ES pode se tornar o Estado mais integrado ao comércio internacional do Brasil?

O cenário internacional mudou profundamente. As empresas deixaram de escolher seus investimentos apenas com base em custos de produção. Hoje, fatores como segurança jurídica, estabilidade institucional, qualidade da infraestrutura, disponibilidade de energia, rastreabilidade, eficiência logística e capacidade de integração às cadeias globais de valor passaram a ocupar posição central nas decisões de investimento.





Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas, as disputas comerciais entre grandes potências e a busca por maior resiliência das cadeias produtivas levaram multinacionais a diversificarem fornecedores, rotas e locais de produção. Países e regiões capazes de oferecer previsibilidade e eficiência passaram a disputar investimentos que, há poucos anos, sequer estariam disponíveis. É justamente nesse contexto que o Espírito Santo ganha protagonismo.





Poucos Estados brasileiros combinam um complexo portuário diversificado, disponibilidade de áreas para expansão logística, localização próxima aos maiores centros consumidores do Sudeste e uma economia fortemente conectada ao comércio internacional. Essa combinação cria vantagens competitivas que dificilmente podem ser reproduzidas em outras regiões.





Os investimentos em infraestrutura reforçam esse potencial. A ampliação da capacidade portuária, os novos empreendimentos logísticos, a modernização das conexões ferroviárias e rodoviárias e o crescimento da oferta de condomínios logísticos ampliam significativamente a capacidade do Estado de atender empresas voltadas tanto ao mercado interno quanto às exportações. Mas talvez a principal oportunidade esteja além da logística.