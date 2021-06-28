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Durante live

Namorado novo? Flordelis surpreende seguidores ao chamar rapaz de "amor"

Pastora pode ter deixado escapar a confirmação de seu romance com o produtor Allan Soares, de 25 anos, durante live que fez no fim de semana

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2021 às 08:34
A deputada federal Flordelis
A deputada federal Flordelis Crédito: Reprodução/Instagram @flordelis
A pastora Flordelis pegou os seguidores de surpresa no fim de semana. Isso porque a cantora gospel deu a entender, sim, que está vivendo um novo amor com o produtor Allan Soares. 
Em live realizada em seu perfil, ela se descuidou e chamou o rapaz de "amor". Desde o início do ano já corre a onda de boato de que Flordelis e ele estavam se relacionando, mas nada havia sido confirmado até então.
"É que está complicado. Amanhã é um dia complicadíssimo na minha vida. Amanhã tem uma live com… Como é que fala, amor?", declarou ela, filmando o rosto de Allan. 
"Coletiva de imprensa. Vai ser no canal dela no YouTube. A partir das 17h", respondeu ele. 

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