10 dicas de filmes e séries para curtir nas férias de julho

Não importa se as aulas são presenciais ou virtuais, julho, quase sempre, é época de férias escolares (oba!). Com, normalmente, 15 dias de descanso, é hora de curtir a sombra e água fresca - ou mesmo o friozinho que chegou com força. Afinal, como diria Rita Lee, "Nada Melhor/ Do que Não/ Fazer Nada"...
Por conta da pandemia do Novo Coronavírus, talvez você ainda não possa fazer aquela viagem esperta, mas, em casa, dá para curtir, assistindo a filmes e séries no streaming ou mesmo dando uma escapadinha para "pegar" um cinema.
Esperto, o "Divirta-se" listou dez opções que podem ser conferidas nas salas de exibição ou mesmo no conforto do seu lar. Só um detalhe: em relação às estreias de cinema, as datas podem ser alteradas, pois os espaços estão autorizados a funcionar seguindo às normas do Mapa de Risco para a Covid-19, divulgado semanalmente pelo Governo do Estado. No ES, cinemas podem ficar abertos apenas em cidades que estão fora do risco alto para a doença.
Dito isso, prepare a pipoca e vamos "maratonar"!
CINEMAS
Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime (2021)
Com quase um ano e meio de atraso, por conta da pandemia da Covid-19, o esperado longa da Marvel (estrelado por Scarlett Johansson) finalmente chega aos cinemas, agora com um atrativo a mais: também pode ser alugado no Premier Access do Disney +, pelo valor de R$ 69,90. Você decide se prefere ver em casa ou na telona. A trama do longa dirigido por Cate Shortland ainda é um mistério. Sabe-se apenas que Natasha Romanoff vai ter sua origem desvendada, incluindo a entrada para o time dos Vingadores. Estreia dia 8 de julho.
Fenômeno nos anos 1990, o longa misturava live-action com animação, reunindo a turma do Looney Tunes com o astro do basquete Michael Jordan. Nessa continuação, Jordan é substituído por outro gênio do esporte, LeBron James. A trama versa sobre a união do astro com a turminha animada para derrotar o time Goon Squad, salvando o filho de James. Estreia nos cinemas em 15 de julho.
Outro filme adiado em mais de um ano por conta da Covid-19, "Jungle Cruise" é baseado em uma atração do parque Walt Disney e, dizem as más línguas, é a esperança do estúdio de conseguir emplacar uma franquia de aventura, substituindo o desgastado "Piratas do Caribe". A trama acompanha o capitão Frank (Dwayne Johnson) em sua corrida para levar um casal de irmãos (Emily Blunt e Jack Whitehall) numa jornada por terras selvagens. Estreia dia 29 de julho, nos cinemas e no Premier Access do Disney +, pelo valor de R$ 69,90.
Mais um filme sinistro dirigido por M. Night Shyamalan ("O Sexto Sentido") que promete prender o público na cadeira até o último minuto de projeção. Baseado no quadrinho francês "Sandcastle", o suspense segue uma família que tenta relaxar em uma praia praticamente deserta. O problema é que o local possui um mistério, que faz com que eles envelheçam rapidamente, reduzindo suas vidas a um único dia. No elenco, Gael García Bernal, Vicky Krieps e Embeth Davidtz. Estreia dia 22 de julho.
Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson voltam na sequência do divertido filme policial lançado em 2017. Agora, o elenco conta com o talento (e o tempero) de Salma Hayek. Depois de uma tarefa bem sucedida, a dupla formada por um guarda costas de elite (Reynolds) e um assassino de aluguel (L. Jackson) está de volta para uma nova missão: salvar a esposa do matador, Sonia (Hayek). Estreia dia 1º de julho.
STREAMING
Turner e Hooch (2021)
Eis que a Disney + resolveu lançar uma série de um dos filmes mais queridos da Pixar, "Monstros S/A". Em dez episódios, o programa acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um "assustador". Quando consegue emprego na Monstros S/A, descobre que assustar não está mais na moda e que, agora, rir é o que importa. Estreia dia 7 de julho.
Esperada trilogia de horror da Netflix baseada na série literária "Fear Street", de R.L. Stine. As histórias são passadas na velha cidade de Shadyside e testemunhadas pelos estudantes da escola local, que acabam virando investigadores dos crimes. A primeira parte, intitulada "Rua do Medo Parte 1: 1994", estreia dia 2 de julho. Os dois capítulos que fazem sequência para a trilogia serão lançados no mesmo mês. "Rua do Medo Parte 2: 1978", chega a Netflix dia 8 de julho, e, "Rua do Medo Parte 3: 1666", estreia no streaming em 16 de julho.
O seriado de animação baseado na franquia de games "Resident Evil" traz como protagonistas Leon e Claire, que se unem para lidar com um ataque de zumbis em plena Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. A direção é do japonês Hiroyuki Kobayashi, produtor dos longas-metragens estrelados por Milla Jovovich. Ao todo, são quatro episódios que estreiam em 8 de julho.
Ocorrido em 20 de maio de 2012, o assassinato do empresário Marcos Matsunaga chocou o país. Ele foi morto e esquartejado pela esposa, a enfermeira Elize. A série documental da Netflix faz um resgate do crime, além de trazer depoimentos de sua autora, mostrando a infância no município de Chopinzinho, no Paraná, e o relacionamento do casal antes do assassinato. A direção é assinada pela realizadora capixaba Eliza Capai ("Espero Tua (Re)volta"). A atração será lançada dia 8 de julho.
Série da Disney + baseada em um clássico dos anos 1980, a comédia "Uma Dupla Quase Perfeita" (1989), estrelada por Tom Hanks. A trama continua praticamente a mesma. A vida do jovem e organizado delegado Scott Turner (vivido por Josh Peck, de "Drake & Josh") vira de cabeça para baixo quando ele herda Hooch, um cachorro desastrado. Seu novo animal de estimação é irritante, mas ele acaba ajudando a pegar criminosos. O primeiro episódio estreia no streaming dia 21 de julho.