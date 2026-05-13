A economia da infraestrutura: por que alguns Estados crescem mais do que outros

Existe uma tendência recorrente no debate econômico brasileiro de associar crescimento apenas ao tamanho do mercado consumidor, à disponibilidade de recursos naturais ou à presença de incentivos fiscais. Embora esses fatores tenham relevância, eles não explicam, sozinhos, por que algumas regiões conseguem atrair investimentos de maneira contínua, enquanto outras permanecem estagnadas por décadas.
Na prática, o desenvolvimento econômico sustentável costuma surgir quando diferentes elementos estruturais funcionam de maneira coordenada. Infraestrutura logística, energia, saneamento, conectividade digital, segurança jurídica, capacidade institucional e qualificação da mão de obra formam um conjunto de fatores que determina a produtividade de uma economia. É justamente essa combinação que ajuda a explicar por que alguns Estados conseguem crescer acima da média nacional e construir ambientes mais favoráveis ao investimento privado.
O ponto central é que infraestrutura não deve ser entendida apenas como obra pública. Ela representa uma plataforma econômica capaz de reduzir custos, ampliar eficiência, aumentar competitividade e gerar previsibilidade para decisões empresariais de longo prazo. Toda economia possui custos inevitáveis de produção. O problema surge quando parte relevante desses custos deixa de estar relacionada à atividade produtiva em si e passa a decorrer de gargalos estruturais.
Quando uma empresa enfrenta estradas precárias, portos congestionados, energia instável, excesso de burocracia ou insegurança regulatória, ela precisa gastar mais para produzir exatamente o mesmo bem ou serviço. Isso reduz produtividade, encarece investimentos e diminui competitividade frente a regiões mais eficientes. Em economias modernas, produtividade depende cada vez menos apenas de mão de obra barata e cada vez mais da capacidade de organizar sistemas produtivos complexos. Isso envolve logística eficiente, integração tecnológica, rapidez na circulação de mercadorias, estabilidade institucional e previsibilidade regulatória.
Países e regiões que conseguiram elevar a renda per capita de maneira consistente normalmente passaram por grandes ciclos de investimento em infraestrutura física e institucional. Não se trata apenas de construir estradas ou portos, mas de criar um ambiente em que empresas consigam operar com menor custo de transação e maior horizonte de planejamento.
Esse ponto é particularmente importante para o Brasil, que convive há décadas com um problema estrutural de baixa produtividade. O país possui setores competitivos globalmente, mas opera dentro de um ambiente econômico caro, burocrático e pouco eficiente. O chamado custo Brasil não é um conceito abstrato. Ele aparece diariamente no frete, no tempo perdido, no capital imobilizado, na insegurança jurídica e na dificuldade de expansão produtiva.
Além disso, infraestrutura também ajuda a explicar diferenças de desenvolvimento dentro do próprio país. Estados que conseguem organizar melhor seus corredores logísticos, integrar cadeias produtivas e oferecer maior previsibilidade institucional tendem a atrair mais investimentos privados. Isso ocorre porque empresas não escolhem localização apenas observando incentivos fiscais. Elas analisam capacidade logística, acesso a mercados consumidores, disponibilidade energética, ambiente regulatório, qualificação profissional e estabilidade econômica regional.
Em muitos casos, uma infraestrutura eficiente produz um efeito multiplicador sobre toda a economia local. Quando um porto melhora sua capacidade operacional, por exemplo, não apenas o setor portuário cresce. Há impactos sobre comércio exterior, armazenagem, transporte, seguros, serviços financeiros, manutenção industrial e geração de empregos indiretos. O mesmo vale para investimentos em energia, conectividade digital e saneamento. Economias mais organizadas estruturalmente conseguem ampliar produtividade de diversos setores simultaneamente.
Por isso, Estados que possuem planejamento de longo prazo frequentemente conseguem criar ciclos mais sustentáveis de crescimento. Enquanto algumas regiões ficam presas a movimentos econômicos pontuais, outras conseguem transformar infraestrutura em vantagem competitiva permanente.
O Espírito Santo ocupa uma posição particularmente interessante dentro dessa discussão. O Estado possui dimensões territoriais relativamente pequenas, mas apresenta ativos logísticos estratégicos que podem ampliar sua relevância econômica nacional. A presença portuária capixaba, a posição geográfica próxima aos principais centros consumidores do Sudeste, o avanço de projetos logísticos e o potencial de integração ferroviária criam condições importantes para expansão econômica.
Além disso, o Estado possui características que favorecem cadeias ligadas ao comércio exterior, à energia, à mineração, ao agronegócio, à indústria e aos serviços logísticos. Em um cenário global de reorganização das cadeias produtivas e busca por maior eficiência logística, essas vantagens tendem a ganhar ainda mais importância. No entanto, infraestrutura eficiente não surge automaticamente da existência de ativos naturais ou localização geográfica favorável. Ela depende de coordenação institucional, planejamento econômico e capacidade de execução.
Esse talvez seja um dos pontos mais relevantes para o futuro econômico capixaba. O desafio não está apenas em atrair investimentos isolados, mas em criar integração entre portos, rodovias, ferrovias, energia, qualificação profissional e ambiente de negócios. Quando esses elementos operam de forma desconectada, parte do potencial econômico se perde. Quando funcionam de maneira coordenada, podem gerar ganhos expressivos de produtividade e competitividade regional.
Existe ainda um aspecto frequentemente negligenciado no debate público. Infraestrutura econômica não é composta apenas por ativos físicos. Instituições também funcionam como infraestrutura. Segurança jurídica, estabilidade regulatória, previsibilidade fiscal e qualidade da gestão pública influenciam diretamente decisões de investimento. Empresas que realizam projetos de longo prazo precisam confiar que contratos serão respeitados, regras terão estabilidade e o ambiente econômico não sofrerá mudanças abruptas e imprevisíveis.
Nesse sentido, Estados que conseguem construir ambientes institucionais mais organizados tendem a ganhar vantagem competitiva relevante na disputa por investimentos. O investidor normalmente aceita riscos econômicos naturais do mercado. O que reduz apetite por novos projetos é a imprevisibilidade institucional.
O debate sobre desenvolvimento regional precisa superar a ideia de que crescimento econômico depende apenas de incentivos pontuais ou ciclos favoráveis de mercado. Economias mais fortes costumam ser aquelas que conseguem combinar infraestrutura física, eficiência institucional e planejamento de longo prazo.
Infraestrutura reduz custos, amplia produtividade, melhora competitividade e aumenta capacidade de atração de investimentos. Mais do que isso, ela cria condições para que diferentes setores econômicos cresçam de forma integrada e sustentável.
No caso do Espírito Santo, os próximos anos podem representar uma oportunidade importante de consolidação logística e produtiva. Mas transformar potencial em desenvolvimento efetivo exigirá coordenação estratégica, segurança institucional e capacidade de integração entre investimentos públicos e privados. No fim, Estados crescem de maneira consistente quando conseguem transformar infraestrutura em produtividade. E produtividade continua sendo o principal motor do desenvolvimento econômico de longo prazo.
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