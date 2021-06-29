HBO Max estreia nesta terça (29); veja dicas do que maratonar na plataforma

Acabou a ansiedade! Esperado por dez entre dez cinéfilos e "maratonistas" de séries, a HBO Max finalmente chega ao Brasil nesta terça-feira (29), prometendo cerca de 15 mil horas de conteúdo e acirrando ainda mais o competitivo mercado de streaming no país, dominado por serviços como Netflix, Amazon Prime, Disney + e Globoplay.
Camarada, o "Divirta-se" preparou dez dicas de atrações inéditas no streaming brasileiro para maratonar já na estreia da plataforma. Antes, porém, vamos a alguns detalhes essenciais para começar sua "orgia televisiva".
Em uma inovação no setor, a HBO Max lança o plano Mobile - para ser acessado em tablets e telefones celulares. O conteúdo será o mesmo, com qualidade de imagem otimizada, sendo possível fazer downloads para assistir onde e quando quiser. Este plano terá o preço de R$ 19,97 por mês. Quem optar pela assinatura anual, pagará apenas R$ 14,21 por mês.
Há, também, a opção do plano tradicional, que dá acesso a três usuários simultâneos, cinco perfis personalizados, downloads de conteúdo e vídeo em alta definição, com alguns títulos em 4K, em todos os dispositivos compatíveis. Este plano terá o preço de R$ 28 por mês, que pode cair para R$ 20,07 com o desconto da assinatura anual.
Pensando em fidelizar o cliente, a plataforma ainda oferece acesso gratuito de alguns episódios de séries, mesmo sem a assinatura. Além disso, a tradicional ação de sete dias iniciais gratuitos está garantida.
Maior dúvida entre usuários do HBO GO, o streaming será descontinuado nesta terça (29), com os assinantes migrando automaticamente para o novo serviço. Além disso, usuários da Claro, Oi, Tim e Vivo, que assinam o canal HBO, terão acesso a HBO Max sem custo adicional. Com isso, o novo serviço entra em solo nacional com, pelo menos, 9% do mercado de streaming, somente se contarmos com os assinantes da HBO GO e HBO em 2020.
A programação da plataforma contará com conteúdo exclusivo da HBO, WarnerMedia Entertainment Networks (TNT, TBS, truTV), Adult Swim, Boomerang, CNN, Cartoon Network, The CW, DC Entertainment, Looney Tunes, New Line Cinema, Turner Classic Movies (TCM) e Warner Bros. Ah, sim: as atrações estarão disponíveis em opção dublada e legendada, com áudio original.
Para os cinemas, a HBO Max apresentou uma proposta ousada. Alguns lançamentos da Warner nas salas de exibição estarão presentes, para todos os assinantes e sem custo adicional, apenas 35 dias após pintarem na tela grande, ou seja, já nesta terça, podem ser conferidos obras como "Judas e o Messias Negro" e "Os Pequenos Vestígios", exibidos há menos de dois meses no país.
Agora, chega de blábláblá e vamos às dicas:
LOVE LIFE
Impossível não começar a lista com um dos títulos mais emblemáticos do cinema na temporada do Oscar 2021. Vencedor de duas estatuetas, incluindo Melhor Ator Coadjuvante, para Daniel Kaluuya, o filme resgata uma passagem importante da história norte-americana. Oferecido um acordo judicial pelo FBI, William O'Neal (LaKeith Stanfield) se infiltra na seção de Illinois do Partido dos Panteras Negras para reunir informações sobre o presidente Fred Hampton (Kaluuya). Grandes atuações e segura direção de Shaka King.
Uma das séries mais queridas do público, "Friends" ganhou um especial que reuniu todo o elenco quase 30 anos após a estreia da atração televisiva. É um programa improvisado, sem script, em que os atores falam sobre suas experiências de vida e bastidores do programa. Mesmo assim, é sempre bom ver Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry Matthew e David Schwimmer juntos novamente.
Uma das melhores séries de 2020, "Raised By Wolves" é o retorno de Ridley Scott - criador do show - à ficção científica, em uma trama que remete ao universo de "Blade Runner" e "Alien". A primeira temporada já está disponível na íntegra. A segunda, deve estrear em 2022. A trama é soturna. Androides têm a tarefa de criar crianças humanas em um planeta misterioso, após a Terra ter sido destruída por conta de guerras religiosas.
Kaley Cuoco (excelente) foi indicada ao Globo de Ouro e ao SAG nesta série de humor politicamente incorreta que conta com um bizarro tom policialesco. A primeira temporada está disponível na íntegra e a segunda estreia no próximo ano. Uma comissária de bordo imprudente - com problema de alcoolismo - acorda no hotel errado, na cama errada e com um homem morto, sem ideia do que aconteceu. Incapaz de juntar as peças da noite, começa a se perguntar se ela poderia ser a assassina.
Aclamada pela crítica, "Genera+ion" está em exibição da primeira temporada nos EUA e chega ao país com a HBO Max. O programa traz dilemas e preconceitos atuais sofridos pela comunidade LGBTQIAP +, apostando na diversidade e em um linguajar simples, capaz de conquistar o público adolescente. A trama desvenda o universo de um grupo de estudantes do ensino médio, explorando sua sexualidade e inseguranças.
Excelente reality dançante que foi abraçado pela comunidade LGBTQIAP + norte-americana. Aqui, drag queens, rapazes e mulheres disputam um prêmio para saber qual "casa" terá a melhor performance nos tradicionais "bailes" de Nova York. Está na segunda temporada. No elenco, nomes como Jameela Jamil, Law Roach, Megan Thee Stallion e Dashaun Wesley. Diversão garantida.
Maior sucesso do canal norte-americano The CW em 2021, a série, que humaniza a história do Super-Homem, é muito esperada pelos fãs da DC Comics. A primeira temporada ainda está em cartaz nos EUA. Entre os muitos acertos, está a escolha do talentoso Tyler Hoechlin para viver o Homem de Aço. A criação ficou a cargo de Greg Berlanti, nome por trás de outros sucessos como "Flash" e "O Arqueiro". Aqui, o super-herói mais famoso do mundo e a jornalista mais famosa dos quadrinhos (Lois Lane, vivida por Elizabeth Tulloch) precisam lidar com problemas do cotidiano, como estresse, pressões e complexidades que surgem após serem pais.
A esperada nova versão de Zack Snyder para "Liga da Justiça" finalmente chega ao streaming brasileiro, após passar rapidamente pelo VOD em março. O realizador refez boa parte do filme lançado nos cinemas em 2017, rejeitado pelos fãs da DC Comics. O novo longa é mais sombrio, com fotografia e efeitos mais darks, carregados de "pessimismo", típicos do trabalho do realizador. Determinado a garantir que o sacrifício final de Superman (Henry Cavill) não fosse em vão, Bruce Wayne (Ben Affleck) alinha forças com Diana Prince (Gal Gadot) com planos de recrutar uma equipe de "metahumanos". O objetivo é proteger o mundo de uma ameaça de proporções catastróficas.
Louvada por crítica e público, "It's a Sin" teve sua primeira temporada em cinco episódios e já chega completa a HBO Max. A trama faz uma crônica de quatro amigos durante uma década em que tudo mudou, incluindo o surgimento da AIDS. A criação é de Russell T. Davies, responsável por sucessos como "Doctor Who", "Os Assumidos" e "A Very English Scandal". Um delicado retrato de uma geração.
Interessante crônica do amor urbano estrelada por Anna Kendrick, uma atriz versátil e talentosa. A história gira em torno dos romances de Darby, explorando os erros e acertos de seus vários casos amorosos em uma caótica (e deliciosa) Nova York. Ainda no elenco, nomes promissores de Hollywood, como Zoe Chao, Peter Vack e Sasha Compère. Impossível não se identificar com os dilemas de Darby. A primeira temporada estreia completa na HBO Max, podendo ser maratonada sem moderações.