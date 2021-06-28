Repórter do SBT é mordida por pitbull durante cobertura do caso Lázaro

A jornalista Vanessa Vitória, do SBT, foi mordida no fim de semana por um pitbull durante a gravação da reportagem sobre o caso Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás.
Nas redes sociais, a repórter disse que ela e o cachorro Brandon estão bem. "Ele estava preso e infelizmente se soltou. Eu e a tutora dele não imaginávamos que ele poderia arrebentar a corda", começou.
"Agimos rápido. Tirei o dente dele da minha perna e o filho dela (dona do Brandon) puxou ele para trás!", terminou.
Ela elogiou o apoio que recebeu dos moradores do local, que prestaram os primeiros socorros a ela: "São pessoas de um coração gigante, como muitos lá em Girassol. Eu já tinha ido na casa da família usar o banheiro em outra ocasião! Fiz amizade com todos lá!".