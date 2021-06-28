Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que amor!

Atriz Nanda Costa e Lan Lanh anunciam que serão mães de gêmeas

A atriz, que está no ar na reprise da novela "Império", deu a notícia inicialmente em sua rede social: "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 10:44

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 10:44

A atriz Nanda Costa e Lan Lanh
A atriz Nanda Costa e Lan Lanh Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Nanda Costa, 34, anunciou em seu Instagram que, ao lado da percussionista Lan Lanh, 53, será mãe de gêmeas. As duas falaram em entrevista ao Fantástico deste domingo (27) onde deram mais detalhes sobre a gravidez.
A atriz, que está no ar na reprise da novela "Império", deu a notícia inicialmente em sua rede social. "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", escreveu.
A notícia da gravidez foi guardada por cinco meses. Na entrevista ao dominical da Globo, Nanda contou que disfarçava a barriga com roupas para que ninguém soubesse.
"Eu botava uma roupa larga, e, aí, eu botava um casaco por cima para esconder. Nem o porteiro sabe", disse aos risos ao lado de Lan Lanh. "É um som incrível. [...] Veio aquele som e eu disse 'nossa, como bate forte o tambor, é um Olodum'", disse a percussionista sobre o momento em que ouviu o coração das gêmeas durante um exame.
"Eu me apaixonei. Aí o médico disse, dr. Isaac, disse 'não, Olo'Dois. São dois'", lembrou Lan Lanh sobre o momento em que foi feita a revelação de serem duas garotas.
A gravidez veio após três tentativas, lembrou o casal. "Só queríamos que o doador tivesse saúde e suingue", disse a atriz.

Veja Também

Repórter do SBT é mordida por pitbull durante cobertura do caso Lázaro

Namorado novo? Flordelis surpreende seguidores ao chamar rapaz de "amor"

Funkeira capixaba grava clipe na Rocinha: “Me senti a Bibi Perigosa”

Em 2019, a Nanda congelou óvulos após receber o convite para fazer o teste para a novela "Amor de Mãe", oferta que considerou "irrecusável". À época, a atriz assumiu que o plano era engravidar já naquele momento, mas adiou a iniciativa e, posteriormente, postergou novamente devido à pandemia.
"Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: 'Cuidado, não tem poesia nenhuma', quero passar por essa experiência de amamentar, o parto... Então, resolvi congelar. Meus óvulos estão protegidos porque não sei o que pode acontecer após essa novela", avalia a atriz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados