperar, pelo menos "esquenta a temperatura corporal", se assim podemos dizer, nestes dias frios de inverno.

STREAMING

01

Sex/Life (2021)

“Sex/Life” é uma história centrada em um triângulo amoroso entre uma mulher, o marido e o passado dela com um ex-namorado. A mulher é Billie (Sarah Shahi), mãe de um filho pequeno e uma bebê recém-nascida. Casada com Cooper (Mike Vogel), a família vive no subúrbio de Nova Iorque. As noites mal dormidas e as questões sobre a maternidade começaram a dar espaço a relatos sobre a fraca vida sexual recente do casal, já que Cooper não tem sido um marido sexualmente presente.

02

Elite (2021)

Elite é uma série que acompanha o dia a dia de um grupo de jovens em um conceituado colégio na Espanha. A quarta temporada estreou no mês passado. Além de cenas picantes, a trama envolve relacionamentos familiares, amores não correspondidos e questões sobre a amizade.

03

Sexify (2021)

Aqui as coisas acontecem no ambiente universitário e no mercado de trabalho. Numa mistura irreverente de comédia com sedução, a série polonesa Sexify narra a história de Natalia, uma engenheira de software que desenvolve programas de computador com maestria, mas vive como uma aprendiz quando o assunto é relacionamento. O enredo também é cercado por Paulina (Maria Sobocinska), amiga de infância de Natalia, e Monika (Sandra Drzymalska), a rebelde filha de um milionário que leva uma vida livre, transando com quem quer quando tem vontade.

04

365 dias (2020)

O filme polonês "365 dias", dirigido por Barbara Bialowas e Tomasz Mandes, adapta o livro homônimo da escritora Blanka Lipinska. Lançado na plataforma em 2020, “365 Dias” é um thriller erótico, promete “mostrar" o que "50 Tons de Cinza" não mostrou. 

05

CINQUENTA TONS DE CINZA (2015)

Primeiro longa-metragem de uma trilogia, “Cinquenta Tons de Cinza” bombou com cenas quentes entre Anastasia Steele (Dakota Johnson), uma estudante universitária que engata um relacionamento com o milionário Christian Grey (Jamie Dornan). Os dois protagonizam cenas de sedução, erotismo e muitas aventuras na cama, com direito a roupas de coro e uns tapinhas. Prepare a pipoca!

