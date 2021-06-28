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Streaming

Fora da Globo, Angélica terá programa sobre astrologia na HBO Max

Apresentadora anuncia que tem muitos projetos na nova casa

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:21
Angélica, de 47 anos, anunciou nesta segunda (28) que foi contratada pela HBO Max, plataforma de streaming que estreia nesta terça (29) no Brasil. Em publicação no Instagram, a apresentadora afirmou que tem muitos projetos na nova casa e que em seu primeiro programa vai falar sobre astrologia.
"Muito feliz em dividir uma novidade com vocês. Entrei para o time HBO Max! Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa 'Jornada Astral', esse nome já diz muita coisa, né? Quem é louca dos signos aqui?" Essa super produção Max Originals só estreia mais para frente, mas até lá não perca a chegada da HBO Max amanhã, 29 de junho, com muito conteúdo de qualidade!", escreveu ela. Não foi divulgado quando a atração estreia.
A apresentadora Angélica
A apresentadora Angélica Crédito: João Cotta/Globo
Após 24 anos na Globo, Angélica encerrou o seu vínculo fixo com a emissora em 2020, e passou a ser contratada por obra certa. Em 2020, ela comandou o "Simples Assim" e, no início deste ano, lançou no Globoplay, o "Cartas para Eva".
"A HBO Max surge com aquela oportunidade de usar a criatividade, é uma janela nova que se abre. O último trabalho que eu fiz na TV (o 'Simples Assim', em 2020) me deu esse gostinho, era um programa de temporada, que a gente formatou junto, criou, montou, gravou, colocou no ar e acabou. É um processo que eu gosto. Eu acho que eu estava meio estagnada, numa coisa que eu não conseguia me movimentar, e agora eu tenho a oportunidade de criar", afirmou Angélica em entrevista ao site Notícias da TV.

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A apresentadora começou a carreira ainda na infância, e estreou na TV em 1987 na Rede Manchete.
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