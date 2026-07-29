Licenciamento ambiental: proteger melhor e decidir mais rápido

Um licenciamento bem realizado reduz riscos econômicos. Projetos que ignoram questões ambientais e territoriais podem sofrer paralisações, contestações judiciais, conflitos com comunidades, acidentes e custos adicionais de adaptação. Quando esses problemas são identificados somente depois do início das obras, as perdas são maiores tanto para as empresas quanto para o poder público.





Ao mesmo tempo, processos excessivamente demorados, fragmentados e pouco previsíveis também geram prejuízos. A ausência de critérios claros dificulta o planejamento dos investimentos, aumenta o custo de capital e cria espaço para decisões contraditórias. Muitas vezes, o problema não está na necessidade de realizar estudos ambientais, mas na indefinição sobre quais estudos são necessários, quais órgãos devem participar e quanto tempo levará a decisão.





O Brasil passou a contar com uma Lei Geral do Licenciamento Ambiental, a Lei nº 15.190, sancionada em agosto de 2025 e em vigor desde fevereiro de 2026. A legislação estabeleceu normas gerais para o licenciamento e buscou uniformizar procedimentos em um sistema até então marcado por diferentes regras entre estados e municípios. O novo marco, contudo, continua sendo objeto de controvérsias políticas e questionamentos judiciais, especialmente após a derrubada de parte dos vetos presidenciais pelo Congresso.





A existência de uma lei nacional é importante, mas não resolve automaticamente os problemas. A qualidade do licenciamento dependerá da regulamentação, da capacidade técnica dos órgãos ambientais e da forma como as novas modalidades serão aplicadas. Regras excessivamente abertas podem gerar interpretações distintas e transferir os conflitos do processo administrativo para o Poder Judiciário.





O primeiro princípio de uma boa reforma deve ser a proporcionalidade. Uma atividade de baixo impacto não pode enfrentar o mesmo procedimento exigido de um porto, uma mineradora ou uma grande instalação industrial. Processos simplificados e declarações do empreendedor podem ser adequados em situações de risco reduzido e conhecido, desde que existam critérios objetivos, sistemas de verificação e punições efetivas para informações falsas.





A simplificação não deve ser aplicada indiscriminadamente a atividades de maior impacto. Empreendimentos complexos exigem estudos robustos, análise de alternativas, participação social e acompanhamento permanente. Quanto maior o dano potencial, maior deve ser a profundidade da avaliação. Tratar todos os projetos da mesma maneira produz dois erros: burocracia desnecessária para os pequenos e análise insuficiente para os grandes.