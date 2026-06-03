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Análise econômica

A competitividade começa na velocidade das instituições

Mercado de carbono, data centers e transição energética mostram que a capacidade de resposta das instituições se tornou um fator decisivo para atrair investimentos e gerar crescimento

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 08:11

Públicado em 

03 jun 2026 às 08:11
Felipe Storch

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Felipe Storch

Durante muito tempo, o debate sobre competitividade no Brasil esteve concentrado em fatores como carga tributária, infraestrutura, custo do crédito e qualificação da mão de obra. Todos esses elementos continuam sendo importantes. Entretanto, em uma economia global cada vez mais dinâmica, existe uma variável que tem se tornado decisiva para o sucesso das nações: a capacidade de resposta das instituições.


Em um mundo marcado por transformações tecnológicas aceleradas, transição energética, novas exigências ambientais e mudanças constantes nas regras do comércio internacional, os países mais competitivos não são necessariamente aqueles que possuem mais recursos naturais ou maiores mercados consumidores. São aqueles que conseguem adaptar suas instituições com rapidez para responder a novas oportunidades e novos desafios.

Data centers, energia renovável e novas cadeias produtivas ilustram um dos principais desafios do país: transformar potencial econômico em resultados com rapidez
Data centers, energia renovável e novas cadeias produtivas ilustram um dos principais desafios do país: transformar potencial econômico em resultados com rapidez Imagem gerada pelo ChatGPT

O Brasil possui vantagens competitivas extraordinárias. Conta com abundância de recursos naturais, matriz energética relativamente limpa, grande mercado interno, capacidade agroindustrial consolidada e potencial para liderar diversas cadeias econômicas emergentes. O problema é que, muitas vezes, nossas instituições se movem em velocidade inferior à das transformações globais.


Esse desafio pode ser observado em diversas agendas estratégicas. O mercado de carbono é um exemplo evidente. O país reúne algumas das melhores condições do mundo para se beneficiar da valorização dos ativos ambientais e da crescente demanda por descarbonização. Ainda assim, durante anos, investidores conviveram com incertezas regulatórias que dificultaram a transformação desse potencial em investimentos concretos.


Situação semelhante ocorreu com os projetos de geração eólica offshore. O litoral brasileiro apresenta características extremamente favoráveis para esse tipo de empreendimento. Mesmo assim, o desenvolvimento do setor permaneceu condicionado à construção de um ambiente regulatório capaz de oferecer previsibilidade jurídica aos investidores. Enquanto isso, outros países avançaram mais rapidamente na atração de projetos, desenvolvimento tecnológico e formação de cadeias produtivas.


O mesmo raciocínio vale para os data centers, uma das atividades mais estratégicas da nova economia digital. A expansão da inteligência artificial está provocando uma corrida global por infraestrutura computacional. O Brasil possui atributos importantes para competir nesse mercado, especialmente pela disponibilidade relativa de energia renovável. Contudo, a atração desses investimentos dependerá da capacidade de oferecer segurança regulatória, licenciamento eficiente, infraestrutura adequada e coordenação institucional. Em um ambiente global altamente competitivo, oportunidades não permanecem disponíveis indefinidamente.

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A lentidão institucional também gera custos em setores nos quais o Brasil já possui liderança consolidada. O agronegócio oferece exemplos relevantes. Recentemente, a União Europeia implementou novas exigências relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção animal. A dificuldade de adaptação às novas regras resultou em restrições e suspensões temporárias para determinados estabelecimentos brasileiros.


Independentemente da avaliação sobre o mérito dessas exigências, o episódio deixa uma lição importante. No comércio internacional, não basta ser eficiente na produção. É necessário ser eficiente na adaptação. Mercados sofisticados estão cada vez mais condicionados a requisitos sanitários, ambientais, climáticos e de rastreabilidade. A velocidade com que um país consegue responder a essas mudanças tornou-se um fator central de competitividade.


Outro exemplo frequentemente negligenciado está relacionado ao aproveitamento de oportunidades comerciais internacionais. Em determinados segmentos agropecuários, Argentina e Uruguai conseguiram utilizar integralmente cotas de exportação destinadas ao mercado europeu. Embora possuam economias significativamente menores que a brasileira, construíram mecanismos institucionais capazes de responder com maior agilidade às exigências regulatórias e operacionais necessárias para acessar esses mercados.


A comparação revela um aspecto importante da economia contemporânea. A vantagem competitiva não está apenas na capacidade de produzir mais, mas também na capacidade de atender rapidamente aos padrões exigidos pelos compradores globais. Em muitos casos, a diferença entre conquistar ou perder mercados está menos relacionada à produtividade dentro da porteira e mais à eficiência das instituições fora dela.

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Esse debate ganha ainda mais relevância diante das oportunidades associadas à transição energética. Hidrogênio de baixo carbono, fertilizantes verdes, combustíveis sustentáveis para aviação, captura de carbono e novos materiais industriais representam mercados que movimentarão centenas de bilhões de dólares nas próximas décadas. 


O Brasil reúne condições excepcionais para participar dessa transformação. Contudo, potencial econômico não gera desenvolvimento automaticamente. É necessário construir marcos regulatórios, mecanismos de financiamento, sistemas de certificação e estruturas de governança capazes de transformar vantagens naturais em investimentos efetivos.


A história econômica mostra que países bem-sucedidos raramente são aqueles que apenas identificam oportunidades. São aqueles que conseguem agir rapidamente quando as oportunidades surgem. Em um cenário global marcado por mudanças cada vez mais aceleradas, a capacidade de resposta institucional deixou de ser apenas uma questão administrativa. Tornou-se um ativo econômico estratégico.


O Brasil precisa continuar avançando nas reformas tradicionais, mas também deve enfrentar um desafio menos visível e igualmente importante: construir instituições capazes de aprender, adaptar-se e responder com rapidez. Afinal, em um mundo que muda cada vez mais depressa, a competitividade de um país depende não apenas dos recursos que possui, mas da velocidade com que consegue transformá-los em resultados.

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Felipe Storch

Felipe Storch Damasceno e economista com mestrado e doutorado em Administracao e Contabilidade. E professor de Economia e pesquisador dos impactos sociais e economicos de politicas publicas. Tambem e consultor, palestrante e comentarista na CBN Vitoria

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