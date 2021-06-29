HBO Max estreia nesta terça (29); veja dicas do que maratonar na plataforma

LOVE LIFE

Impossível não começar a lista com um dos títulos mais emblemáticos do cinema na temporada do Oscar 2021. Vencedor de duas estatuetas, incluindo Melhor Ator Coadjuvante, para Daniel Kaluuya, o filme resgata uma passagem importante da história norte-americana. Oferecido um acordo judicial pelo FBI, William O'Neal (LaKeith Stanfield) se infiltra na seção de Illinois do Partido dos Panteras Negras para reunir informações sobre o presidente Fred Hampton (Kaluuya). Grandes atuações e segura direção de Shaka King.

Uma das séries mais queridas do público, "Friends" ganhou um especial que reuniu todo o elenco quase 30 anos após a estreia da atração televisiva. É um programa improvisado, sem script, em que os atores falam sobre suas experiências de vida e bastidores do programa. Mesmo assim, é sempre bom ver Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry Matthew e David Schwimmer juntos novamente.

Uma das melhores séries de 2020, "Raised By Wolves" é o retorno de Ridley Scott - criador do show - à ficção científica, em uma trama que remete ao universo de "Blade Runner" e "Alien". A primeira temporada já está disponível na íntegra. A segunda, deve estrear em 2022. A trama é soturna. Androides têm a tarefa de criar crianças humanas em um planeta misterioso, após a Terra ter sido destruída por conta de guerras religiosas.

Kaley Cuoco (excelente) foi indicada ao Globo de Ouro e ao SAG nesta série de humor politicamente incorreta que conta com um bizarro tom policialesco. A primeira temporada está disponível na íntegra e a segunda estreia no próximo ano. Uma comissária de bordo imprudente - com problema de alcoolismo - acorda no hotel errado, na cama errada e com um homem morto, sem ideia do que aconteceu. Incapaz de juntar as peças da noite, começa a se perguntar se ela poderia ser a assassina.

Aclamada pela crítica, "Genera+ion" está em exibição da primeira temporada nos EUA e chega ao país com a HBO Max. O programa traz dilemas e preconceitos atuais sofridos pela comunidade LGBTQIAP +, apostando na diversidade e em um linguajar simples, capaz de conquistar o público adolescente. A trama desvenda o universo de um grupo de estudantes do ensino médio, explorando sua sexualidade e inseguranças.

Excelente reality dançante que foi abraçado pela comunidade LGBTQIAP + norte-americana. Aqui, drag queens, rapazes e mulheres disputam um prêmio para saber qual "casa" terá a melhor performance nos tradicionais "bailes" de Nova York. Está na segunda temporada. No elenco, nomes como Jameela Jamil, Law Roach, Megan Thee Stallion e Dashaun Wesley. Diversão garantida.

Maior sucesso do canal norte-americano The CW em 2021, a série, que humaniza a história do Super-Homem, é muito esperada pelos fãs da DC Comics. A primeira temporada ainda está em cartaz nos EUA. Entre os muitos acertos, está a escolha do talentoso Tyler Hoechlin para viver o Homem de Aço. A criação ficou a cargo de Greg Berlanti, nome por trás de outros sucessos como "Flash" e "O Arqueiro". Aqui, o super-herói mais famoso do mundo e a jornalista mais famosa dos quadrinhos (Lois Lane, vivida por Elizabeth Tulloch) precisam lidar com problemas do cotidiano, como estresse, pressões e complexidades que surgem após serem pais.

A esperada nova versão de Zack Snyder para "Liga da Justiça" finalmente chega ao streaming brasileiro, após passar rapidamente pelo VOD em março. O realizador refez boa parte do filme lançado nos cinemas em 2017, rejeitado pelos fãs da DC Comics. O novo longa é mais sombrio, com fotografia e efeitos mais darks, carregados de "pessimismo", típicos do trabalho do realizador. Determinado a garantir que o sacrifício final de Superman (Henry Cavill) não fosse em vão, Bruce Wayne (Ben Affleck) alinha forças com Diana Prince (Gal Gadot) com planos de recrutar uma equipe de "metahumanos". O objetivo é proteger o mundo de uma ameaça de proporções catastróficas.

Louvada por crítica e público, "It's a Sin" teve sua primeira temporada em cinco episódios e já chega completa a HBO Max. A trama faz uma crônica de quatro amigos durante uma década em que tudo mudou, incluindo o surgimento da AIDS. A criação é de Russell T. Davies, responsável por sucessos como "Doctor Who", "Os Assumidos" e "A Very English Scandal". Um delicado retrato de uma geração.