Repórter do SBT é mordida por pitbull durante cobertura do caso Lázaro

A repórter Vanessa Vitória, do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Vanessa Vitória, do SBT, foi mordida no fim de semana por um pitbull durante a gravação da reportagem sobre o caso Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás.

Nas redes sociais, a repórter disse que ela e o cachorro Brandon estão bem. "Ele estava preso e infelizmente se soltou. Eu e a tutora dele não imaginávamos que ele poderia arrebentar a corda", começou.

"Agimos rápido. Tirei o dente dele da minha perna e o filho dela (dona do Brandon) puxou ele para trás!", terminou.