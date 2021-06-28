Atriz Nanda Costa e Lan Lanh anunciam que serão mães de gêmeas

A atriz Nanda Costa e Lan Lanh Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Nanda Costa, 34, anunciou em seu Instagram que, ao lado da percussionista Lan Lanh, 53, será mãe de gêmeas. As duas falaram em entrevista ao Fantástico deste domingo (27) onde deram mais detalhes sobre a gravidez.

A atriz, que está no ar na reprise da novela "Império", deu a notícia inicialmente em sua rede social. "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", escreveu.

A notícia da gravidez foi guardada por cinco meses. Na entrevista ao dominical da Globo, Nanda contou que disfarçava a barriga com roupas para que ninguém soubesse.

"Eu botava uma roupa larga, e, aí, eu botava um casaco por cima para esconder. Nem o porteiro sabe", disse aos risos ao lado de Lan Lanh. "É um som incrível. [...] Veio aquele som e eu disse 'nossa, como bate forte o tambor, é um Olodum'", disse a percussionista sobre o momento em que ouviu o coração das gêmeas durante um exame.

"Eu me apaixonei. Aí o médico disse, dr. Isaac, disse 'não, Olo'Dois. São dois'", lembrou Lan Lanh sobre o momento em que foi feita a revelação de serem duas garotas.

A gravidez veio após três tentativas, lembrou o casal. "Só queríamos que o doador tivesse saúde e suingue", disse a atriz.

Em 2019, a Nanda congelou óvulos após receber o convite para fazer o teste para a novela "Amor de Mãe", oferta que considerou "irrecusável". À época, a atriz assumiu que o plano era engravidar já naquele momento, mas adiou a iniciativa e, posteriormente, postergou novamente devido à pandemia.