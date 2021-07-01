10 dicas de filmes e séries para curtir nas férias de julho

Dupla Explosiva 2: E a Primeira-Dama do Crime (2021)

Com quase um ano e meio de atraso, por conta da pandemia da Covid-19, o esperado longa da Marvel (estrelado por Scarlett Johansson) finalmente chega aos cinemas, agora com um atrativo a mais: também pode ser alugado no Premier Access do Disney +, pelo valor de R$ 69,90. Você decide se prefere ver em casa ou na telona. A trama do longa dirigido por Cate Shortland ainda é um mistério. Sabe-se apenas que Natasha Romanoff vai ter sua origem desvendada, incluindo a entrada para o time dos Vingadores. Estreia dia 8 de julho.

Fenômeno nos anos 1990, o longa misturava live-action com animação, reunindo a turma do Looney Tunes com o astro do basquete Michael Jordan. Nessa continuação, Jordan é substituído por outro gênio do esporte, LeBron James. A trama versa sobre a união do astro com a turminha animada para derrotar o time Goon Squad, salvando o filho de James. Estreia nos cinemas em 15 de julho.

Outro filme adiado em mais de um ano por conta da Covid-19, "Jungle Cruise" é baseado em uma atração do parque Walt Disney e, dizem as más línguas, é a esperança do estúdio de conseguir emplacar uma franquia de aventura, substituindo o desgastado "Piratas do Caribe". A trama acompanha o capitão Frank (Dwayne Johnson) em sua corrida para levar um casal de irmãos (Emily Blunt e Jack Whitehall) numa jornada por terras selvagens. Estreia dia 29 de julho, nos cinemas e no Premier Access do Disney +, pelo valor de R$ 69,90.

Mais um filme sinistro dirigido por M. Night Shyamalan ("O Sexto Sentido") que promete prender o público na cadeira até o último minuto de projeção. Baseado no quadrinho francês "Sandcastle", o suspense segue uma família que tenta relaxar em uma praia praticamente deserta. O problema é que o local possui um mistério, que faz com que eles envelheçam rapidamente, reduzindo suas vidas a um único dia. No elenco, Gael García Bernal, Vicky Krieps e Embeth Davidtz. Estreia dia 22 de julho.