Fim da escala 6x1 exige aumento de produtividade para ser sustentável

No Espírito Santo, esse debate também precisa ser regionalizado. A economia capixaba combina comércio forte, serviços urbanos, turismo, logística, indústria, rochas ornamentais, construção civil e atividades portuárias. São setores com realidades muito diferentes. Uma regra desenhada de forma uniforme pode gerar impactos bastante distintos. Uma empresa administrativa, com jornada convencional, pode se adaptar de forma mais simples. Um restaurante, uma loja de shopping, uma pousada, uma transportadora ou uma operação portuária podem enfrentar desafios bem mais complexos. A política pública precisa reconhecer essas diferenças.





Isso não significa abandonar a discussão. Significa qualificá-la. Uma transição bem desenhada deveria combinar proteção ao trabalhador com previsibilidade para as empresas. Mudanças bruscas tendem a gerar resistência, judicialização e repasses de custos. Mudanças graduais, negociadas por setor, acompanhadas de ganhos de produtividade e adaptadas às características de cada atividade, têm maior chance de produzir bons resultados. O objetivo não deve ser simplesmente reduzir horas no papel, mas melhorar a relação entre tempo, produção, renda e qualidade de vida.





Há também um risco macroeconômico que não pode ser ignorado. Se a redução da jornada elevar custos de forma disseminada em setores intensivos em mão de obra, parte desse aumento pode chegar aos preços. Em um país que convive com inflação resistente, juros elevados e expectativas sensíveis, qualquer medida que pressione custos precisa ser avaliada com cautela. Evitar o repasse para preços é importante não apenas para proteger as empresas, mas para não onerar a sociedade como um todo, especialmente as famílias de menor renda, que sentem mais rapidamente o aumento de alimentos, transporte e serviços.





O caminho mais promissor é associar a discussão da jornada a uma agenda ampla de reformas microeconômicas. Isso inclui simplificação tributária bem implementada, redução da burocracia, melhoria da infraestrutura, segurança jurídica, qualificação profissional, digitalização de processos, modernização da gestão pública, abertura comercial responsável e estímulo à inovação. Produtividade não nasce de decreto. Ela depende de um ambiente institucional que permita às empresas produzir mais com menos desperdício, investir com menor incerteza e reorganizar suas operações com flexibilidade.





Também é preciso reconhecer que a produtividade não é apenas tecnologia. Muitas empresas brasileiras ainda perdem eficiência por falhas básicas de gestão, baixa profissionalização, pouca integração de dados, processos mal desenhados e dificuldade de planejamento. Em vários casos, antes de discutir robôs, inteligência artificial ou automação sofisticada, é necessário melhorar escala, treinamento, controle de estoques, atendimento, compras, logística e gestão financeira. Uma jornada menor pode até estimular empresas a se reorganizarem, mas isso exige tempo, capital e capacidade gerencial.