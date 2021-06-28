Namorado novo? Flordelis surpreende seguidores ao chamar rapaz de "amor"

A deputada federal Flordelis Crédito: Reprodução/Instagram @flordelis

A pastora Flordelis pegou os seguidores de surpresa no fim de semana. Isso porque a cantora gospel deu a entender, sim, que está vivendo um novo amor com o produtor Allan Soares.

Em live realizada em seu perfil, ela se descuidou e chamou o rapaz de "amor". Desde o início do ano já corre a onda de boato de que Flordelis e ele estavam se relacionando, mas nada havia sido confirmado até então.

"É que está complicado. Amanhã é um dia complicadíssimo na minha vida. Amanhã tem uma live com… Como é que fala, amor?", declarou ela, filmando o rosto de Allan.