'The Voice Kids' chega à metade da fase de audições com mais dez escolhidos

Técnicos e apresentadores do 'The Voice Kids' — Crédito: Fabio Rocha/ Globo

O quarto programa da atual temporada do The Voice Kids (Globo), exibido neste domingo (27), marcou a chegada à metade das audições do reality musical. No total, dez candidatos foram escolhidos para integrar os times dos técnicos para as próximas etapas desta edição.

O primeiro a se apresentar foi Paulinho Arretado, 9, que cantou "No Rancho Fundo". O garoto, de Recife (PE) chamou a atenção dos jurados Michel Teló e Carlinhos Brown, e escolheu ficar no time do primeiro.

Bel Moura, 12, se apresentou e foi destaque para Gaby Amarantos. A paraibana arrancou elogios da técnica, que disse "Como é que não vou virar a cadeira, minha gente? Mais uma paraibana para o meu time. Seja bem-vinda". Bel interpretou a música "Anjo Querubim" nesta fase do desafio musical.

Na sequência, Luiza Andrade, 13, do Rio Grande do Sul, subiu aos palcos para cantar "Mudei", de Kell Smith. Teló e Gaby viraram as cadeiras logo no começo da apresentação, enquanto Brown deixou para o final. A adolescente escolheu ir para o time Teló, que disse que a apresentação da garota "foi perfeita desde a primeira nota".

Alice Braga foi a quarta a se apresentar hoje, com a música "Sangrando", de Gonzaguinha. Oriunda do Rio de Janeiro, passou a integrar o time de Carlinhos Brown.

Em seguida, Marina Duarte, 11, foi para o time de Gaby Amarantos. Também do Rio Grande do Sul, a garota falou da influência de sua vó para que cantasse, e interpretou "Dancin' Days".

De Santa Catarina, Luci Hofs, 12, interpretou "Mercy", de Duffy. A jovem escolheu integrar o time de Gaby Amarantos, que já aproveitou para dar conselhos à sua nova orientanda.

Allonso Pieroni, 14, foi o sétimo a subir ao palco do The Voice Kids onde interpretou o clássico sertanejo "Ainda Ontem Chorei de Saudade". Pieroni, que toca sete instrumentos, escolheu integrar o time de Carlinhos Brown.

A música "Home", de Gabrielle Aplin, ganhou uma interpretação especial na voz de Anny Bertholini. A jovem de São Paulo, entretanto, não foi aprovada, e recebeu conselhos dos técnicos para o futuro.

Do Paraná, Bianca Alves se destacou e todos os técnicos viraram a cadeira para a jovem de 14 anos. Interpretando a música "Coração Bandido", escolheu participar do time Teló.

A penúltima a se apresentar foi Ana Carolina Floriano, 13, de São Paulo. A adolescente cantou "Casa no Campo", conquistando Gaby, que virou a cadeira. "Eu vejo vocês, muito, na TV e não estou acreditando que estou vendo vocês, real, agora", disse Ana Carolina.

A última intérprete do programa foi Lorena França, 10, que interpretou "Riacho do Navio", de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Dessa vez foi a vez de Carlinhos Brown virar a cadeira para a jovem, de Maceió (AL).