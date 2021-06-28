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Madonna surge em Nova York e faz show com seios à mostra

A artista cantou as músicas "Hung Up" and "I Don't Search I Find". Em seguida, Madonna leiloou três fotos instantâneas com o ator Zachary Quinto. Apenas uma das selfies custou US$ 10 mil, o equivalente a cerca de R$ 50 mil

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 08:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 08:23
A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
A cantora Madonna, 62, fez uma apresentação na quinta-feira (24) em Nova York que surpreendeu seus fãs. Ela cantou com os seios à mostra na boate The Boom Boom Room, dando início à semana do orgulho na cidade.
"É a primera vez que eu estou em uma festa com pessoas", disse a cantora ao comemorar a volta das atividades na noite norte-americana. Fãs e celebridades como Anderson Cooper, Andy Cohen, Emily Ratajkowski, Kaytranada e Honey Dijon participaram do evento.
A artista cantou as músicas "Hung Up" and "I Don't Search I Find". Em seguida, Madonna leiloou três fotos instantâneas com o ator Zachary Quinto. Apenas uma das selfies custou US$ 10 mil, o equivalente a cerca de R$ 50 mil.
O dinheiro arrecadado foi destinado ao Instituto Hetrick Martin, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo a atender e dar apoio a jovens da comunidade LGBTQ.

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Além do destaque com os seios visíveis através da roupa, Madonna usou um short com tiras de couro, além de estar com uma peruca azul. Durante as fotos realizadas com os fãs, a artista manteve o figurino, mas trocou a peruca por uma da cor rosa.

JOVIAL

Madonna vem chamando a atenção por sua aparência jovial em cliques recentes postados em seu Instagram. Em fotos compartilhadas em abril, a cantora apareceu com o cabelo bem liso e aparentando ser bem mais jovem do que seus 62 anos.
A artista aparece com quatro looks diferentes nas fotos, com destaque para uma em que está de óculos escuros e capuz e outra na qual usa apenas maquiagem. Entre diversas declarações de amor dos fãs à cantora, destacam-se também aquelas que enaltecem sua fisionomia. "Imagine estar assim aos 60 anos?", disse um, enquanto outros a chamavam de "rainha" e "linda".

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