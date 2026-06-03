A competitividade começa na velocidade das instituições

O Brasil possui vantagens competitivas extraordinárias. Conta com abundância de recursos naturais, matriz energética relativamente limpa, grande mercado interno, capacidade agroindustrial consolidada e potencial para liderar diversas cadeias econômicas emergentes. O problema é que, muitas vezes, nossas instituições se movem em velocidade inferior à das transformações globais.





Esse desafio pode ser observado em diversas agendas estratégicas. O mercado de carbono é um exemplo evidente. O país reúne algumas das melhores condições do mundo para se beneficiar da valorização dos ativos ambientais e da crescente demanda por descarbonização. Ainda assim, durante anos, investidores conviveram com incertezas regulatórias que dificultaram a transformação desse potencial em investimentos concretos.





Situação semelhante ocorreu com os projetos de geração eólica offshore. O litoral brasileiro apresenta características extremamente favoráveis para esse tipo de empreendimento. Mesmo assim, o desenvolvimento do setor permaneceu condicionado à construção de um ambiente regulatório capaz de oferecer previsibilidade jurídica aos investidores. Enquanto isso, outros países avançaram mais rapidamente na atração de projetos, desenvolvimento tecnológico e formação de cadeias produtivas.





O mesmo raciocínio vale para os data centers, uma das atividades mais estratégicas da nova economia digital. A expansão da inteligência artificial está provocando uma corrida global por infraestrutura computacional. O Brasil possui atributos importantes para competir nesse mercado, especialmente pela disponibilidade relativa de energia renovável. Contudo, a atração desses investimentos dependerá da capacidade de oferecer segurança regulatória, licenciamento eficiente, infraestrutura adequada e coordenação institucional. Em um ambiente global altamente competitivo, oportunidades não permanecem disponíveis indefinidamente.